Đồng Nai tăng tốc giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4 TP HCM trong năm 2026

Đồng Nai đang đẩy nhanh giải phóng mặt bằng Đường vành đai 4 TP HCM, phấn đấu hoàn thành bàn giao trong năm 2026, tạo điều kiện triển khai dự án.

Dự án Đường vành đai 4 - Thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn thành phố Đồng Nai đang được các địa phương, đơn vị liên quan tập trung thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, hướng đến mục tiêu hoàn thành bàn giao mặt bằng trong năm 2026.

Đây là dự án giao thông có quy mô lớn, giữ vai trò kết nối các khu vực trong vùng Đông Nam Bộ. Đoạn tuyến qua địa bàn thành phố Đồng Nai dài hơn 46km, bao gồm cả cầu Thủ Biên.

Đường vành đai 4 - Thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn thành phố Đồng Nai dài hơn 46km. Ảnh IT

Nhiều địa phương đẩy nhanh tiến độ

Theo thông tin từ các địa phương, xã Tân An có hơn 6km tuyến Đường vành đai 4 đi qua. Để phục vụ triển khai dự án, trong giai đoạn 1, địa phương và các đơn vị liên quan phải thu hồi hơn 47ha đất.

Đến nay, xã Tân An đã bàn giao khoảng 93% diện tích mặt bằng giai đoạn 1. Đối với phần diện tích còn lại, địa phương tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tuyên truyền, vận động, đối thoại và giải quyết các kiến nghị của người dân nhằm đẩy nhanh tiến độ bàn giao.

Song song với đó, xã Tân An đang phối hợp thực hiện giải phóng mặt bằng giai đoạn 2 với diện tích hơn 13,7ha tại các khu vực nút giao cầu Thủ Biên, nút giao đường dân sinh và cống ngang đường. Địa phương đặt mục tiêu hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng dự án trong năm 2026.

Tại xã Bình An, tuyến đường đi qua địa bàn khoảng 4,3km, với diện tích đất phải thu hồi hơn 31ha. Địa phương cho biết đã hoàn thành bàn giao toàn bộ diện tích đất do hộ gia đình, cá nhân sử dụng trong khu vực dự án.

Trong tháng 9-2026, sau khi hoàn thành bàn giao phần diện tích cây cao su nằm trong khu vực dự án, xã Bình An dự kiến hoàn tất bàn giao toàn bộ mặt bằng tuyến đường đi qua địa bàn.

Tại xã Bình Minh, công tác giải phóng mặt bằng cũng đang được đẩy nhanh. Địa phương đã hoàn thành bàn giao khoảng 93% diện tích mặt bằng trong tổng số hơn 22ha dự án đi qua và phấn đấu hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng trong tháng 11-2026.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố, để thực hiện Dự án Đường vành đai 4 - Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đồng Nai phải thu hồi, giải phóng mặt bằng hơn 443ha đất. Trong đó, giai đoạn 1 có diện tích hơn 302ha.

Đến nay, tỷ lệ bàn giao mặt bằng giai đoạn 1 đạt gần 62% tổng diện tích.

Phấn đấu khởi công tuyến cao tốc trong tháng 9

Theo nghị quyết của Quốc hội, Dự án Đường vành đai 4 - Thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn thành phố Đồng Nai được chia thành 2 dự án thành phần.

Dự án Thành phần 1-2 thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xây dựng đường gom, đường bên trên địa phận thành phố Đồng Nai. Bên cạnh công tác thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư, dự án còn xây dựng gần 62km đường gom, đường bên dọc tuyến.

Dự án này được đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư công và đã được thành phố Đồng Nai khởi công vào cuối tháng 6-2026.

Trong khi đó, Dự án Thành phần 2-2 thực hiện xây dựng hơn 46km đường cao tốc, từ Km18+480 tại xã Xuân Đường, thành phố Đồng Nai đến Km64+630 tại xã Thường Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm cầu Thủ Biên. Dự án được triển khai theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố, các đơn vị liên quan đang đẩy nhanh lựa chọn nhà đầu tư đối với Dự án Thành phần 2-2, phấn đấu khởi công xây dựng tuyến chính cao tốc trong tháng 9-2026.

Việc đẩy nhanh giải phóng mặt bằng được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm bảo đảm điều kiện triển khai các hạng mục tiếp theo của Dự án Đường vành đai 4 - Thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn thành phố Đồng Nai.