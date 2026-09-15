Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Lộ trình “xử” loạt chung cư Mường Thanh vi phạm: Khi nào phá dỡ?

Kinh doanh - Địa ốc

Lộ trình “xử” loạt chung cư Mường Thanh vi phạm: Khi nào phá dỡ?

Hà Nội lên lộ trình xử lý 12 dự án, công trình thuộc hệ sinh thái Mường Thanh, dự kiến hoàn tất di dời trong năm 2027, phá dỡ và tái thiết vào năm 2028.

Theo Phan Thiên - Kiều Tú/TPO
tienphong.vn
Link bài gốc Copy link
https://tienphong.vn/lo-trinh-xu-loat-chung-cu-vi-pham-cua-tap-doan-muong-thanh-khi-nao-di-doi-pha-do-post1876150.tpo
#Mường Thanh #chung cư vi phạm #xử lý dự án #di dời #phá dỡ #tái thiết

Daily emagazine

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast Infographic eMagazine

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới