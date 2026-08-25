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Kinh doanh - Địa ốc

Thị trường bánh Trung thu 2026, đẩy mạnh bán hàng số trước sức ép giá

Trước sức ép chi phí đầu vào leo thang, thị trường bánh Trung thu 2026 ghi nhận mức giá tăng từ 5.000-7.000 đồng/cái trong bối cảnh sức mua vẫn thận trọng.

Bảo Châu

Bước vào mùa Tết Đoàn viên 2026, thị trường bánh Trung thu ghi nhận sự khởi động sớm và nhộn nhịp trên khắp các kênh phân phối, từ quầy kệ truyền thống cho đến sàn thương mại điện tử và mạng xã hội.

Tuy nhiên, đằng sau sự phong phú về mẫu mã và thiết kế là những bài toán kinh doanh đầy áp lực đối với các nhà sản xuất lẫn tiểu thương, khi chi phí đầu vào leo thang đúng vào thời điểm sức mua của người tiêu dùng vẫn chưa hoàn toàn khôi phục.

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Ảnh minh hoạ.

Mặt bằng giá mới trước sức ép chi phí đầu vào

Ghi nhận thực tế tại các điểm bán lẻ trên địa bàn như Hà Nội hay TP HCM cho thấy, giá bánh Trung thu năm nay có xu hướng tăng nhẹ so với các mùa trước. Ở phân khúc tầm trung, mức giá phổ biến dao động trong khoảng 55.000-85.000 đồng/bánh (trọng lượng 150g).

Theo quản lý một quầy bánh Trung thu trên đường Quang Trung (phường Thông Tây Hội, TP HCM), phần lớn các dòng bánh lẻ năm nay đều điều chỉnh tăng khoảng 5.000-7.000 đồng/cái tùy loại. Dù giá bán nhích lên, các nhà phân phối vẫn phải nỗ lực duy trì mức chiết khấu cũ, phổ biến từ 5% đến 25% tùy thuộc vào giá trị đơn hàng, nhằm giữ chân các khách hàng doanh nghiệp và đại lý bán buôn.

Phản ánh từ phía các nhà sản xuất cũng cho thấy sự đồng điệu về áp lực chi phí. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Giám đốc Công ty TNHH Lương thực Thực phẩm Đồng Khánh, cho biết giá sản phẩm của đơn vị phải điều chỉnh tăng trung bình 2.000-3.000 đồng/cái so với năm ngoái. Đại diện thương hiệu Kinh Đô cũng nhận định thị trường đang chịu sức ép lớn từ sự biến động của nguồn cung, đẩy giá nguyên liệu thô, chi phí nhân công và bao bì đóng gói tăng cao.

Tâm lý thận trọng và cuộc đua chuyển đổi kênh bán

Mặc dù giá thành tăng do chi phí sản xuất, tình hình tiêu dùng thực tế lại ghi nhận tâm lý khá thận trọng từ phía người mua. Việc người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu khiến bài toán đầu ra trở thành mối lo ngại lớn nhất của người bán trong mùa Trung thu 2026.

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Ảnh minh hoạ.

Để thích ứng với bối cảnh này, các thương hiệu lớn lẫn các cơ sở sản xuất lâu đời buộc phải chuyển dịch chiến lược kinh doanh. Một mặt, tập trung gia tăng giá trị cộng thêm cho sản phẩm ở phân khúc biếu tặng bằng cách đầu tư mạnh vào các bộ sưu tập hộp quà mang tính nghệ thuật, tôn vinh hoa văn di sản và sử dụng chất liệu thân thiện với môi trường.

Mặt khác, để kích cầu mua sắm trực tiếp từ người tiêu dùng nhỏ lẻ, các doanh nghiệp đồng loạt đẩy mạnh thương mại điện tử. Cuộc đua phủ sóng trên các nền tảng số diễn ra bùng nổ thông qua các hình thức livestream bán hàng, kết hợp cùng KOLs, KOCs nhằm tối ưu hóa chi phí vận hành truyền thống và tiếp cận trực tiếp tệp khách hàng trẻ.

Sự chuyển dịch này cho thấy thị trường bánh Trung thu 2026 không chỉ dừng lại ở cuộc đua về chất lượng hay mẫu mã, mà đã trở thành cuộc chiến về khả năng tối ưu hóa chi phí và linh hoạt thích ứng kênh phân phối.

Mời quý độc giả xem video: Thị trường bánh Trung thu vào mùa sớm/ Nguồn: Chuyển động 24h
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