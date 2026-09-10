Apple ra mắt iPhone màn hình gập iPhone Duo với giá kỷ lục từ 1.999 USD

Sự kiện ra mắt iPhone 18 đánh dấu bước ngoặt lớn của Apple với mẫu điện thoại gập đầu tiên cùng mức tăng giá 100 USD trên các dòng máy cao cấp.

Apple vừa chính thức giới thiệu mẫu điện thoại màn hình gập iPhone Duo với mức giá khởi điểm từ 1.999 USD (khoảng 51,8 triệu đồng). Tại sự kiện ra mắt vừa qua, tân Tổng giám đốc Điều hành John Ternus đã công bố cuộc cải tổ thiết kế lớn nhất trong lịch sử gần 20 năm của dòng iPhone, đi kèm với sự điều chỉnh giá bán trên toàn bộ dải sản phẩm.

Apple vừa chính thức giới thiệu mẫu điện thoại màn hình gập iPhone Duo. (Ảnh: Benjamin Fanjoy/Getty Images)

Định hình lại trải nghiệm điện thoại màn hình gập

Ông John Ternus khẳng định iPhone Duo - dòng thiết bị sở hữu màn hình khi mở ra đạt kích thước gần tương đương một chiếc iPad Mini sẽ định hình lại trải nghiệm sử dụng điện thoại gập, khắc phục nhược điểm của các đối thủ vốn "chỉ như hai chiếc điện thoại ghép lại với nhau".

Dự án iPhone Duo đã được Apple nghiên cứu và phát triển trong gần một thập kỷ, ra mắt vài năm sau khi các đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Samsung hay Huawei khai phá thị trường này.

Ternus trên cương vị CEO sau khi tiếp quản vị trí từ Tim Cook. (Ảnh: Jason Henry)

Sự kiện ra mắt iPhone thường niên tại Apple Park (Cupertino, California) đóng vai trò quyết định đến kết quả tài chính của tập đoàn công nghệ có giá trị vốn hóa lớn thứ hai thế giới. Việc các tính năng và mức giá mới có đủ sức thuyết phục người dùng nâng cấp thiết bị hay không sẽ trực tiếp quyết định doanh số, trong bối cảnh iPhone đóng góp tới một nửa tổng doanh thu của tập đoàn.

Đây cũng là sự kiện công khai lớn đầu tiên của ông Ternus trên cương vị CEO sau khi tiếp quản vị trí từ ông Tim Cook vào tuần trước. Mở đầu sự kiện, ông Tim Cook xuất hiện trong đoạn video ngắn với hành động trao lại vai trò lãnh đạo cho Ternus.

Điều chỉnh giá trước áp lực từ chuỗi cung ứng

Cùng với dòng máy gập, Apple xác nhận hai mẫu iPhone 18 Pro và Pro Max sẽ tăng 100 USD so với thế hệ iPhone 17 tiền nhiệm, với giá khởi điểm lần lượt là 1.199 USD (khoảng 31 triệu đồng) và 1.299 USD (khoảng 33,6 triệu đồng). Mẫu iPhone 18 bản tiêu chuẩn dự kiến sẽ ra mắt vào mùa xuân năm sau, mở đầu cho phương thức phát hành gối đầu mới của hãng.

Đối với iPhone Duo, các phiên bản bộ nhớ cao hơn sẽ có giá 2.599 USD (khoảng 67,3 triệu đồng) cho bản 1TB và 3.199 USD (khoảng 82,8 triệu đồng) cho bản 2TB - thiết lập kỷ lục mới về giá bán đối với một chiếc iPhone.

Mức tăng giá này phản ánh áp lực từ tình trạng thiếu hụt linh kiện trên toàn ngành, đặc biệt là chip nhớ, đây là hệ quả từ sự bùng nổ của các trung tâm dữ liệu. Thực tế này buộc Apple phải lựa chọn giữa việc chấp nhận giảm biên lợi nhuận hoặc chuyển chi phí sang người tiêu dùng.

(Ảnh: Benjamin Fanjoy/Getty Images)

Sự xuất hiện của iPhone Duo cùng mức tăng 100 USD trên dòng Pro đã nhanh chóng trở thành chủ đề tranh cãi dữ dội trong cộng đồng người hâm mộ Apple. Dù thiết kế gập đột phá nhận được nhiều lời khen ngợi về mặt công nghệ, rào cản tài chính lại khiến không ít tín đồ công nghệ phải cân nhắc kỹ lưỡng trước quyết định nâng cấp.

Anh Minh Hoàng (Hà Nội), một người dùng lâu năm của Apple, chia sẻ với Tri thức & Cuộc sống: "Mức giá của dòng iPhone Duo thực sự vượt quá ngân sách của đa số người dùng phổ thông. Tôi rất ấn tượng với công nghệ màn hình không nếp gấp, nhưng với mức giá hơn 50 triệu đồng cho bản khởi điểm, đây rõ ràng là sản phẩm dành cho nhóm khách hàng cao cấp hoặc những người thích trải nghiệm công nghệ mới, thay vì là một chiếc điện thoại dùng hàng ngày”.

Đột phá công nghệ và rào cản sản xuất

Apple định vị iPhone Duo là dòng sản phẩm cao cấp hàng đầu với rất ít điểm thỏa hiệp về mặt thiết kế. Máy trang bị cùng dòng chip với bản Pro, dung lượng pin tương đương khi dùng một màn hình và giảm khoảng một nửa khi mở cả hai màn hình. Cụm camera 48MP được tối ưu gọn nhẹ hơn so với thiết kế gờ nổi trên dòng Pro.

(Ảnh: Apple)

Để giải quyết bài toán nếp gấp và độ bền của kính gập, Apple sử dụng chất liệu polymer tùy chỉnh, kỹ thuật ép nhiều lớp mới cùng các tấm đỡ bằng titan và sợi carbon. Thiết bị cũng hỗ trợ các tính năng chụp ảnh linh hoạt, cho phép đối tượng nhìn thấy khung hình hoặc tự đứng khi gập một phần.

Đợt ra mắt này cũng đánh dấu thế hệ iPhone đầu tiên tích hợp trợ lý ảo Siri mới chạy trên nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI) hợp tác cùng Google. CEO John Ternus nhấn mạnh iPhone sẽ là thiết bị trung tâm giúp người dùng truy cập AI hàng ngày. Bên cạnh đó, Apple cũng giới thiệu tính năng "Siri Recap" trên Apple Watch, cho phép ghi âm, tóm tắt và lưu trữ các điểm chính của cuộc trò chuyện.