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Quân sự - Thế giới

Tòa nhà đổ sập trong đêm ở Gaza, hơn 40 người thương vong

Một tòa nhà đổ sập trong đêm tại thành phố Gaza, khiến 19 người thiệt mạng, trong đó có ít nhất 13 phụ nữ và trẻ em.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, một tòa nhà, vốn là nơi sinh sống của nhiều gia đình Palestine phải sơ tán, đã bất ngờ đổ sập vào đêm 15, rạng sáng ngày 16/9 tại thành phố Gaza, khiến 19 người thiệt mạng và 25 người khác bị thương.

"Trong số 19 người thiệt mạng có ít nhất 13 phụ nữ và trẻ em", ông Zaher al-Wahidi, người phát ngôn Cơ quan Y tế Gaza, cho biết. Số người tử vong dự kiến còn gia tăng khi lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm thấy thêm thi thể dưới đống đổ nát.

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Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân trong đống đổ nát của một tòa nhà bị sập tại thành phố Gaza ngày 16/9/2026. Ảnh: AP/Jehad Alshrafi.

Theo lực lượng phòng vệ dân sự Gaza, ít nhất 6 gia đình Palestine phải di dời đã sống trong tòa nhà vừa sập, dù biết rõ công trình này đã được cảnh báo là không an toàn, có thể sập bất cứ lúc nào.

Vụ việc này cho thấy điều kiện sống nguy hiểm và tuyệt vọng mà phần lớn người dân trong dải đất này đang phải đối mặt, trong bối cảnh thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và lực lượng Hamas vẫn bế tắc.

Kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn được ký kết gần một năm trước, không có bất kỳ hoạt động tái thiết nào được tiến hành. Các cuộc oanh kích ở Gaza vẫn diễn ra sau ngừng bắn. Israel tuyên bố sẽ không rút quân khỏi các vị trí hiện tại ở Gaza cho đến khi Hamas giải giáp vũ khí.

Người dân Palestine buộc phải lựa chọn tạm thời sống trong các trại lều đông đúc hoặc những tòa nhà bị hư hại còn sót lại trong vùng đất này.

“Việc thiếu lựa chọn và không còn giải pháp thay thế nào khác đã khiến họ không còn con đường nào khác”, ông Aboud Majdalawi, một nhân viên cứu hộ, cho biết.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Israel nêu điều kiện rút quân khỏi Dải Gaza

Nguồn video: VNA
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