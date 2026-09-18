VINAMILK SURE đồng hành cùng người cao tuổi chủ động sống khỏe

Đồng hành cùng chương trình, Vinamilk và nhãn hàng Vinamilk Sure mang đến các hoạt động tư vấn sức khỏe, dinh dưỡng, tiếp tục hành trình nhiều năm cùng người cao tuổi Việt Nam sống khỏe, sống vui và tận hưởng trọn vẹn những năm tháng đáng quý của cuộc đời.

Ngày 17/9, tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao phường Xuân Đỉnh (Hà Nội), hơn 2.000 người cao tuổi đã cùng hội tụ trong “Lễ phát động Tháng hành động vì người cao tuổi thành phố Hà Nội năm 2026”. Trong sắc áo cờ đỏ sao vàng, hơn 2.000 hội viên người cao tuổi cùng thực hiện màn đồng diễn dân vũ trên nền nhạc “Bài ca Người cao tuổi Việt Nam”. Những động tác khỏe khoắn, nụ cười rạng rỡ của các cô, bác tạo nên hình ảnh đầy sức sống về một thế hệ người cao tuổi sống vui, sống khỏe, tích cực kết nối và đóng góp cho cộng đồng. Với chủ đề “Chủ động sống khỏe - Rực rỡ tuổi hoàng kim”, màn đồng diễn được xác lập Kỷ lục Việt Nam về màn đồng diễn dân vũ có số lượng người cao tuổi tham gia đông nhất.

Hơn 2.000 người cao tuổi cùng lan tỏa tinh thần “Chủ động sống khỏe - Rực rỡ tuổi hoàng kim” tại Hà Nội. Ảnh: Vi Nam

Chương trình nằm trong khuôn khổ Lễ phát động “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2026 tại Hà Nội, với chủ đề “Cộng đồng chung tay chăm sóc tích hợp người cao tuổi trong xu thế già hóa dân số”. Không chỉ hướng đến chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và sức khỏe, chương trình còn tạo điều kiện để người cao tuổi tiếp tục phát huy kinh nghiệm, trí tuệ và vai trò trong gia đình, cộng đồng. Bên cạnh màn đồng diễn, nhiều hoạt động thiết thực dành cho người cao tuổi được triển khai tại sự kiện, trong đó có trao tặng 150 suất phẫu thuật thay thủy tinh thể miễn phí cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn cùng các hoạt động văn hóa, văn nghệ do chính các hội viên tham gia.

Cùng với các hoạt động văn hóa, tinh thần, chăm sóc sức khỏe cũng là một nội dung được chú trọng tại chương trình. Đồng hành cùng sự kiện, Vinamilk và nhãn hàng Vinamilk Sure tổ chức các hoạt động tư vấn sức khỏe, dinh dưỡng dành cho người cao tuổi. Các bác sĩ đến từ Trung tâm Tư vấn Dinh dưỡng Vinamilk và Phòng khám An Khang trực tiếp thăm khám, tư vấn, giúp người tham dự hiểu rõ hơn về tình trạng sức khỏe và nhu cầu dinh dưỡng phù hợp với độ tuổi.

Người cao tuổi được thăm khám, tư vấn sức khỏe và dinh dưỡng tại chương trình. Ảnh: Vi Nam

Tại sự kiện, người cao tuổi cũng được trải nghiệm nhiều sản phẩm dinh dưỡng của Vinamilk như Sure Gold, sữa cao đạm ít béo Green Farm, sữa chua ăn thực vật, sữa chua uống Probi, sữa đậu nành canxi và sữa đậu nành óc chó.

Khi tuổi tác tăng lên, cơ thể có những thay đổi và nhu cầu dinh dưỡng cũng trở nên đặc thù hơn. Từ sự thấu hiểu đó, Vinamilk Sure phát triển các giải pháp dinh dưỡng dành cho người từ 50 tuổi trở lên, đáp ứng những nhu cầu sức khỏe khác nhau: Sure Prevent Gold hỗ trợ bồi bổ sức khỏe; Sure Diacerna cung cấp nguồn dinh dưỡng phù hợp cho người bệnh tiểu đường hoặc tiền tiểu đường; Sure CanxiPro hỗ trợ tăng cường sức khỏe cơ xương khớp. Năm 2026, Sure Prevent Gold được vinh danh là “Sản phẩm dinh dưỡng đổi mới xuất sắc nhất theo từng lứa tuổi” tại World Dairy Innovation Awards ở Barcelona, Tây Ban Nha. Giải thưởng ghi nhận những nỗ lực của Vinamilk trong nghiên cứu và phát triển các giải pháp dinh dưỡng phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng ở từng giai đoạn cuộc đời.

Người cao tuổi trải nghiệm các sản phẩm dinh dưỡng Vinamilk Sure tại sự kiện. Ảnh: Vi Nam

Trong nhiều năm qua, Vinamilk và nhãn hàng Vinamilk Sure đã liên tục phối hợp với các hội người cao tuổi và các bác sĩ trên toàn quốc tổ chức nhiều hội thảo và sự kiện để tư vấn dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ các hoạt động văn hóa văn nghệ của người cao tuổi như các cuộc thi tiếng hát dân ca, cuộc thi vẽ tranh ông bà,… cho hàng trăm ngàn người cao tuổi Việt Nam.

Suốt 50 năm phát triển, Vinamilk đã gắn bó với nhiều thế hệ người Việt, từ những năm tháng đầu đời đến khi trưởng thành và bước vào tuổi cao niên. Với người cao tuổi, một nền tảng sức khỏe tốt không chỉ giúp chăm sóc bản thân tốt hơn, mà còn để vui cùng con cháu, gặp gỡ bạn bè, sẻ chia kinh nghiệm và tiếp tục làm những điều mình yêu thích.

Hình ảnh hơn 2.000 người cao tuổi cùng hòa nhịp trong màn đồng diễn tại Hà Nội vì thế mang một ý nghĩa sâu sắc: tuổi tác không giới hạn niềm vui sống, khát vọng kết nối và khả năng tiếp tục đóng góp cho những người xung quanh. Khi sức khỏe được chăm sóc chủ động, người cao tuổi có thể sống vui, sống khỏe, tận hưởng những năm tháng trọn vẹn bên gia đình và tiếp tục trao truyền những giá trị được vun đắp theo thời gian.