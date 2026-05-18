Xe bán tải rơi xuống sông ở Trung Quốc, nhiều người mất tích

Chiếc xe bán tải rơi xuống sông khi đang đi qua một cây cầu ở Quảng Tây, Trung Quốc, khiến 1 công nhân thiệt mạng và 9 người mất tích.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, theo thông báo chính quyền địa phương hôm 17/5, một công nhân thiệt mạng và 9 người khác vẫn mất tích sau khi chiếc xe bán tải rơi xuống sông ở Huanjiang Maonan, tỉnh Quảng Tây, tối 16/5.

Chiếc xe khi đó chở tổng cộng 15 người, đang đưa công nhân đến một nông trại. Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV đưa tin, chiếc xe lao xuống sông khi đang băng qua một cây cầu ở huyện tự trị Huanjiang Maonan.

Công tác tìm kiếm, cứu hộ được tiến hành khẩn trương sau khi chiếc xe bán tải rơi xuống sông ở Huanjiang Maonan, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Ảnh: bastillepost.

"Vào lúc 21h08 tối 16/5, lực lượng cứu hộ nhận được tin báo rằng một chiếc xe bán tải chở 15 người đã rơi xuống sông khi đang băng qua cây cầu trong làng. Đến 2 giờ sáng, lực lượng cứu hộ đã cứu được 6 người. 5 người được báo cáo qua nguy kịch, trong khi 1 người được xác nhận đã tử vong", thông báo cho biết.

Các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ vẫn tiếp tục vào ngày 17/5 để tìm kiếm 9 người còn mất tích.

Hơn 700 nhân viên cứu hộ được trang bị thiết bị định vị dưới nước, xuồng cao su và máy bay không người lái đã được triển khai vào ngày 17/5 để tìm kiếm nạn nhân mất tích và chiếc xe tải.

Tuy nhiên, truyền thông nhà nước cho biết, mưa lớn trong khu vực đã gây ra lũ quét và làm tăng nguy cơ sạt lở đất, khiến các hoạt động cứu hộ gặp nhiều khó khăn hơn.

Quân sự - Thế giới

Hiện trường xe buýt lao xuống vực ở Nepal, hàng chục người thương vong

Một chiếc xe buýt bất ngờ lao xuống vực khi đang trên đường đến thủ đô Kathmandu, Nepal, khiến 19 người thiệt mạng.

AP đưa tin, vụ tai nạn xe buýt xảy ra tại Nepal vào sáng sớm 23/2. Cảnh sát thông tin, chiếc xe buýt chở hàng chục người đang trên đường từ thành phố nghỉ dưỡng Pokhara đến Kathmandu thì bị lao ra khỏi đường cao tốc Prithvi. Chiếc xe rơi xuống bờ sông Trishuli gần Benighat, cách thủ đô Kathmandu khoảng 80 km về phía tây, khiến 19 người thiệt mạng và 25 người khác bị thương.

Theo thông báo từ sở cảnh sát Dhading, trong số những người thiệt mạng có một công dân Anh 24 tuổi. Cho đến nay, 9 thi thể đã được xác định danh tính.

Quân sự - Thế giới

Xe chở khách du lịch rơi xuống hồ Baikal ở Nga

Một chiếc xe chở khách du lịch Trung Quốc rơi xuống hồ Baikal ở Nga do băng trên hồ bị vỡ, khiến 8 người thiệt mạng, trong đó có tài xế.

AP đưa tin, chiếc xe chở khách du lịch Trung Quốc đã rơi xuống hồ Baikal ở vùng Irkutsk do băng bị vỡ khi xe đang đi trên mặt hồ đóng băng hôm 20/2. Vụ tai nạn khiến 8 người thiệt mạng, trong đó có 7 du khách Trung Quốc và 1 tài xế.

Trong một bài đăng trên Telegram hôm 21/2, Thống đốc vùng Irkutsk, Igor Kobzev, cho hay một du khách Trung Quốc may mắn thoát ra khỏi chiếc xe buýt và sống sót.

Quân sự - Thế giới

Lật xe buýt ở Iran, nhiều người thiệt mạng

Một chiếc xe buýt chở khách bị lật ở tỉnh Bushehr, Iran, khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Báo cáo của Hội Chữ thập đỏ Iran (IRCS) cho biết, chiếc xe buýt chở khách bị lật trên đường liên tỉnh ở tỉnh Bushehr phía nam Iran hôm 17/5.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn khiến 8 người thiệt mạng và 15 người khác bị thương. Những nạn nhân bị thương đã được đưa đến các bệnh viện gần đó sau khi được sơ cứu tại hiện trường.

