Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kinh doanh - Địa ốc

Các nhà mốt xa xỉ lấn sân sang mảng chăm sóc sức khỏe với "Haute Wellness"

Các tập đoàn xa xỉ đang mở rộng sang lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cao cấp nhằm cạnh tranh nhóm khách hàng thượng lưu và tạo dư địa tăng trưởng mới.

Bảo Châu

Trước đà tăng trưởng chậm lại của thị trường thời trang và đồ da truyền thống, các thương hiệu xa xỉ đang chuyển hướng đầu tư sang phân khúc chăm sóc sức khỏe toàn diện.

Trong đó, thương hiệu Dior thuộc tập đoàn LVMH đang tiên phong định hình khái niệm "Haute Wellness" - mô hình kết hợp giữa dịch vụ làm đẹp cao cấp, trị liệu y khoa và trải nghiệm chăm sóc sức khỏe chuyên sâu nhằm tiếp cận nhóm khách hàng siêu giàu.

screenshot-2026-09-14-at-121632.png
Thương hiệu Dior thuộc tập đoàn LVMH đang tiên phong định hình khái niệm "Haute Wellness". (Ảnh: Vogue France)

Báo cáo State of Fashion 2026 từ McKinsey và The Business of Fashion cho thấy chi tiêu toàn cầu cho lĩnh vực chăm sóc sức khỏe đã đạt 2.000 tỷ USD vào năm 2024 và dự báo tiến mốc 2.500 tỷ USD vào năm 2028. Dù quy mô thị trường rất lớn, phần lớn các tập đoàn xa xỉ vẫn tỏ ra thận trọng.

Dior là ngoại lệ khi chủ động mở rộng mạng lưới 12 spa toàn cầu sang các lĩnh vực dinh dưỡng, cải thiện giấc ngủ, tư vấn y học lão hóa và sản xuất thiết bị tập luyện riêng.

9fd144d64e1a4868b8ee5d20216b0c6f.jpg
Dior chủ động mở rộng mạng lưới 12 spa toàn cầu trong chiến dịch "Haute Wellness". (Ảnh: Vogue France)

Việc tích hợp các liệu trình chuyên sâu như đệm hồng ngoại tại New York, gói chăm sóc hậu sản "Haute Motherhood" trị giá 3.300 USD tại Paris hay các kỳ nghỉ dưỡng 30.000 USD tại Cannes giúp thương hiệu tạo ra sự khác biệt rõ rệt.

Theo các chuyên gia phân tích tài chính từ HSBC, trong bối cảnh mảng làm đẹp bán sản phẩm hữu hình còn chăm sóc sức khỏe bán hành trình trải nghiệm, việc sở hữu hạ tầng spa sẵn có giúp Dior có lợi thế của người đi trước, đồng thời tạo ra "lá chắn" bảo vệ doanh thu trước các đợt suy thoái của ngành thời trang.

Cạnh tranh gay gắt với ngành nghỉ dưỡng cao cấp

Sự tham gia của các nhà mốt thời trang đang khiến ranh giới giữa ngành làm đẹp và ngành khách sạn cao cấp dần được xóa bỏ. Các chuỗi nghỉ dưỡng như Lanserhof hay Chenot liên tục nâng cấp các liệu trình thải độc, chăm sóc chuyên sâu nhằm giữ chân cùng một nhóm khách hàng thượng lưu.

Sự xuất hiện của các gói dịch vụ kết hợp giữa du thuyền hạng sang và phòng khám sức khỏe càng làm gia tăng áp lực cạnh tranh lên hệ thống spa của các thương hiệu thời trang.

screenshot-2026-09-14-at-122034.png
Sự tham gia của các nhà mốt thời trang đang khiến ranh giới giữa ngành làm đẹp và ngành khách sạn cao cấp dần được xóa bỏ. (Ảnh: Dior)

Để củng cố vị thế, Dior thành lập Hội đồng Đảo ngược Lão hóa quy tụ các nhà khoa học toàn cầu, đồng thời hợp tác với các chuyên gia dinh dưỡng và huấn luyện viên thể hình quốc tế để cá nhân hóa dịch vụ. Đại diện mảng bán lẻ và spa của Dior khẳng định, giá trị cốt lõi của mô hình "Haute Wellness" nằm ở khả năng mang lại trải nghiệm cảm xúc độc bản và sự riêng tư tuyệt đối - những yếu tố không thể sản xuất đại trà.

Trong khi LVMH thể hiện sự nhạy bén bằng việc mở rộng danh mục chăm sóc sức khỏe trên nhiều thương hiệu con, các đối thủ như Kering hay Richemont vẫn chọn giải pháp an toàn khi tập trung vào mảng cốt lõi là trang sức và thời trang. Tuy nhiên, với dư địa thị trường còn rất lớn, các thương hiệu sở hữu hệ thống spa toàn cầu như Chanel hay La Prairie hoàn toàn có thể gia nhập cuộc đua này trong thời gian tới thông qua các mô hình hợp tác chiến lược.

Mời quý độc giả xem video: Những tổ hợp thời trang Việt - Sức hút du lịch thành phố Hồ Chí Minh/ Nguồn: VTV4
#Haute Wellness #thương hiệu xa xỉ #chăm sóc sức khoẻ #spa #spa cao cấp #Dior

Bài liên quan

Kinh doanh - Địa ốc

Victoria’s Secret đón đầu xu hướng hoài niệm và giải trí để bứt phá doanh số

Chiến dịch truyền thông kết hợp giữa làn sóng hoài niệm và sự trở lại của các sản phẩm di sản đã giúp Victoria’s Secret đạt mức tăng trưởng doanh số ấn tượng.

Tập đoàn nội y Victoria’s Secret & Co. vừa trở thành cái tên tiếp theo trong ngành bán lẻ thời trang tận dụng thành công yếu tố hoài niệm và các xu hướng giải trí nhằm thu hút sự chú ý của người tiêu dùng.

vicky-row-1.jpg
(Ảnh: Victoria's Secret & Co)
Xem chi tiết

Kinh doanh - Địa ốc

Đặc sản quả xay nhung miền Trung, từ thức quà rừng đến mặt hàng đắt khách

Sự biến chuyển hương vị độc đáo từ vị chua sang ngọt giúp dòng quả rừng tự nhiên này trở thành mặt hàng đắt khách tại các đô thị.

Mỗi dịp từ giữa tháng 7 đến đầu tháng 9 dương lịch, thị trường trái cây tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên lại bước vào mùa khai thác quả xay nhung. Do nguồn cung hoàn toàn phụ thuộc vào tự nhiên và thời gian thu hoạch ngắn, loại đặc sản rừng này luôn nhận được sự chú ý lớn từ thực khách mỗi khi xuất hiện.

image7-202510301434338445.jpg
Ảnh minh hoạ.
Xem chi tiết

Kinh doanh - Địa ốc

Giá sầu riêng tại TP.HCM chênh lệch từ bình dân đến cao cấp

Kỹ thuật canh tác và tiêu chuẩn phân loại trái là những yếu tố quyết định tạo ra khoảng chênh lệch giá lớn trên thị trường sầu riêng TPHCM.

Tại các chợ truyền thống và hệ thống bán lẻ trên địa bàn TPHCM, thị trường sầu riêng đang ghi nhận sự phân hóa giá rất lớn. Mặc dù tổng nguồn cung đã hạ nhiệt so với giai đoạn cao điểm quý II/2026, mặt bằng giá sầu riêng vẫn dao động mạnh, từ mức 25.000 đồng/kg ở phân khúc bình dân cho đến hàng trăm nghìn đồng/kg tại các điểm bán chuyên biệt.

Khảo sát tại nhiều chợ dân sinh cho thấy các dòng sầu riêng phổ thông hiện có giá khá mềm, phù hợp với túi tiền của đa số người tiêu dùng. Dòng sầu riêng hạt truyền thống xuất xứ từ khu vực Tây Nguyên, đặc trưng bởi hạt to, cơm ít nhưng có độ ngọt béo cao, hiện được bán với giá khoảng 25.000 đồng/kg và trở thành lựa chọn thu hút nhóm khách hàng có thu nhập trung bình.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới