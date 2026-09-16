Nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu thăm Trung tâm Ngôn ngữ, Văn hóa Thái Lan

Theo Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng, chuyến thăm cấp Nhà nước của Nhà Vua và Hoàng hậu Thái Lan tới Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân, Nhà Vua Vương quốc Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 đến ngày 16/9/2026.

Trong bối cảnh quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Thái Lan phát triển tốt đẹp, năm 2026 đánh dấu mốc kỷ niệm 50 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao (6/8/1976-6/8/2026), chuyến thăm không chỉ có ý nghĩa chính trị vào thời điểm này mà đó còn là sự tiếp nối tình hữu nghị và gắn bó giữa Hoàng gia, Chính phủ và nhân dân Thái Lan với Chính phủ và nhân dân Việt Nam.