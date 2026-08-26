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Kinh doanh - Địa ốc

Cherry Mỹ tăng giá mạnh vì mất mùa, phí nhập khẩu tăng

Giá cherry Mỹ bán lẻ tại Hà Nội tăng vọt gần gấp đôi so với vụ trước, trong bối cảnh sản lượng tại các trang trại Mỹ sụt giảm và chi phí vận chuyển leo thang.

Bảo Châu

Báo cáo từ cơ quan Hải quan ghi nhận tổng kim ngạch nhập khẩu cherry của Việt Nam trong nửa đầu năm đạt xấp xỉ 37 triệu USD, tăng 9,3% so với cùng kỳ. Dù vậy, đà tăng trưởng về trị giá này chủ yếu phản ánh áp lực từ tỷ giá và chi phí hàng hóa leo thang, hoàn toàn không đồng nghĩa với việc nguồn cung dồi dào để kéo giá bán lẻ hạ nhiệt.

Diễn biến thực tế tại thị trường Hà Nội đang chứng kiến mức chênh lệch giá đắt đỏ hiếm thấy. So với cùng kỳ năm trước, giá bán lẻ cherry Mỹ đã vọt tăng từ 50% đến 95%, hiện đứng ở mức 480.000-800.000 đồng/kg tùy chủng loại và kích cỡ.

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Ảnh minh hoạ.

mức tăng mạnh nhất ghi nhận ở dòng cherry đỏ cỡ 10 Row (kích thước 26-28 mm) khi chạm mốc 480.000 đồng/kg, tương ứng mức tăng 80-95%. Đắt đỏ nhất thị trường là các loại cherry vàng Rainier cỡ lớn, neo ở ngưỡng 800.000 đồng/kg, tăng khoảng 50%. Riêng mặt hàng cherry đỏ thông dụng (size 9 và 9.5) hiện niêm yết phổ biến từ 500.000-650.000 đồng/kg, cao hơn 40-85% so với mức 299.000-350.000 đồng/kg của mùa vụ trước.

Tại các chuỗi cửa hàng hoa quả cao cấp và siêu thị trên địa bàn Hà Nội, dù một số đơn vị chủ động giảm giá 10% để kích cầu, mức giá sau ưu đãi vẫn quanh mốc 459.000 đồng/kg, cao hơn 30-50% so với mặt bằng cùng kỳ.

Bàn về đà tăng giá này, chị Phương Anh, quản lý một cửa hàng trái cây nhập khẩu tại Hà Nội, chia sẻ với Tri thức & Cuộc sống: "Nhu cầu ăn cherry của người dân Hà Nội vẫn rất đều, nhưng năm nay giá nhập từ phía Mỹ báo về tăng cao đột biến so với các mùa trước. Giá gốc bên đó đã đắt sẵn, lại cộng thêm chi phí vận chuyển hàng không liên tục đội lên khiến các đại lý như chúng tôi bắt buộc phải điều chỉnh giá bán ra. Để giữ khách, siêu thị cũng chủ động chấp nhận giảm bớt lợi nhuận và tung ra các đợt ưu đãi ngay từ đầu mùa, nhưng quả thực vẫn không thể đưa giá về lại mức dễ chịu như năm ngoái."

Lý giải nguyên nhân sâu xa, nguồn cung sụt giảm nghiêm trọng tại Mỹ chính là yếu tố cốt lõi đầu tiên. Số liệu từ Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cho thấy tổng sản lượng cherry ngọt vụ 2026 của nước này dự kiến chỉ đạt 310.500 tấn, giảm gần 17% so với năm trước. Trong đó, bang Washington - nguồn cung chủ lực cho Việt Nam đang sụt giảm sâu tới hơn 23% (còn khoảng 200.000 tấn), trong khi bang Oregon kế cận cũng mất khoảng 24% sản lượng.

Sự suy giảm này xuất phát từ yếu tố thời tiết thất thường. Vụ mùa vốn khởi động từ tháng 5 tại California rồi dịch chuyển sang Washington, Oregon từ tháng 6 đến tháng 8. Tuy nhiên năm nay, đợt nắng ấm sớm tại California làm đẩy nhanh tiến độ thu hoạch, còn các đợt sương giá và không khí lạnh muộn vào mùa xuân lại tàn phá nặng nề năng suất của các vùng trồng khu vực Tây Bắc.

Tình trạng thiếu hụt nguồn cung đã đẩy giá bán lẻ ngay tại thị trường nội địa Mỹ tăng 15-20%. Khảo sát trên website các siêu thị lớn như Kroger và Walmart trong tháng 8 cho thấy, cherry đỏ tại Kroger niêm yết ở mức 5,99 USD/pound (khoảng 347.000 đồng/kg), Walmart niêm yết 6,97 USD/pound (khoảng 404.000 đồng/kg), còn cherry vàng Rainier tại Kroger chạm mốc 7,99 USD/pound (khoảng 464.000 đồng/kg).

Bên cạnh giá gốc đắt đỏ, biến động địa chính trị tại Trung Đông gây áp lực lớn lên giá nhiên liệu và cước vận tải quốc tế. Do đặc thụ là mặt hàng trái cây tươi đòi hỏi khắt khe về thời gian vận chuyển nhanh và quy trình bảo quản lạnh nghiêm ngặt, chi phí logistics liên tục leo thang đã gián tiếp giội thêm "bão giá" lên sản phẩm khi cập cảng Việt Nam.

Mời quý độc giả xem video: Nhập nhèm nguồn gốc "trái cây ngoại"/ Nguồn: VTV1
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