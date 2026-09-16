EU muốn Canada trở thành 'thành viên liên kết' đầu tiên của khối

AP đưa tin, ngày 16/9, Chủ tịch EC Ursula von der Leyen đã đề xuất mở đường cho Canada trở thành thành viên liên kết đầu tiên của EU, một động thái đáng chú ý trong bối cảnh mức thuế quan của Mỹ đang đẩy Ottawa xích lại gần Châu Âu hơn.

“Tôi muốn hợp tác với ông để mở đường cho Canada trở thành thành viên liên kết đầu tiên của EU”, bà von der Leyen nói với Thủ tướng Canada Mark Carney trong bài phát biểu thường niên về Tình hình Liên minh Châu Âu.

Thủ tướng Carney đã nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt từ các nhà lập pháp Châu Âu. Ông dự kiến ​​sẽ phát biểu trước Nghị viện Châu Âu vào ngày 17/9.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen. Ảnh: AP.

Theo AP, Canada đang tìm kiếm mối quan hệ kinh tế và an ninh chặt chẽ hơn với Châu Âu. Ông Carney đã kêu gọi thiết lập một “liên minh độc nhất vô nhị” với EU khi Canada tìm cách giảm bớt sự phụ thuộc lớn về thương mại vào Mỹ.

Chủ tịch EC von der Leyen cho biết, Canada và EU sẽ xây dựng dựa trên thỏa thuận thương mại tự do hiện có, được gọi là CETA, bằng một “Liên minh vì Tương lai” rộng lớn hơn nhằm tạo ra “một không gian thịnh vượng chung và an ninh kinh tế”.

Bà cho rằng mối quan hệ thân thiết đó không chỉ bắt nguồn từ thương mại mà còn từ những giá trị dân chủ chung.

“Trên hết, thưa ông Mark Carney, Châu Âu và Canada tin tưởng vào nền dân chủ”, bà von der Leyen nói.

Bà von der Leyen cho biết thêm quan hệ đối tác mở rộng sẽ bao gồm sản xuất tiên tiến, công nghệ, sản xuất quốc phòng, năng lượng, khoáng sản thiết yếu, pin, trí tuệ nhân tạo, điện toán lượng tử, an ninh mạng và an ninh kinh tế...

“Sự hợp tác này không phải để chống lại bất kỳ ai khác, mà là vì sức mạnh chung của chúng ta. Nói tóm lại, chúng tôi muốn đưa mối quan hệ với Canada lên mức cao nhất có thể”, Chủ tịch EC nhấn mạnh.

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