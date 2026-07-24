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Quân sự - Thế giới

Trực thăng quân sự rơi tại Séc, 5 binh sĩ thương vong

Giới chức Séc thông báo, một binh sĩ thiệt mạng và 4 người khác bị thương trong vụ tai nạn trực thăng quân sự tại nước này.

An An (Theo AP)

AP dẫn thông tin từ giới chức địa phương cho biết, một chiếc trực thăng Venom của quân đội Séc chở 5 binh sĩ đã bị rơi hôm 23/7, khiến 1 người thiệt mạng và 4 người khác bị thương.

"Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng giữa trưa ngày 23/7 (giờ địa phương) tại căn cứ không quân ở Náměšt nad Oslavou, nằm cách Praha 180 km về phía đông nam", theo thông báo của quân đội Séc.

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Lực lượng cứu hộ có mặt tại hiện trường vụ tai nạn trực thăng Venom tại căn cứ không quân ở Namest nad Oslavou, Cộng hòa Séc, ngày 23/7/2026. Ảnh: Jaroslav Svoboda/CTK/AP.

Cơ quan cứu hộ khu vực thông tin, vụ tai nạn khiến 1 binh sĩ thiệt mạng và 4 người khác bị thương, được đưa tới bệnh viện.

"Ưu tiên tuyệt đối của chúng tôi hiện nay là cung cấp mọi sự chăm sóc và hỗ trợ cần thiết cho các binh sĩ bị thương và người thân của họ. Chúng tôi cũng liên lạc với gia đình của người lính đã hy sinh và đang cung cấp mọi sự trợ giúp cần thiết cho họ", quân đội cho biết.

Sau sự việc, quân đội Séc đã tạm đình chỉ hoạt động của 12 máy bay trực thăng UH-1Y Venom và AH-1Z Viper trong khi cuộc điều tra vụ tai nạn diễn ra.

"Vụ việc là một thảm kịch vô cùng lớn ảnh hưởng sâu sắc đến tất cả chúng ta. Một cuộc điều tra đang được tiến hành để xác định nguyên nhân vụ tai nạn", Bộ trưởng Quốc phòng Jaromir Zuna nói.

>>> Mời độc giả xem thêm video về vụ rơi máy bay quân sự ở Colombia trước đây

Nguồn video: VTV
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