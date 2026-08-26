Thị trường đồ gia dụng Nhật bãi giữ sức hút ổn định nhờ độ bền và giá rẻ

Sức hút của đồ gia dụng Nhật bãi vẫn rất lớn nhờ độ bền và giá rẻ. Tuy nhiên, thay vì mua vội, người tiêu dùng đang khắt khe hơn để chọn đúng hàng chuẩn.

Các thiết bị điện tử và gia dụng đã qua sử dụng nhập khẩu từ Nhật Bản (thường gọi là hàng Nhật bãi), tiếp tục duy trì sức hút mạnh mẽ trên thị trường. Nhờ ưu điểm về độ bền, khả năng vận hành ổn định và mức giá bình dân, những sản phẩm như tủ lạnh, máy giặt, điều hòa hay máy lọc không khí đang trở thành lựa chọn ưu tiên của nhiều gia đình Việt Nam.

(Ảnh minh hoạ: Nhật bãi Lĩnh Tỉnh)

Ghi nhận tại các cửa hàng truyền thống lẫn các kênh livestream bán hàng cho thấy lượng khách tìm mua đồ gia dụng Nhật bãi luôn ổn định. Người tiêu dùng thường săn đón các mặt hàng thiết yếu như nồi cơm điện cao tần, quạt, điều hòa và máy lọc không khí. Phần lớn nguồn hàng này được thu gom từ các hộ gia đình tại Nhật Bản, sau đó trải qua quá trình kiểm tra, phân loại kỹ lưỡng trước khi đưa về Việt Nam. Dù đã qua sử dụng, thiết bị vẫn giữ được chất lượng tốt, tuổi thọ cao cùng mức giá chỉ bằng khoảng 30-60% so với sản phẩm mới.

Anh Hùng, chủ một cửa hàng kinh doanh hàng Nhật bãi tại huyện Thanh Trì (Hà Nội), chia sẻ với Sức khoẻ & Đời sống cho biết lượng khách tìm đến mua sắm khá đều đặn quanh năm. Nhiều người mua lần đầu thấy sản phẩm hoạt động bền bỉ, tiết kiệm điện nên tiếp tục quay lại ủng hộ hoặc giới thiệu cho bạn bè. Bên cạnh yếu tố chi phí, tiêu chuẩn sản xuất khắt khe của hàng nội địa Nhật chính là cơ sở tạo niềm tin cho người dùng.

Thực tế cho thấy người tiêu dùng hiện nay đã cẩn trọng hơn, không còn chỉ ưu tiên yếu tố giá rẻ. Ý thức được rủi ro của đồ cũ, khách hàng tìm hiểu rất kỹ về nguồn gốc, tình trạng thực tế và chế độ bảo hành. Nhiều người sẵn sàng trả giá cao hơn để chọn thiết bị còn mới, nguyên bản nhằm đảm bảo an toàn khi sử dụng. Nhờ đó, các dòng máy lọc không khí, nồi cơm điện cao tần, quạt hay điều hòa nội địa có giá từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng luôn duy trì sức hút lớn.

Ở góc độ người tiêu dùng, ông Nguyễn Đức Đoàn (66 tuổi, Lào Cai), chia sẻ với Sức khoẻ & Đời sống cho hay chiếc máy lọc không khí Nhật bãi gia đình ông mua sử dụng hơn 2 năm nay vẫn chạy rất ổn định và ít hỏng vặt. Nhận thấy hiệu quả kinh tế rõ rệt từ khoản chi phí bỏ ra ban đầu, ông đang tiếp tục dành thời gian tìm hiểu để mua thêm một chiếc tủ lạnh dung tích lớn cho gia đình.

Tuy sở hữu nhiều ưu điểm, đồ gia dụng Nhật bãi vẫn tiềm ẩn những rủi ro nhất định do đặc thụ của hàng cũ. Một yếu tố kỹ thuật quan trọng người dùng cần lưu ý là các thiết bị nội địa Nhật thường vận hành ở mức điện áp 100V, trong khi điện lưới Việt Nam là 220V. Để tránh nguy cơ hư hỏng do quá áp, người mua bắt buộc phải trang bị thêm bộ chuyển nguồn có công suất phù hợp. Chi phí này không quá lớn nhưng là yếu tố cần thiết để đảm bảo an toàn và kéo dài tuổi thọ sản phẩm.

Ngoài ra, do chất lượng hàng hóa không đồng đều, người tiêu dùng nên tìm đến các địa chỉ uy tín, cho phép kiểm tra trực tiếp và chạy thử thiết bị trước khi thanh toán. Các cơ sở bán hàng đáng tin cậy thường áp dụng chính sách bảo hành từ vài tháng đến một năm tùy từng mặt hàng. Trong bối cảnh người dân chú trọng bài toán tiết kiệm nhưng vẫn muốn sử dụng sản phẩm chất lượng, hàng Nhật bãi vẫn là một giải pháp phù hợp, miễn là người mua khảo sát kỹ lưỡng và không chỉ quyết định dựa trên yếu tố giá rẻ.