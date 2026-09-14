Các nhà mốt xa xỉ lấn sân sang mảng chăm sóc sức khỏe với "Haute Wellness"

Các tập đoàn xa xỉ đang mở rộng sang lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cao cấp nhằm cạnh tranh nhóm khách hàng thượng lưu và tạo dư địa tăng trưởng mới.

Trước đà tăng trưởng chậm lại của thị trường thời trang và đồ da truyền thống, các thương hiệu xa xỉ đang chuyển hướng đầu tư sang phân khúc chăm sóc sức khỏe toàn diện.

Trong đó, thương hiệu Dior thuộc tập đoàn LVMH đang tiên phong định hình khái niệm "Haute Wellness" - mô hình kết hợp giữa dịch vụ làm đẹp cao cấp, trị liệu y khoa và trải nghiệm chăm sóc sức khỏe chuyên sâu nhằm tiếp cận nhóm khách hàng siêu giàu.

Thương hiệu Dior thuộc tập đoàn LVMH đang tiên phong định hình khái niệm "Haute Wellness". (Ảnh: Vogue France)

Báo cáo State of Fashion 2026 từ McKinsey và The Business of Fashion cho thấy chi tiêu toàn cầu cho lĩnh vực chăm sóc sức khỏe đã đạt 2.000 tỷ USD vào năm 2024 và dự báo tiến mốc 2.500 tỷ USD vào năm 2028. Dù quy mô thị trường rất lớn, phần lớn các tập đoàn xa xỉ vẫn tỏ ra thận trọng.

Dior là ngoại lệ khi chủ động mở rộng mạng lưới 12 spa toàn cầu sang các lĩnh vực dinh dưỡng, cải thiện giấc ngủ, tư vấn y học lão hóa và sản xuất thiết bị tập luyện riêng.

Dior chủ động mở rộng mạng lưới 12 spa toàn cầu trong chiến dịch "Haute Wellness". (Ảnh: Vogue France)

Việc tích hợp các liệu trình chuyên sâu như đệm hồng ngoại tại New York, gói chăm sóc hậu sản "Haute Motherhood" trị giá 3.300 USD tại Paris hay các kỳ nghỉ dưỡng 30.000 USD tại Cannes giúp thương hiệu tạo ra sự khác biệt rõ rệt.

Theo các chuyên gia phân tích tài chính từ HSBC, trong bối cảnh mảng làm đẹp bán sản phẩm hữu hình còn chăm sóc sức khỏe bán hành trình trải nghiệm, việc sở hữu hạ tầng spa sẵn có giúp Dior có lợi thế của người đi trước, đồng thời tạo ra "lá chắn" bảo vệ doanh thu trước các đợt suy thoái của ngành thời trang.

Cạnh tranh gay gắt với ngành nghỉ dưỡng cao cấp

Sự tham gia của các nhà mốt thời trang đang khiến ranh giới giữa ngành làm đẹp và ngành khách sạn cao cấp dần được xóa bỏ. Các chuỗi nghỉ dưỡng như Lanserhof hay Chenot liên tục nâng cấp các liệu trình thải độc, chăm sóc chuyên sâu nhằm giữ chân cùng một nhóm khách hàng thượng lưu.

Sự xuất hiện của các gói dịch vụ kết hợp giữa du thuyền hạng sang và phòng khám sức khỏe càng làm gia tăng áp lực cạnh tranh lên hệ thống spa của các thương hiệu thời trang.

Sự tham gia của các nhà mốt thời trang đang khiến ranh giới giữa ngành làm đẹp và ngành khách sạn cao cấp dần được xóa bỏ. (Ảnh: Dior)

Để củng cố vị thế, Dior thành lập Hội đồng Đảo ngược Lão hóa quy tụ các nhà khoa học toàn cầu, đồng thời hợp tác với các chuyên gia dinh dưỡng và huấn luyện viên thể hình quốc tế để cá nhân hóa dịch vụ. Đại diện mảng bán lẻ và spa của Dior khẳng định, giá trị cốt lõi của mô hình "Haute Wellness" nằm ở khả năng mang lại trải nghiệm cảm xúc độc bản và sự riêng tư tuyệt đối - những yếu tố không thể sản xuất đại trà.

Trong khi LVMH thể hiện sự nhạy bén bằng việc mở rộng danh mục chăm sóc sức khỏe trên nhiều thương hiệu con, các đối thủ như Kering hay Richemont vẫn chọn giải pháp an toàn khi tập trung vào mảng cốt lõi là trang sức và thời trang. Tuy nhiên, với dư địa thị trường còn rất lớn, các thương hiệu sở hữu hệ thống spa toàn cầu như Chanel hay La Prairie hoàn toàn có thể gia nhập cuộc đua này trong thời gian tới thông qua các mô hình hợp tác chiến lược.