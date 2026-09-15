Lộ trình “xử” loạt chung cư Mường Thanh vi phạm: Khi nào phá dỡ?

Các tập đoàn xa xỉ đang mở rộng sang lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cao cấp nhằm cạnh tranh nhóm khách hàng thượng lưu và tạo dư địa tăng trưởng mới.

Đồng Nai đang đẩy nhanh giải phóng mặt bằng Đường vành đai 4 TP HCM, phấn đấu hoàn thành bàn giao trong năm 2026, tạo điều kiện triển khai dự án.

Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM có báo cáo về ngập nước tại hầm chui HC1-02 thuộc dự án Xây dựng nút giao thông An Phú sau mưa lớn.

Chiến dịch truyền thông kết hợp giữa làn sóng hoài niệm và sự trở lại của các sản phẩm di sản đã giúp Victoria’s Secret đạt mức tăng trưởng doanh số ấn tượng.

Chanh leo Việt Nam đang được bán 25.000-80.000 đồng/kg, trong đó loại vàng có giá cao gần gấp đôi loại tím, xuất khẩu cũng tăng mạnh trong năm nay.

Kỹ thuật canh tác và tiêu chuẩn phân loại trái là những yếu tố quyết định tạo ra khoảng chênh lệch giá lớn trên thị trường sầu riêng TPHCM.

Trong khi dòng tiền nhàn rỗi gửi ngân hàng sinh lãi đều đặn, hơn 263 tỷ đồng vốn bồi thường tại các dự án mở rộng bến bãi của Cảng Đồng Nai lại giẫm chân tại chỗ suốt nửa đầu năm 2026, đi cùng cam kết tiền thuê đất ngoài bảng bất ngờ phình to hơn 100 tỷ đồng.