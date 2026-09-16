Mỹ lần đầu thừa nhận triển khai vũ khí trên quỹ đạo

Mỹ lần đầu công khai thừa nhận đã triển khai vũ khí kiểm soát không gian trên quỹ đạo, trong bối cảnh cạnh tranh quân sự với Nga và Trung Quốc gia tăng.

Ngày 14/9 tại Hội nghị Không quân, Không gian và Không gian mạng năm 2026 của Hiệp hội Lực lượng Không quân và Không gian Mỹ, tổ chức tại National Harbor, bang Maryland, Bộ trưởng Không quân Mỹ Troy Meink cho biết Lực lượng Không gian nước này hiện sở hữu các hệ thống vũ khí hoạt động trên quỹ đạo.

“Không quân tiếp tục bảo đảm khả năng sẵn sàng ứng phó với những thách thức từ các mối đe dọa đang thay đổi, bất kể chúng xuất hiện ở đâu. Đó là lý do Lực lượng Không gian hiện có các vũ khí kiểm soát không gian trên quỹ đạo, có khả năng bảo vệ lực lượng liên quân trước hành động thù địch của đối phương”, ông Meink nói.

Bộ trưởng Không quân Mỹ Troy Meink tại sự kiện ở National Harbor ngày 14/9. Ảnh: Không quân Mỹ.

Ông Meink không tiết lộ loại vũ khí cụ thể, cách thức hoạt động cũng như thời điểm những hệ thống này được đưa lên quỹ đạo. Trong phần hỏi đáp sau bài phát biểu, Bộ trưởng Không quân Mỹ cho biết cách diễn đạt của ông đã được “cân nhắc rất kỹ”, đồng thời nhấn mạnh việc công khai năng lực này có ý nghĩa đối với khả năng răn đe.

Theo Bộ trưởng Meink, Mỹ cần duy trì ưu thế không chỉ trên không mà cả trong không gian và phải có khả năng ứng phó khi các tài sản hoặc lực lượng của nước này bị đe dọa.

Người phát ngôn Lực lượng Không gian Mỹ cho biết các năng lực này có thể được sử dụng cho cả mục đích tiến công và phòng thủ theo chỉ đạo của các bộ tư lệnh tác chiến.

“Mỹ đã cảnh báo về hoạt động thử nghiệm và đưa vào vận hành vũ khí không gian của Nga và Trung Quốc từ năm 2007. Với những diễn biến hiện nay, không còn nghi ngờ rằng không gian đã trở thành một môi trường tác chiến”, người phát ngôn cho biết.

Theo phía Mỹ, việc công khai hơn về năng lực quân sự trong không gian có thể góp phần tăng hiệu quả răn đe, hạn chế nguy cơ đối phương tính toán sai và đưa hoạt động tác chiến không gian trở thành một phần trong hoạt động chung của các quân chủng.

Giới chức Mỹ chưa xác nhận những vũ khí đang hoạt động trên quỹ đạo thuộc loại động năng hay phi động năng. Tuy nhiên, một quan chức thuộc không quân Mỹ cho biết năng lực mà ông Meink đề cập có thể bao gồm khả năng “vô hiệu hóa” vệ tinh của đối phương nếu vệ tinh đó được sử dụng để hỗ trợ tấn công lực lượng Mỹ hoặc đe dọa vệ tinh của Washington.

Việc Mỹ công khai năng lực này diễn ra trong bối cảnh các vệ tinh ngày càng giữ vai trò thiết yếu đối với hoạt động quân sự hiện đại. Các hệ thống trên quỹ đạo cung cấp dữ liệu định vị, liên lạc, tình báo, trinh sát và chỉ thị mục tiêu cho lực lượng trên chiến trường. Vì vậy, khả năng làm gián đoạn hoặc phá hủy những vệ tinh này có thể tác động đáng kể đến năng lực tác chiến của đối phương.