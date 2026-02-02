Thông xe hầm chui nút giao thông hiện đại nhất TP HCM
Hầm chui HC1-02 là hạng mục hầm chui cuối cùng trong dự án xây dựng nút giao An Phú. Việc thông xe kỳ vọng sẽ giảm 80% ùn tắc tại khu vực này.
Xuân Danh
Sáng 2/2, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP HCM (BQL) tổ chức thông xe hầm chui hầm chui HC1-02 tại nút giao An Phú (phường Bình Trưng, TP HCM). Đây là công trình giao thông đặc biệt quan trọng ở cửa ngõ phía Đông kết nối vào cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây (HLD).
Trước đó, nhánh hầm đầu tiên dài 480m tại nút giao này cũng đã đưa vào khai thác giữa năm 2025, là hạng mục hoàn thành sớm nhất của dự án.
Nút giao An Phú có quy mô ba tầng, gồm hai hầm chui, các cầu vượt cho xe rẽ các hướng; mặt đất bố trí đảo tròn trung tâm và tháp biểu tượng. Dự án vốn hơn 3.400 tỷ đồng, khởi công tháng 12/2022, dự kiến hoàn thành tháng 4/2025 nhưng chậm tiến độ. Đây được xem là nút giao thông hiện đại nhất ở TP HCM
Đối với công trình hầm chui HC1-02 (đưa vào khai thác sáng nay) có chiều dài 760m, gồm 4 làn xe chạy 2 chiều, kết nối trực tiếp cao tốc HLD với đường Mai Chí Thọ, theo hướng hầm vượt sông Sài Gòn. Việc đưa vào khai thác hầm chui được kỳ vọng sẽ giải quyết căn bản tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài tại khu vực phía đông TP HCM, nơi có lưu lượng xe container, xe tải và xe máy rất lớn.
Một số hình ảnh hầm chui HC1-02 vừa thông xe sáng 2/2:
