Gia Lai điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án cải tạo nút giao thông Phù Đổng

Đây là một trong những dự án hạ tầng giao thông trọng điểm của tỉnh, kỳ vọng góp phần giải quyết ùn tắc và hoàn thiện mạng lưới giao thông trung tâm đô thị

Hà Ngọc Chính

UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án cải tạo nút giao thông Phù Đổng (phường Pleiku). Theo đó, tổng mức đầu tư dự án được nâng từ 120 tỷ lên 143,207 tỷ đồng.

nut-pd.jpg
Nút giao thông Phù Đổng ( phường Pleiku) hiện tại. Ảnh Internet

Về thời gian thực hiện dự án, thay vì giai đoạn 2022-2025 theo chủ trương đầu tư được duyệt trước đây, song vì nhiều lý do chưa thể triển khai, nay điều chỉnh thời gian là 2025-2027. Cụ thể tiến độ thực hiện dự án theo lộ trình mới là năm 2025 hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng; giai đoạn 2026-2027 triển khai thi công, hoàn thành dự án.

Dự án cải tạo nút giao thông Phù Đổng do Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai làm chủ đầu tư.

Xã hội

Nút giao ‘dị dạng’ ở Hà Nội lại vỡ tiến độ mặt bằng, giao thông ùn tắc

Dù được yêu cầu hoàn tất GPMB trong quý II/2025, đến quý IV nút giao Phạm Tu – Xa La vẫn ngổn ngang công trường, chậm tiến độ và gây ùn tắc kéo dài.

TPO - Lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội yêu cầu giải phóng mặt bằng (GPMB) xong trong quý II/2025, nhưng đến nay (quý IV/2025) nút giao đường Phạm Tu - Xa La vẫn chìm trong công trường, mặt bằng chưa giải phóng xong. Tình trạng giao thông vẫn ùn tắc kéo dài.

Tuyến đường Phạm Tu nối từ đường Vành đai 3 đi đường 70 đã xong hơn 5 năm nhưng nút giao Xa La (vượt đường 70) vẫn chưa hoàn thành.
Xã hội

Nút giao nối 3 cao tốc 115.000 tỷ sắp thông xe kỹ thuật

Nút giao Mỹ Yên (Tây Ninh) kết nối Vành đai 3 TP HCM, cao tốc Bến Lức - Long Thành và TP HCM - Trung Lương đang hoàn thiện các hạng mục quan trọng.

Nút giao Mỹ Yên (Long An cũ, nay thuộc Tây Ninh) nơi kết nối 3 trục giao thông trọng điểm gồm cao tốc TP.HCM - Trung Lương, cao tốc Bến Lức - Long Thành và Vành đai 3 TP.HCM có tổng mức đầu tư lên tới hơn 115.000 tỷ đồng. Công trình được triển khai từ năm 2022, giúp kết nối các tỉnh miền Tây với TP.HCM và các tỉnh thành khu vực Đông Nam Bộ.
Vị trí nút giao Mỹ Yên.
Xã hội

Thông xe hầm chui dự án nút giao lớn nhất TP HCM

Hầm chui 4 làn tại nút giao An Phú được thông xe giúp giảm ùn tắc khu đông TP HCM. Đây là hạng mục đầu tiên hoàn thiện trong dự án giao thông hơn 3.400 tỷ đồng.

ham-chui-1.jpg

Sau hai tháng lùi tiến độ, hầm chui 4 làn xe thuộc nút giao An Phú chính thức thông xe ngày 30/6. Công trình hầm chui là hạng mục chính trong dự án xây dựng nút giao An Phú – một trong những giao lộ lớn và hiện đại bậc nhất tại TP HCM hiện nay.

