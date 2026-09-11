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Kinh doanh - Địa ốc

Chanh leo Việt Nam hút khách, giá bán chênh lệch mạnh

Chanh leo Việt Nam đang được bán 25.000-80.000 đồng/kg, trong đó loại vàng có giá cao gần gấp đôi loại tím, xuất khẩu cũng tăng mạnh trong năm nay.

Thiên Anh

Chanh leo, hay còn gọi là chanh dây, đang được bán tại nhiều kênh phân phối từ chợ dân sinh, siêu thị đến các cửa hàng trực tuyến. Theo thông tin từ các tiểu thương được bài nguồn ghi nhận, giá chanh leo hiện dao động khoảng 25.000-70.000 đồng/kg tùy chủng loại và chất lượng.

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Chanh dây mang lại nhiều tác dụng tốt đối với sức khỏe, bán đầy thị trường Việt Nam với giá vài chục nghìn đồng/kg.

Trong đó, chanh leo tím - loại phổ biến trên thị trường - có giá khoảng 25.000-45.000 đồng/kg. Chanh leo vàng, còn được gọi là chanh leo hoàng kim, có giá cao hơn, khoảng 60.000-80.000 đồng/kg, tức có thời điểm gần gấp đôi so với chanh leo tím.

Mức giá này được cho là đã hạ nhiệt so với thời điểm đầu năm, khi bước vào mùa hè. Tuy nhiên, khoảng giá khá rộng cho thấy thị trường chanh leo vẫn có sự phân hóa đáng kể theo giống, chất lượng và thời điểm thu hoạch.

Không chỉ được tiêu thụ dưới dạng quả tươi, chanh leo còn có lợi thế nhờ khả năng chế biến thành nhiều sản phẩm như nước ép, siro, kem, bánh kẹo và các loại đồ uống. Hương thơm đặc trưng cùng hàm lượng chất xơ, vitamin và khoáng chất khiến loại quả này ngày càng được sử dụng rộng rãi trong ngành thực phẩm - đồ uống.

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Chanh leo được sử dụng trong nhiều sản phẩm như nước giải khát, cocktail, bánh kẹo, kem và các loại thực phẩm chế biến

Ở góc độ xuất khẩu, chanh leo đang nổi lên như một mặt hàng có tốc độ tăng trưởng đáng chú ý của ngành rau quả Việt Nam. Theo số liệu được bài nguồn dẫn từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Việt Nam hiện nằm trong nhóm 10 quốc gia sản xuất và xuất khẩu chanh leo lớn nhất thế giới. Trong hơn 5 năm qua, sản lượng và kim ngạch xuất khẩu chanh leo tăng khoảng 300%.

Riêng tháng 7/2026, kim ngạch xuất khẩu chanh leo đạt hơn 27,8 triệu USD, tăng 24% so với cùng kỳ năm trước. Bài nguồn cũng cho biết lũy kế 4 tháng đầu năm, xuất khẩu đạt hơn 186 triệu USD, tăng 25,6% và chiếm 3,91% tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả.

Tây Nguyên hiện là vùng sản xuất chanh leo chủ lực. Năm 2024, khu vực này chiếm hơn 86% diện tích và khoảng 92,5% tổng sản lượng chanh leo cả nước. Nghệ An và Sơn La cũng đang mở rộng vùng trồng, với tổng diện tích chiếm khoảng 12,5%.

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Hiện chanh leo Việt Nam đã được xuất khẩu sang nhiều quốc gia trên thế giới.

Theo Đề án Phát triển cây ăn quả chủ lực giai đoạn 2025-2030 được bài nguồn dẫn lại, diện tích chanh leo được định hướng duy trì ở mức 12.000-15.000 ha, sản lượng 250.000-300.000 tấn/năm. Các vùng trọng điểm gồm Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Lắk, Quảng Trị, Nghệ An và Sơn La.

Đáng chú ý, hơn 80% sản lượng chanh leo hiện được tiêu thụ dưới dạng chế biến hoặc xuất khẩu tươi. Việt Nam cũng đã xuất khẩu chính ngạch chanh leo sang Trung Quốc, mở thêm dư địa cho vùng nguyên liệu và các sản phẩm chế biến.

Trong khi đó, Mỹ được kỳ vọng sẽ mở cửa cho chanh leo Việt Nam trong thời gian tới. Nếu được chấp thuận, đây có thể là một bước tiến đáng kể đối với ngành hàng, bởi thị trường Mỹ có yêu cầu cao về chất lượng, an toàn thực phẩm và kiểm dịch thực vật.

Với thị trường trong nước, mức giá 25.000-80.000 đồng/kg đang tạo ra khoảng cách đáng kể giữa các phân khúc chanh leo. Trong dài hạn, dư địa tăng giá trị của loại quả này sẽ phụ thuộc không chỉ vào giá quả tươi mà còn vào khả năng mở rộng vùng nguyên liệu, nâng chất lượng và gia tăng tỷ trọng các sản phẩm chế biến phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu.

#Chanh leo #giá bán #xuất khẩu #phát triển #ngành hàng #nông nghiệp

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