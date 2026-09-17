Tại khu HH Linh Đàm, nhiều hộ dân đã sinh sống ổn định trong thời gian dài. Tuy nhiên, việc hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan đến căn hộ vẫn là vấn đề được người dân mong muốn cơ quan chức năng sớm giải quyết.

Trao đổi với phóng viên Báo Tri thức và Cuộc sống, ông Phan B., cư dân HH4B Linh Đàm, cho rằng người mua nhà tại đây là những người ngay tình, mua nhà trên cơ sở thông tin và hồ sơ pháp lý mà chủ đầu tư công bố tại thời điểm giao dịch.

Cư dân Mường Thanh mong an cư, cấp sổ hồng sau nhiều năm sinh sống tại Hà Nội

“Cư dân HH mua nhà là những người ngay tình, không biết dự án có sai phạm. Dự án được Chính phủ hỗ trợ gói vay 30.000 tỷ đồng dành cho người có thu nhập thấp. Dự án được quảng bá rộng rãi... nên người mua nhà hoàn toàn tin tưởng vào tính pháp lý của dự án đã được pháp luật phê duyệt.”

Theo ông Phan B., nhiều gia đình đã gắn bó với khu nhà hơn một thập kỷ, cuộc sống, công việc và việc học hành của con cái đã ổn định tại đây.

“Cư dân đã về sinh sống lập nghiệp ổn định hơn 10 năm nay, được đăng ký thường trú, con cái học hành tại các hệ thống trường lớp do Nhà nước bố trí. Việc sai phạm của chủ đầu tư, chính quyền xử lý theo quy định của pháp luật nhưng cần đảm bảo lợi ích hài hòa chính đáng, hợp pháp, hợp lòng người dân, người mua nhà!”

Từ thực tế đó, ông Phan B. cho biết mong muốn của cư dân trước hết là được tiếp tục ổn định nơi ở và được giải quyết thủ tục cấp sổ hồng.

“Nguyện vọng chính đáng và duy nhất của người dân đã mua nhà ở HH là chính quyền thành phố tạo điều kiện cho người dân An yên sinh sống tại HH Linh Đàm, cấp sổ Hồng cho người mua nhà; không di chuyển đến nơi ở khác vì sẽ làm xáo trộn cuộc sống của người dân.”, ông B. nói

Ông Phan B. đồng thời cho rằng các nghĩa vụ của chủ đầu tư đối với Nhà nước cần được hoàn thiện, cùng với việc khắc phục những tồn tại về hạ tầng, trên cơ sở hạn chế tối đa việc làm xáo trộn đời sống của các hộ dân đã mua nhà và đang sinh sống tại đây.

Không chỉ tại HH Linh Đàm, vấn đề pháp lý cũng được cư dân ở một số dự án khác phản ánh.

Tại CT5 Tân Triều, ông Lê H., một cư dân đang sinh sống tại tầng 25 của tòa nhà, cho biết căn hộ của gia đình ông đã được cấp sổ. Theo ông H., một số tầng khác tại tòa nhà chưa được cấp Giấy chứng nhận.

“Mấy chỗ của anh Thản là 5 tầng dưới vi phạm hết mà anh. Chỗ em còn có tầng 31.”

Theo ông H., các tầng từ 1 đến 5 và tầng 31 tại CT5 Tân Triều chưa được cấp sổ do có sự khác biệt so với quy hoạch và giấy phép xây dựng được phê duyệt.

“Từ tầng 1 đến 5 và tầng 31 đều không có sổ do bị sai so với quy hoạch và xây dựng không đúng với giấy phép được phê duyệt nên không được cấp sổ. Còn lại có sổ hết.”

Liên quan công năng một số tầng tại dự án, ông H. phản ánh: “Quy định là phải xây trung tâm thương mại hoặc vui chơi, nhưng chủ đầu tư cắt hết để bán.”

Tòa CT5 Tân Triều, một trong những dự án được đưa vào diện rà soát, xử lý các tồn tại liên quan hệ thống Mường Thanh.

Những nội dung trên là phản ánh của cư dân. Để xác định chính xác tình trạng pháp lý, công năng và quá trình xây dựng các tầng được đề cập, cần đối chiếu với hồ sơ quy hoạch, giấy phép xây dựng, thiết kế được duyệt, hồ sơ hoàn công và các văn bản của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Trong khi đó, tại CT1B Xa La, một cư dân phản ánh một vấn đề khác: căn hộ đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng việc giao dịch đối với tài sản được cho là đang gặp hạn chế.

Ông H., cư dân tòa CT1B Xa La, cho biết ông mua căn hộ vào năm 2011 thông qua giao dịch với một người khác, không mua trực tiếp từ chủ đầu tư. Giá mua thời điểm đó, theo ông, khoảng 2,2 tỷ đồng.

