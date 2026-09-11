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Kinh doanh - Địa ốc

Victoria’s Secret đón đầu xu hướng hoài niệm và giải trí để bứt phá doanh số

Chiến dịch truyền thông kết hợp giữa làn sóng hoài niệm và sự trở lại của các sản phẩm di sản đã giúp Victoria’s Secret đạt mức tăng trưởng doanh số ấn tượng.

Bảo Châu

Tập đoàn nội y Victoria’s Secret & Co. vừa trở thành cái tên tiếp theo trong ngành bán lẻ thời trang tận dụng thành công yếu tố hoài niệm và các xu hướng giải trí nhằm thu hút sự chú ý của người tiêu dùng.

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(Ảnh: Victoria's Secret & Co)

Hồi sinh các dòng sản phẩm di sản

Tương tự như thương hiệu Gap - đơn vị gần đây đã tái phát hành các phiên bản cải tiến của những dòng nước hoa đình đám từ thập niên 1990. Victoria’s Secret đang tiến hành điều chỉnh và mở rộng dải sản phẩm nước hoa của mình. Chiến lược này bao gồm việc cho ra mắt các biến thể mới thuộc dòng Bombshell và Tease, điển hình như phiên bản Tease Strawberry Bisou ra mắt mùa hè năm nay.

Bên cạnh đó, hãng cũng khai thác mạnh mẽ xu hướng hoài niệm thông qua việc mở bán lại các dòng sản phẩm lưu trữ. Đáng chú ý, đợt mở bán đặc biệt trở lại của dòng nước hoa chai vuông thuộc thương hiệu Pink vào tháng trước đã cháy hàng trên nền tảng trực tuyến trong chưa đầy một ngày.

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(Ảnh: Reddit)

Bà Hillary Super, Tổng giám đốc Điều hành của Victoria’s Secret, chia sẻ với các nhà phân tích rằng hoạt động này củng cố mối liên kết cảm xúc sâu sắc của khách hàng đối với di sản nước hoa của hãng. Doanh nghiệp sở hữu kho tàng hương thơm và thiết kế biểu tượng qua nhiều thập kỷ trên cả hai thương hiệu Victoria’s Secret và Pink, đồng thời đang mang chúng trở lại theo những phương thức phù hợp với thị hiếu hiện đại.

Định hình thương hiệu và đổi mới sản phẩm

Dù chưa tiến xa như Gap Inc. trong việc xây dựng nền tảng giải trí kết hợp thời trang, lãnh đạo Victoria’s Secret vẫn khẳng định đây là một thương hiệu mang tính giải trí, dựa trên sức hút toàn cầu của các đêm diễn thời trang. Hãng đang cụ thể hóa định hướng này bằng bộ phim tài liệu nhiều tập "Angels Among Us" phát sóng trên YouTube, ghi lại hành trình tìm kiếm những gương mặt người mẫu mới.

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Hãng đang cụ thể hóa định hướng này bằng bộ phim tài liệu nhiều tập "Angels Among Us" phát sóng trên YouTube. (Ảnh: Victoria's Secret)

Song song với các chiến dịch truyền thông, hoạt động cải tiến sản phẩm cốt lõi được xem là động lực then chốt cho sự phục hồi của hãng. Báo cáo tài chính quý II cho thấy doanh thu thuần của tập đoàn tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 1,6 tỷ USD. Doanh số bán hàng trên cùng một cửa hàng tăng 9%, trong đó khối cửa hàng vật lý tăng 7%. Mức tăng trưởng này ghi nhận đồng đều trên cả hai thương hiệu Victoria’s Secret và Pink, ở mảng làm đẹp cũng như trên tất cả các kênh phân phối.

Trong bức tranh tăng trưởng diện rộng đó, hai mảng kinh doanh nổi bật nhất là áo ngực và thương hiệu Pink. Doanh số phân khúc áo ngực ở cả hai thương hiệu đều đạt mức tăng trưởng khoảng 15%, nhờ vào các dòng sản phẩm chủ lực và những cải tiến mới.

Đánh giá về kết quả này, ông Neil Saunders, Giám đốc Điều hành GlobalData, nhận định đà tăng trưởng đang đến từ cả khách hàng mới lẫn khách hàng hiện hữu, giúp đảo ngược chuỗi kỳ suy giảm lượng khách hàng kéo dài trước đó. Việc tăng trưởng diễn ra trên diện rộng ở tất cả các kênh và khu vực địa lý cho thấy hoạt động kinh doanh của thương hiệu đang đạt được sức hút thực sự.

Mời quý độc giả xem video: Doanh nghiệp một người tại Việt Nam đang vận hành như thế nào?/ Nguồn: VTV24
#Victoria’s Secret #xu hướng hoài niệm #hoài niệm #giải trí #nước hoa #Pink

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