Một phụ nữ 45 tuổi bị lồi mắt phải, thị lực giảm dần rồi mất hoàn toàn. Bác sĩ phát hiện khối u sâu sau nhãn cầu, chèn ép thần kinh thị giác.

Mắt lồi, mất dần thị lực do khối u nằm sâu sau nhãn cầu

Một phụ nữ 45 tuổi đến khám khi nhận thấy mắt phải lồi bất thường. Thị lực mắt này giảm dần, sau đó mất hoàn toàn. Những thay đổi về hình thái nhãn cầu đi kèm suy giảm chức năng thị giác khiến người bệnh lo lắng trước nguy cơ tổn thương kéo dài.

Qua thăm khám và chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ phát hiện một khối u nằm sâu phía sau nhãn cầu, kích thước 1 x 1,5 cm. Khối u chiếm chỗ trong hốc mắt, chèn ép các cấu trúc quan trọng, trong đó có thần kinh thị giác.

Các bác sĩ Khoa Phẫu thuật Thần kinh – Cột sống, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, đã thực hiện phẫu thuật vi phẫu lấy khối u hậu nhãn cầu. Mục tiêu của ca mổ là loại bỏ tổn thương, đồng thời bảo vệ tối đa thần kinh thị giác và các cấu trúc thần kinh, mạch máu lân cận.

Lồi mắt do u nằm sâu trong nhãn cầu - Ảnh minh họa BVCC

BSCKII Nguyễn Hồng Việt, Phó Trưởng khoa Phẫu thuật Thần kinh – Cột sống, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, cho biết với những khối u nằm sâu phía sau nhãn cầu, khó khăn không chỉ là lấy được khối u mà còn phải kiểm soát mối liên quan giữa khối u với thần kinh thị giác, mạch máu và các cấu trúc vận nhãn.

“Chỉ một tổn thương nhỏ cũng có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng thị giác”, BS Việt cho biết.

Do đó, trước phẫu thuật, việc đánh giá kỹ hình ảnh chụp cộng hưởng từ (MRI) hoặc cắt lớp vi tính (CT-Scanner) sọ não – hốc mắt có tiêm thuốc đối quang từ có vai trò quan trọng. Các bác sĩ cần xác định vị trí, kích thước, tính chất khối u cũng như mối liên quan của tổn thương với thần kinh thị giác và mạch máu để lựa chọn phương án can thiệp phù hợp.

Sau phẫu thuật, người bệnh có thể nhìn rõ hơn những khuôn mặt thân quen, mang lại niềm vui cho gia đình và các bác sĩ. Đây cũng là kết quả được kỳ vọng sau quá trình can thiệp nhằm loại bỏ tổn thương và bảo tồn tối đa chức năng thị giác.

Khối u nằm sâu trong nhãn cầu bệnh nhân được lấy bỏ - Ảnh BVCC

U hậu nhãn cầu nguy hiểm thế nào?

BSCKII Nguyễn Hồng Việt cho biết, hậu nhãn cầu là vùng nằm sâu trong hốc mắt, tập trung nhiều cấu trúc quan trọng như thần kinh thị giác, động mạch mắt, các dây thần kinh vận nhãn và hệ thống cơ vận nhãn.

Khi khối u phát triển tại khu vực này, người bệnh có thể xuất hiện tình trạng lồi mắt tăng dần, nhìn mờ hoặc giảm thị lực, nhìn đôi, hạn chế vận động nhãn cầu, đau quanh mắt hoặc đau đầu.

Đáng lưu ý, suy giảm thị lực có thể diễn tiến từ từ nên người bệnh dễ bỏ qua, nhất là khi ban đầu chỉ có cảm giác căng tức, khó chịu hoặc lồi mắt nhẹ. Khi khối u tiếp tục phát triển và chèn ép thần kinh thị giác, chức năng thị giác có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Khi mắt lồi bất thường hoặc thị lực thay đổi không rõ nguyên nhân, người bệnh nên khám chuyên khoa Mắt và/hoặc Thần kinh – Ngoại thần kinh. Chẩn đoán hình ảnh phù hợp giúp xác định nguyên nhân, vị trí và mức độ ảnh hưởng của tổn thương, từ đó có hướng xử trí kịp thời.

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