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Chính trị

Nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu thăm Trung tâm Ngôn ngữ, Văn hóa Thái Lan

Chiều 16/9, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam, Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Suthida đã đến thăm Trường Đại học Hà Nội.

Minh An
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Chiều 16/9, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam, Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Suthida đã đến thăm Trường Đại học Hà Nội, gặp gỡ lãnh đạo, giảng viên, cán bộ, nhân viên và sinh viên.
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Hoạt động này diễn ra nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Suthida đến Việt Nam.
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Phát biểu chào mừng, PGS.TS Nguyễn Văn Trào, Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội bày tỏ vinh dự đón Nhà vua và Hoàng hậu đến thăm nhà trường. Đây là nguồn động viên đối với các giảng viên, cán bộ và sinh viên.
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Chuyến thăm diễn ra trong năm Việt Nam và Thái Lan kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Sau nửa thế kỷ vun đắp, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển sâu rộng, toàn diện và được nâng lên thành Đối tác Chiến lược toàn diện, mở ra chương mới với tầm nhìn hợp tác dài hạn, thực chất.
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Tại Trường Đại học Hà Nội, quan hệ Việt Nam - Thái Lan được thể hiện rõ nét qua đào tạo tiếng Thái Lan, giao lưu văn hóa và các chương trình trao đổi sinh viên.
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Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Suthida cùng đại biểu và sinh viên xem tiết mục múa trên nền nhạc của Thái Lan
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Nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu tham quan Trung tâm Ngôn ngữ và Văn hóa Thái Lan. Tại đây, Nhà vua và Hoàng hậu trực tiếp tham dự, trải nghiệm một buổi học tiếng Thái cùng sinh viên Việt Nam
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Trường Đại học Hà Nội duy trì quan hệ hợp tác với gần 20 cơ sở giáo dục đại học của Thái Lan, trong đó có Đại học Chulalongkorn, Đại học Assumption và Đại học Mahasarakham. Các chương trình hợp tác bao gồm trao đổi giảng viên, sinh viên, đào tạo ngắn hạn, trải nghiệm và thực tập. Đáng chú ý, hơn 500 sinh viên Thái Lan và hơn 300 học viên của Học viện Ngoại giao Devawongse Varopakarn đã đến Trường Đại học Hà Nội học tập, thực tập và trải nghiệm văn hóa Việt Nam.
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Nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu trao tặng tài liệu và phương tiện giảng dạy cho Trung tâm Ngôn ngữ và Văn hóa Thái Lan.
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Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam, Nhà Vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Suthida sáng nay đến thăm chùa Quán Sứ, Hà Nội.

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Trong chương trình thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, sáng 16/9, Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn cùng Hoàng hậu Suthida đã tới thăm và dự Lễ cầu an tại chùa Quán Sứ, Trụ sở Trung ương Giáo hội Phật Giáo Việt Nam.
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Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Trụ trì chùa Quán Sứ cùng các chư tôn đức tăng ni đón Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn cùng Hoàng hậu Suthida.
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Quân sự - Thế giới

Dấu mốc lịch sử trong quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt Nam-Thái Lan

Theo Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng, chuyến thăm cấp Nhà nước của Nhà Vua và Hoàng hậu Thái Lan tới Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân, Nhà Vua Vương quốc Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 đến ngày 16/9/2026.

Trong bối cảnh quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Thái Lan phát triển tốt đẹp, năm 2026 đánh dấu mốc kỷ niệm 50 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao (6/8/1976-6/8/2026), chuyến thăm không chỉ có ý nghĩa chính trị vào thời điểm này mà đó còn là sự tiếp nối tình hữu nghị và gắn bó giữa Hoàng gia, Chính phủ và nhân dân Thái Lan với Chính phủ và nhân dân Việt Nam.

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Chính trị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đang thăm chính thức Việt Nam và dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng gặp lại Thủ tướng Anutin Charnvirakul sau chuyến thăm chính thức Thái Lan cuối tháng 5 vừa qua; cảm ơn Hoàng gia, Chính phủ và Nhân dân Thái Lan, cũng như Thủ tướng và Phu nhân đã dành cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sự đón tiếp trọng thị, chu đáo và thân tình.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm, diễn ra trong bối cảnh quan hệ hợp tác giữa hai nước đang phát triển hết sức tốt đẹp và đúng vào dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan, tin tưởng chuyến thăm sẽ đóng góp tích cực đưa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai nước phát triển sâu rộng, thực chất và hiệu quả hơn.

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