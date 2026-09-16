Nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu thăm Trung tâm Ngôn ngữ, Văn hóa Thái Lan

Nhà Vua Thái Lan và Hoàng hậu dự Lễ cầu an tại chùa Quán Sứ
Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam, Nhà Vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Suthida sáng nay đến thăm chùa Quán Sứ, Hà Nội.
Dấu mốc lịch sử trong quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt Nam-Thái Lan
Theo Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng, chuyến thăm cấp Nhà nước của Nhà Vua và Hoàng hậu Thái Lan tới Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.
Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân, Nhà Vua Vương quốc Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 đến ngày 16/9/2026.
Trong bối cảnh quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Thái Lan phát triển tốt đẹp, năm 2026 đánh dấu mốc kỷ niệm 50 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao (6/8/1976-6/8/2026), chuyến thăm không chỉ có ý nghĩa chính trị vào thời điểm này mà đó còn là sự tiếp nối tình hữu nghị và gắn bó giữa Hoàng gia, Chính phủ và nhân dân Thái Lan với Chính phủ và nhân dân Việt Nam.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đang thăm chính thức Việt Nam và dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng gặp lại Thủ tướng Anutin Charnvirakul sau chuyến thăm chính thức Thái Lan cuối tháng 5 vừa qua; cảm ơn Hoàng gia, Chính phủ và Nhân dân Thái Lan, cũng như Thủ tướng và Phu nhân đã dành cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sự đón tiếp trọng thị, chu đáo và thân tình.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm, diễn ra trong bối cảnh quan hệ hợp tác giữa hai nước đang phát triển hết sức tốt đẹp và đúng vào dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan, tin tưởng chuyến thăm sẽ đóng góp tích cực đưa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai nước phát triển sâu rộng, thực chất và hiệu quả hơn.
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