Trục Vành đai 3 qua Nhơn Trạch mở rộng 4 làn cao tốc kết nối TPHCM - Đồng Nai

Dự án thành phần 1A Tân Vạn - Nhơn Trạch được nâng cấp lên chuẩn cao tốc 4 làn xe, vận tốc 100 km/h, cùng tổng mức đầu tư điều chỉnh đạt gần 8.913 tỷ đồng.

Tăng tốc độ thiết kế lên 100 km/h

Bộ Xây dựng vừa ban hành Quyết định số 1511/QĐ-BXD phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án thành phần 1A thuộc Dự án đầu tư xây dựng đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch giai đoạn 1 (Vành đai 3 TP HCM). Dự án sử dụng nguồn vốn vay ODA ưu đãi từ Chính phủ Hàn Quốc.

Thi công cầu Nhơn Trạch, Dự án thành phần 1A đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch. Ảnh TL

Theo quyết định mới, quy mô dự án được nâng cấp từ đường cấp III đồng bằng (vận tốc thiết kế 80 km/h) lên tiêu chuẩn đường cao tốc 4 làn xe, nâng vận tốc thiết kế lên 100 km/h. Các nội dung khác tiếp tục thực hiện theo các quyết định phê duyệt và điều chỉnh chủ trương đầu tư do Thủ tướng Chính phủ ban hành trước đó.

Cùng với việc nâng quy mô kỹ thuật, sơ bộ tổng mức đầu tư của dự án được điều chỉnh tăng từ 6.955,65 tỷ đồng lên khoảng 8.912,77 tỷ đồng. Trong đó:

Vốn vay ODA Hàn Quốc (thông qua Quỹ Hợp tác Phát triển Kinh tế - EDCF): Khoảng 253,33 triệu USD (tương đương 6.108,91 tỷ đồng).

Vốn đối ứng trong nước: Khoảng 2.803,85 tỷ đồng.

Đầu tư thêm đơn nguyên cầu Nhơn Trạch và công nghệ thông minh

Theo Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (chủ đầu tư), việc chuyển đổi sang tiêu chuẩn đường cao tốc đòi hỏi bổ sung nhiều hạng mục công trình quan trọng. Đáng chú ý nhất là việc xây dựng thêm một đơn nguyên cầu Nhơn Trạch đối xứng với đơn nguyên hiện hữu qua tim tuyến trong giai đoạn hoàn chỉnh, bề rộng mặt cắt ngang đạt 19,75 m.

Bên cạnh đó, tuyến đường sẽ được trang bị đồng bộ hệ thống giao thông thông minh (ITS), hệ thống thu phí điện tử không dừng (ETC) hiện đại và trạm kiểm tra tải trọng xe tự động.

Dự án thành phần 1A là dự án nhóm A do Bộ Xây dựng làm cơ quan chủ quản. Tuyến có chiều dài khoảng 8,75 km, gồm 6,3 km đi qua địa phận Đồng Nai và 2,45 km thuộc địa phận TP HCM, với tổng diện tích giải phóng mặt bằng khoảng 77,64 ha. Toàn bộ công tác mặt bằng đã được các địa phương hoàn tất bàn giao một lần theo quy mô hoàn chỉnh.

Trước đó, các hạng mục thuộc giai đoạn đầu tư ban đầu đã hoàn thành và chính thức đưa vào khai thác từ ngày 19/8/2025; hồ sơ quyết toán đã được trình vào cuối tháng 5/2026.

Đẩy nhanh tiến độ để kết nối đồng bộ Vành đai 3 TP HCM

Cầu Nhơn Trạch (dài 2,6 km) là hạng mục cốt lõi của đoạn tuyến, giữ vai trò huyết mạch mở ra hướng kết nối chiến lược giữa TP HCM với Đồng Nai và vùng Đông Nam Bộ. Công trình giúp rút ngắn đáng kể thời gian lưu thông giữa khu vực Nhơn Trạch với trung tâm TP HCM, hỗ trợ phân luồng từ xa và giảm áp lực ùn tắc giao thông đô thị.

Bộ Xây dựng yêu cầu Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận khẩn trương hoàn thiện các thủ tục điều chỉnh dự án theo đúng quy định; đồng thời chủ động nghiên cứu các phương án rút ngắn thời gian thi công nhằm bảo đảm khai thác đồng bộ, thông suốt với toàn bộ tuyến Vành đai 3 TP HCM.

Chủ đầu tư cũng được giao nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với nhà tài trợ EDCF để thống nhất phương thức, điều kiện giải ngân khoản vay bổ sung, rà soát kéo dài thời hạn bố trí vốn, bảo đảm nguồn lực tài chính không bị gián đoạn trong suốt quá trình triển khai.