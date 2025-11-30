Gia Lai điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án cải tạo nút giao thông Phù Đổng

Đây là một trong những dự án hạ tầng giao thông trọng điểm của tỉnh, kỳ vọng góp phần giải quyết ùn tắc và hoàn thiện mạng lưới giao thông trung tâm đô thị

UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án cải tạo nút giao thông Phù Đổng (phường Pleiku). Theo đó, tổng mức đầu tư dự án được nâng từ 120 tỷ lên 143,207 tỷ đồng.

Nút giao thông Phù Đổng ( phường Pleiku) hiện tại. Ảnh Internet

Về thời gian thực hiện dự án, thay vì giai đoạn 2022-2025 theo chủ trương đầu tư được duyệt trước đây, song vì nhiều lý do chưa thể triển khai, nay điều chỉnh thời gian là 2025-2027. Cụ thể tiến độ thực hiện dự án theo lộ trình mới là năm 2025 hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng; giai đoạn 2026-2027 triển khai thi công, hoàn thành dự án.

Dự án cải tạo nút giao thông Phù Đổng do Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai làm chủ đầu tư.