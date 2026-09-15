Lộ trình “xử” loạt chung cư Mường Thanh vi phạm: Khi nào phá dỡ?

Hà Nội lên lộ trình xử lý 12 dự án, công trình thuộc hệ sinh thái Mường Thanh, dự kiến hoàn tất di dời trong năm 2027, phá dỡ và tái thiết vào năm 2028.
Đoạn camera hành trình cho thấy nhóm xe máy kiểu dáng phân khối lớn chạy nhanh, lạng lách, lấn làn trước khi xảy ra va chạm trên đèo Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ.
Các tập đoàn xa xỉ đang mở rộng sang lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cao cấp nhằm cạnh tranh nhóm khách hàng thượng lưu và tạo dư địa tăng trưởng mới.
Sự biến chuyển hương vị độc đáo từ vị chua sang ngọt giúp dòng quả rừng tự nhiên này trở thành mặt hàng đắt khách tại các đô thị.
Đồng Nai đang đẩy nhanh giải phóng mặt bằng Đường vành đai 4 TP HCM, phấn đấu hoàn thành bàn giao trong năm 2026, tạo điều kiện triển khai dự án.
Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM có báo cáo về ngập nước tại hầm chui HC1-02 thuộc dự án Xây dựng nút giao thông An Phú sau mưa lớn.
Chiến dịch truyền thông kết hợp giữa làn sóng hoài niệm và sự trở lại của các sản phẩm di sản đã giúp Victoria’s Secret đạt mức tăng trưởng doanh số ấn tượng.
Chanh leo Việt Nam đang được bán 25.000-80.000 đồng/kg, trong đó loại vàng có giá cao gần gấp đôi loại tím, xuất khẩu cũng tăng mạnh trong năm nay.
Kỹ thuật canh tác và tiêu chuẩn phân loại trái là những yếu tố quyết định tạo ra khoảng chênh lệch giá lớn trên thị trường sầu riêng TPHCM.
Dù thị trường tràn ngập đồ chơi hiện đại, các sản phẩm đồ chơi Trung thu truyền thống vẫn trở thành lựa chọn của nhiều gia đình khi Rằm tháng Tám gõ cửa.
Sự kiện ra mắt iPhone 18 đánh dấu bước ngoặt lớn của Apple với mẫu điện thoại gập đầu tiên cùng mức tăng giá 100 USD trên các dòng máy cao cấp.
7 tháng đầu năm, Việt Nam nhập gần 217.400 tấn thịt và phụ phẩm gia cầm, giá bình quân 26.500 đồng/kg, thấp hơn nhiều loại gà trong nước.
Hạng mục nâng cấp, mở rộng cầu Vỹ Dạ ở Huế vừa có nhà thầu mới và sắp sửa được thi công trở lại.
Thanh long rơi vào đà giảm giá mạnh khi nhu cầu tiêu thụ tại Trung Quốc chững lại, buộc ngành hàng này phải tái cơ cấu theo hướng bền vững hơn.
Nhờ bước tiến về công nghệ và thói quen tiết chế cồn của người trẻ, bia không cồn đang trở thành phân khúc cạnh tranh mới trong thị trường bia toàn cầu.
Không gian lưu trú riêng tư cùng thời gian trải nghiệm kéo dài đang biến các khách sạn cao cấp thành môi trường thử nghiệm sản phẩm lý tưởng của ngành làm đẹp.
Hộ kinh doanh ổn định trước 2026 chia sẻ quy trình kê khai thuế dễ dàng, nhờ cập nhật hướng dẫn từ cơ quan thuế và ứng dụng công nghệ.
Không còn dừng lại ở độ phủ truyền thông, ngành công nghiệp văn hóa đang từng bước biến hàng triệu lượt xem thành những chuỗi giá trị thương mại bền vững.
Thay vì chờ xuất hiện nếp nhăn mới can thiệp như thế hệ trước, Gen Z Trung Quốc chọn tiếp cận thẩm mỹ y khoa từ sớm như một thói quen chăm sóc da định kỳ.
Với mức giá phổ biến từ 30.000 đến 70.000 đồng mỗi kg, ổi Ruby ruột hồng thu hút người tiêu dùng nhờ đặc tính dễ ăn cùng nguồn cung dồi dào trên thị trường.
Mở bán khoảng 300.000 vé tàu Tết Đinh Mùi 2027 từ sáng 5/9, ngành đường sắt ghi nhận cảnh nhà ga thông thoáng khi phần lớn khách hàng đã chuyển sang đặt vé số.