Theo ông H., tại thời điểm mua, pháp lý căn hộ bình thường, giao dịch và công chứng không gặp vấn đề. Đến khoảng năm 2014, ông làm hồ sơ và được cấp Giấy chứng nhận đối với căn hộ tại CT1B1 Xa La.

“Hồi đó ra sổ bình thường, không gặp vấn đề gì cả. Thực tế căn hộ bình thường nhưng GCN sử dụng đất của tôi bị ngưng giao dịch, không cho phép giao dịch. Tôi ở tầng 2 tòa CT1B1.”, ông H. nói.

Ông H. cho biết các khu vực sử dụng chung tại tòa nhà hiện vẫn được cư dân sử dụng bình thường, dù một số hạng mục đã xuống cấp. Ông cũng cho biết đã nhiều lần gửi kiến nghị thông qua ứng dụng iHanoi.

Theo ông H., điều ông quan tâm nhất hiện nay là phương án giải quyết đối với những người đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng quyền giao dịch đối với tài sản bị ảnh hưởng.

“Điều tôi quan tâm nhất là cách giải quyết của chính quyền. Bản thân tôi là người sở hữu hợp pháp, đã đóng thuế và được cấp giấy chứng nhận nhưng lại không thể thực hiện mua bán, cầm cố, ảnh hưởng đến quyền lợi của tôi lâu nay. Ai sẽ là người đền bù điều đó?”

Ông H. mong muốn việc hạn chế giao dịch đối với Giấy chứng nhận của mình được xem xét, giải quyết. Trường hợp không thể tiếp tục giao dịch, ông đề nghị có phương án mua lại theo giá thị trường và xem xét bồi thường những tổn thất phát sinh trong thời gian tài sản không thể giao dịch.

“Tôi muốn ngừng hạn chế giao dịch sổ đỏ của tôi hoặc mua lại theo giá thị trường và đền bù tổn thất trong thời gian sổ đỏ không giao dịch được.”

Hà Nội tiếp tục rà soát 12 dự án

Những phản ánh của cư dân diễn ra trong bối cảnh các cơ quan chức năng đã có nhiều đợt thanh tra, kiểm tra và yêu cầu xử lý những tồn tại tại các dự án thuộc hệ thống Mường Thanh.

Kết luận thanh tra số 164/KL-TTr ngày 29/6/2015 của Thanh tra Bộ Xây dựng liên quan 9 dự án do Xí nghiệp Xây dựng tư nhân số 1 Lai Châu và Công ty CP Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bemes làm chủ đầu tư. Các nội dung được cơ quan thanh tra chỉ ra gồm xây dựng không phù hợp quy hoạch được duyệt, thay đổi công năng sử dụng, chia nhỏ căn hộ và một số vấn đề về nghĩa vụ tài chính, chất lượng công trình.

Sau đó, UBND TP Hà Nội và các cơ quan chức năng tiếp tục ban hành nhiều văn bản chỉ đạo xử lý, khắc phục vi phạm và xem xét cấp Giấy chứng nhận cho người mua nhà theo quy định. Trong số này có Công văn số 4904/UBND-TNMT ngày 16/7/2015, Công văn số 6779/UBND-XDGT ngày 25/9/2015, Công văn số 7032/UBND-TNMT ngày 7/10/2015 và Công văn số 1049/SXD-TTr ngày 2/2/2016.

Quá trình rà soát, xử lý tiếp tục được đề cập trong Kết luận số 2344/KL-TTTP(P4) ngày 10/8/2016 của Thanh tra TP Hà Nội, Kết luận số 1203/KL-TTCP ngày 16/5/2017 của Thanh tra Chính phủ cùng một số văn bản triển khai, theo dõi việc khắc phục sau thanh tra.

Đáng chú ý, theo Kế hoạch số 349/KH-UBND ngày 10/9/2026, Hà Nội tiếp tục rà soát, phân loại và đề xuất phương án xử lý đối với 12 dự án có liên quan đến hệ thống Mường Thanh.

Danh sách gồm CT6 Kiến Hưng; Đại Thanh; Xa La; CT5 Tân Triều; VP3, VP5, VP6 Linh Đàm; HH1-HH4 Linh Đàm; CT11 và CT12 Kim Văn - Kim Lũ.

Theo kế hoạch, việc rà soát nhằm xác định tình trạng pháp lý, những tồn tại, vi phạm và phương án xử lý đối với từng dự án. Các trường hợp liên quan đến việc tiếp tục sử dụng, phải di chuyển hoặc xử lý các phần công trình vi phạm sẽ được xem xét trên cơ sở hồ sơ và quy định hiện hành.

Sau nhiều năm, quá trình xử lý các tồn tại tại những dự án này vẫn tiếp tục được các cơ quan chức năng rà soát. Với cư dân, điều họ chờ đợi là phương án cụ thể đối với căn hộ đang sở hữu, quyền lợi của người mua nhà và sự ổn định của cuộc sống đã được xây dựng trong nhiều năm.