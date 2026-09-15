Thị trường thiết bị làm sạch thông minh Việt Nam bùng nổ doanh thu

Nhờ công nghệ làm sạch tự động cùng sự dịch chuyển sang các dòng sản phẩm cao cấp, quy mô ngành thiết bị hút bụi tại Việt Nam tăng trưởng kỷ lục.

Báo cáo mới nhất từ công ty nghiên cứu thị trường GfK ghi nhận sự tăng trưởng bứt phá của thị trường thiết bị hút bụi và lau nhà thông minh tại Việt Nam từ năm 2022 đến nay. Quy mô doanh thu ngành hàng này đã tăng gấp hơn 4 lần chỉ trong 4 năm, từ mức 2,04 triệu USD (hơn 53 tỷ đồng) năm 2022 lên 8,55 triệu USD (hơn 225 tỷ đồng) vào năm 2025.

Đà tăng trưởng tiếp tục gia tăng mạnh mẽ trong quý I/2026 khi doanh thu ngành hàng đạt xấp xỉ 6 triệu USD (gần 160 tỷ đồng), tăng 263% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng tiêu thụ đạt 16.000 sản phẩm, tăng 194% so với con số 5.430 thiết bị của quý I/2025.

Ảnh minh hoạ.

Xu hướng dịch chuyển sang phân khúc cao cấp

Dữ liệu thị trường cho thấy người tiêu dùng Việt Nam sẵn sàng chi trả nhiều hơn cho các giải pháp làm sạch toàn diện. Giá bán trung bình của mỗi thiết bị đã tăng từ 158 USD (khoảng 4,2 triệu đồng) năm 2022 lên 373 USD (khoảng 9,7 triệu đồng) vào đầu năm 2026, tăng 23,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sự gia tăng mức chi tiêu thúc đẩy cạnh tranh giữa các hãng công nghệ chuyển hướng từ đua giá sang nâng cấp trải nghiệm sử dụng. Cụ thể, các nhà sản xuất tập trung phát triển dòng thiết bị đa năng tích hợp, tối ưu khả năng nhận diện không gian, tự động tránh vật cản, hỗ trợ chống quấn rối tóc và tự làm sạch con lăn theo thời gian thực.

Chị Minh Anh (Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ với Tri thức & Cuộc sống, cho biết gia đình chị đã quyết định nâng cấp lên dòng máy lau nhà tự giặt giá hơn 11 triệu đồng thay vì các dòng máy hút bụi truyền thống. Theo chị, việc thiết bị xử lý đồng thời cả vết bẩn khô lẫn ướt cùng cơ chế tự động làm sạch giúp gia đình tiết kiệm đáng kể thời gian dọn dẹp hàng ngày, hoàn toàn tương xứng với khoản chi tiêu bỏ ra.

Tại phân khúc máy lau nhà khô ướt, đại diện đơn vị phân phối Hợp Long E-commerce cho biết doanh số 6 tháng đầu năm 2026 đã chạm ngưỡng tổng doanh số của cả năm 2025 cộng lại. Trong đó, mức giá phổ thông ghi nhận giao dịch sôi động nhất ở khoảng 7-8 triệu đồng, còn phân khúc cao cấp từ 10-11 triệu đồng có tốc độ tăng trưởng thị phần nhanh nhất.

Cuộc đua công nghệ và hạ tầng phân phối của các thương hiệu

Môi trường tiêu dùng sôi động kéo theo sự cạnh tranh quyết liệt giữa các thương hiệu thiết bị gia dụng lớn trên thị trường. Thương hiệu Ecovacs tiếp tục dẫn đầu thị phần robot hút bụi trong 12 tháng, tính đến ngày 30/6/2026, với 34% về giá trị và 31,8% về sản lượng. Trong đó, riêng mẫu máy Deebot T90 Pro Omni đạt sản lượng tiêu thụ hơn 15.000 chiếc trong nửa đầu năm 2026.

Cùng lúc đó, Xiaomi mở rộng hệ sinh thái với dòng robot hút bụi Xiaomi Robot Vacuum 6 Series trang bị công nghệ lau con lăn và chổi cắt tóc tự động, kết hợp máy lọc không khí Mijia Smart Air Purifier 6 Plus trang bị hệ thống lọc 5 lớp. Thương hiệu LG Electronics công bố dòng máy lọc không khí treo tường LG PuriCare WallFit nhằm tối ưu diện tích cho không gian sống hiện đại.

Xiaomi mở rộng hệ sinh thái với dòng robot hút bụi Xiaomi Robot Vacuum 6 Series trang bị công nghệ lau con lăn và chổi cắt tóc tự động. (Ảnh: Xiaomi)

Nhãn hàng Dreame Technology cũng bổ sung dòng sản phẩm máy lau nhà Dreame H16 Pro TriForce tích hợp ba công nghệ làm sạch bằng hơi nước, nước nóng và bọt chuyên dụng.

Nhu cầu nâng cao chất lượng sống của người Việt không chỉ dừng lại ở sàn nhà mà đang lan tỏa sang các thiết bị lọc không khí và lọc nước. Dự báo ngành máy lọc nước tại Việt Nam duy trì tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) khoảng 10,7% và hướng tới mốc 1,18 tỷ USD vào năm 2032.

Để đáp ứng nhu cầu thị trường, các hệ thống bán lẻ như Giga Digital đang đẩy mạnh mô hình kết hợp giữa thương mại điện tử và cửa hàng trải nghiệm trực tiếp. Sự đầu tư bài bản về hạ tầng phân phối góp phần khẳng định vị thế dẫn đầu của Việt Nam tại khu vực Đông Nam Á về tốc độ số hóa không gian sống.