Thông tin mới trong thảm họa lũ quét ở biên giới Nepal - Trung Quốc

Tính đến trưa ngày 27/8, ít nhất 165 người thiệt mạng và gần 600 người mất tích trong thảm họa lũ quét ở khu vực biên giới Nepal - Trung Quốc.

AP đưa tin, theo truyền thông Trung Quốc ngày 27/8, các vụ lở đất ở Tây Tạng (Trung Quốc) đã khiến 3 người thiệt mạng và 558 người mất tích, trong khi cảnh sát Nepal báo cáo ít nhất 162 người tử vong tại nước này trong trận lũ quét "tử thần" ở khu vực biên giới Nepal và Trung Quốc một ngày trước đó.

Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV đưa tin rằng trong số 558 nạn nhân mất tích ở Tây Tạng, có 260 người là người nước ngoài và hai cư dân địa phương đã được cứu sống.

Nhà cửa và xe cộ bị hư hại sau trận lũ quét ở huyện Nuwakot, Nepal, ngày 26/8/2026. Ảnh: AP/Niranjan Shrestha.

Hình ảnh từ máy bay không người lái ở Nepal cho thấy đường sá bị phá hủy và các tòa nhà bị vùi lấp bởi dòng nước lũ.

“Khi tôi đến chợ Dhunge, chỉ nửa tiếng sau, lũ ập đến và tàn phá toàn bộ khu chợ. Lúc đó mọi người đang chuẩn bị đi làm. Chúng tôi không biết có bao nhiêu người mất tích hoặc thiệt mạng”, cư dân Shoyam Rajbhandari kể lại.

Trước đó, các quan chức Nepal cho biết 403 người, trong đó có 341 người nước ngoài, được báo cáo mất tích.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết họ đã nắm được thông tin về những người Mỹ bị ảnh hưởng.

Ngoại trưởng Australia Penny Wong hôm 27/8 nói với các phóng viên rằng ít nhất 34 người Australia tham gia các chuyến hành hương và leo núi đang mất tích trong trận lũ quét.

Ngoại trưởng Penny Wong cho biết thêm, Chính phủ Nepal vẫn chưa đề nghị giúp đỡ nhưng Australia đang phối hợp với Nepal, Liên Hợp Quốc, Hội Chữ thập đỏ và các tổ chức khác để hỗ trợ nhân đạo.

Bộ Ngoại giao Malaysia hôm 27/8 đã điều chỉnh tăng số người mất tích, cho hay hiện có 55 người Malaysia ở Kathmandu (Nepal) chưa thể liên lạc được. Bộ này cho biết chưa có xác nhận chính thức về thương vong đối với công dân Malaysia và đang phối hợp chặt chẽ với các nhà chức trách để xác định sự an toàn của họ.

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