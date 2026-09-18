Trẻ 13 tuổi vỡ nhãn cầu sau cú bật ô giữa ngày mưa

Chiếc ô có thể trở thành vật gây chấn thương nghiêm trọng khi bật ở khoảng cách gần. Một trẻ 13 tuổi đã bị vỡ nhãn cầu sau tai nạn.

Chiếc ô quen thuộc có thể trở thành vật gây chấn thương mắt nghiêm trọng nếu trẻ sử dụng không đúng cách, đặc biệt khi đùa nghịch.

Chấn thương mắt chỉ xảy ra trong vài giây

Chiều 17/9/2026, sau một cơn mưa lớn, Khoa Mắt, Bệnh viện 19-8 tiếp nhận một bệnh nhi 13 tuổi bị chấn thương mắt nghiêm trọng.

Theo thông tin từ bệnh viện, trong lúc một bạn học bật ô, phần đầu nhọn của ô bất ngờ lao thẳng vào mắt em. Tai nạn diễn ra chỉ trong vài giây nhưng hậu quả là vỡ nhãn cầu.

Đây là tổn thương mắt nặng, có thể đe dọa trực tiếp đến thị lực. Trong những trường hợp nghiêm trọng, người bệnh có nguy cơ mất thị lực vĩnh viễn, phải trải qua nhiều lần phẫu thuật, thậm chí không thể giữ được nhãn cầu.

Vụ tai nạn cũng cho thấy những vật dụng quen thuộc trong sinh hoạt hằng ngày có thể trở thành nguồn nguy hiểm đối với trẻ nếu được sử dụng không đúng cách.

Bác sĩ đang điều trị cho trẻ - Ảnh BVCC

Các bác sĩ khoa Mắt, Bệnh viện 19-8 cho biết, trong những ngày mưa, ô là vật dụng thường xuyên xuất hiện khi trẻ đi học hoặc di chuyển ngoài trời. Khi bật ô ở khoảng cách gần, phần đầu nhọn có thể gây tổn thương trực tiếp cho mắt. Nguy cơ càng đáng lưu ý khi trẻ chạy nhảy, đùa nghịch hoặc sử dụng ô như một món đồ chơi.

Không chỉ ô, nhiều vật có đầu nhọn khác cũng có thể gây chấn thương mắt cho trẻ như bút, thước, que gỗ, cành cây hoặc các loại đồ chơi có khả năng bắn với tốc độ cao.

Không chủ quan khi trẻ bị vật nhọn đâm vào mắt

Các bác sĩ khoa Mắt, Bệnh viện 19-8 khuyến cáo, cha mẹ và thầy cô cần thường xuyên nhắc trẻ không bật hoặc đóng ô khi có người đứng đối diện. Trước khi mở ô, trẻ nên hướng đầu ô xuống đất hoặc về phía khoảng trống phía trước. Trẻ cũng không nên chạy nhảy, đùa nghịch hoặc dùng ô làm đồ chơi.

Khi lựa chọn ô cho trẻ, có thể ưu tiên những loại có phần đầu được thiết kế bo tròn để hạn chế nguy cơ gây thương tích.

Đặc biệt, nếu trẻ không may bị vật nhọn đâm vào mắt, việc sơ cứu đúng cách rất quan trọng. Không nên dụi hoặc ấn vào mắt, không tự ý rút dị vật ra khỏi mắt và không rửa mắt, nhỏ thuốc hay bôi bất kỳ chất gì lên vùng tổn thương.

Người chăm sóc cũng không nên băng ép lên mắt bị thương. Thay vào đó, cần che mắt nhẹ nhàng bằng vật sạch, tránh tạo áp lực lên nhãn cầu và đưa trẻ đến bệnh viện hoặc cơ sở chuyên khoa mắt càng sớm càng tốt.

Với chấn thương mắt nặng, thời gian có ý nghĩa quan trọng đối với khả năng bảo tồn nhãn cầu và thị lực. Vì vậy, khi trẻ gặp tai nạn ở mắt, đặc biệt là chấn thương xuyên hoặc nghi ngờ vỡ nhãn cầu, gia đình không nên tự xử trí tại nhà hoặc trì hoãn việc đưa trẻ đi khám.

Một lời nhắc trẻ trước khi mở ô, đặc biệt trong không gian đông người, có thể giúp phòng tránh những tai nạn mắt nghiêm trọng.

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