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Quân sự - Thế giới

Hơn 100 người thiệt mạng vì mưa lớn, lũ quét ở Pakistan

Số nạn nhân thiệt mạng do mưa gió mùa, lũ quét ở Pakistan trong tháng qua đã vượt quá 100 người.

An An (Theo AP)

AP dẫn thông tin từ Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia Pakistan cho biết, trong khoảng thời gian từ ngày 26/6 đến 27/7, 109 người đã thiệt mạng vì mưa gió mùa, lũ quét trên khắp nước này.

Nhiều trường hợp tử vong do nhà cửa bị sập, trong đó gần một nửa số trường hợp tử vong được ghi nhận ở tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, giáp biên giới với Afghanistan.

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Người phụ nữ trở về nhà sau khi nhận thực phẩm cho gia đình do các nhân viên cứu hộ cung cấp tại khu vực bị ngập lụt gần Lahore, Pakistan, ngày 27/6/2026. Ảnh: AP/KM Chaudary.

Bản cập nhật mới nhất được đưa ra một ngày sau khi cơ quan quản lý thiên tai xem xét các biện pháp chuẩn bị ứng phó lũ lụt trên toàn quốc.

Nhà chức trách đã thảo luận về kế hoạch đưa ra cảnh báo kịp thời cho những cộng đồng sống dọc theo các con sông để người dân có thể chủ động di chuyển đến các khu vực an toàn hơn hoặc được sơ tán trước khi nước lũ bao vây nơi họ sinh sống.

Tuần trước, mưa lớn trút xuống nhiều khu vực trên cả nước, trong đó có Lahore, nơi nhiều khu phố bị ngập lụt nghiêm trọng, buộc người dân phải đi đường vòng rất xa. Hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy cảnh người dân lội qua những con đường ngập nước.

Trong những tháng gần đây, giới chức trách Pakistan cảnh báo rằng họ không thể loại trừ khả năng lặp lại hiện tượng thời tiết cực đoan đã gây ra trận lũ lụt tàn khốc năm 2022 ở Pakistan. Thảm họa khi đó gây ngập lụt khoảng 1/3 đất nước, khiến 1.737 người thiệt mạng và hàng triệu người phải sơ tán.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một trận lở đất trước đây ở Sudan

Nguồn video: VTV
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