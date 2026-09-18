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Sống Khỏe

Lần đầu tiên tại Việt Nam, hai trẻ điếc bẩm sinh được cấy thân não thính giác

Không thể cấy ốc tai điện tử do không có dây thần kinh thính giác hoặc dị dạng tai trong, hai trẻ được can thiệp bằng kỹ thuật chuyên sâu.

Thúy Nga

Kỹ thuật được chỉ định cho những trẻ không có dây thần kinh thính giác hoặc dị dạng tai trong nghiêm trọng, không thể cấy ốc tai điện tử.

Kỹ thuật dành cho trẻ điếc không có dây thần kinh thính giác

Tháng 12/2025, Bệnh viện Nhi Đồng 1 được Bộ Y tế cấp phép là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam triển khai thí điểm kỹ thuật cấy thân não thính giác (Auditory Brainstem Implant - ABI).

Đây là kỹ thuật chuyên sâu dành cho những trẻ điếc bẩm sinh không có dây thần kinh thính giác hoặc có dị dạng tai trong nghiêm trọng, khiến việc cấy ốc tai điện tử không thể thực hiện hoặc không đạt hiệu quả.

Sau thời gian chuẩn bị về chuyên môn, nhân lực, trang thiết bị và quy trình kỹ thuật, tháng 5/2026, Bệnh viện Nhi Đồng 1 đã thực hiện thành công 2 trường hợp cấy thân não thính giác đầu tiên tại Việt Nam.

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Các chuyên gia trong và ngoài nước trao đổi cùng gia đình trẻ - Ảnh BVCC

Các ca phẫu thuật được thực hiện bởi ê-kíp đa chuyên khoa của bệnh viện, gồm Tai Mũi Họng, Ngoại thần kinh, Phẫu thuật - Gây mê Hồi sức, Hồi sức ngoại, Thính học và Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng.

Đặc biệt, các ca phẫu thuật có sự tham gia trực tiếp của một giáo sư người Đức, chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực cấy thân não thính giác cho trẻ em. Sự phối hợp này nhằm hỗ trợ ê-kíp trong quá trình triển khai kỹ thuật theo các tiêu chuẩn chuyên môn quốc tế.

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Ê-kíp phẫu thuật cho trẻ- Ảnh BVCC

Hai trẻ đã ghi nhận những tín hiệu âm thanh đầu tiên

Sau phẫu thuật, cả hai trẻ đã phát hiện được những âm thanh thô đầu tiên từ môi trường xung quanh. Đây là những tín hiệu đáp ứng ban đầu sau can thiệp.

Một phụ huynh chia sẻ về khoảnh khắc đáng nhớ: “Giây phút con biết giật mình với âm thanh, quay đầu lại khi nghe mẹ gọi, khoảnh khắc đó làm cho người làm ba mẹ vui sướng tột cùng, hạnh phúc và có lẽ tôi chẳng bao giờ quên được”.

Tuy nhiên, việc phát hiện âm thanh sau phẫu thuật mới là bước đầu của quá trình phục hồi. Hai trẻ tiếp tục tham gia chương trình huấn luyện âm ngữ trị liệu nghe - nói và được đội ngũ chuyên gia của bệnh viện theo dõi chặt chẽ.

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Các bác sĩ trao đổi cùng mẹ và bé - Ảnh BVCC

Các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết, cấy thân não thính giác là một kỹ thuật phục hồi thính giác phức tạp. Khác với cấy ốc tai điện tử, kỹ thuật này tạo đường dẫn truyền tín hiệu thính giác tới thân não trong những trường hợp hệ thống thần kinh thính giác hoặc cấu trúc tai trong không cho phép áp dụng phương pháp cấy ốc tai điện tử.

Việc Bệnh viện Nhi Đồng 1 triển khai kỹ thuật này tạo thêm một lựa chọn can thiệp cho nhóm trẻ điếc bẩm sinh có đặc điểm giải phẫu và thần kinh thính giác đặc biệt, vốn không phù hợp hoặc không đáp ứng với cấy ốc tai điện tử.

Cấy thân não thính giác dành cho trường hợp nào?

ABI là kỹ thuật chuyên sâu được sử dụng trong những trường hợp trẻ điếc bẩm sinh không có dây thần kinh thính giác hoặc có dị dạng tai trong nghiêm trọng, khiến cấy ốc tai điện tử không thể thực hiện hoặc không đạt hiệu quả.

Sau phẫu thuật, trẻ vẫn cần quá trình theo dõi và huấn luyện nghe - nói lâu dài để đánh giá khả năng tiếp nhận và sử dụng tín hiệu âm thanh.

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#Cấy thân não thính giác #Điếc bẩm sinh #Kỹ thuật y học #Bệnh viện Nhi Đồng 1 #Phẫu thuật thính giác

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