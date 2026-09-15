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Kinh doanh - Địa ốc

Nông dân miền Tây tăng thu nhập nhờ đa dạng hóa sản phẩm từ mãng cầu gai

Nhờ xu hướng chế biến sâu như sấy dẻo và làm trà, mãng cầu gai miền Tây không chỉ giữ giá quả tươi ổn định mà còn gia tăng đáng kể giá trị thương mại.

Bảo Châu

Cây mãng cầu gai từ lâu đã trở thành cây trồng quen thuộc tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long như Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cần Thơ và An Giang. Nhờ khí hậu nóng ẩm phù hợp, cây sinh trưởng tốt và cho vụ thu hoạch chính kéo dài từ tháng 10 đến tháng 5 năm sau.

Mãng cầu gai thu hút người tiêu dùng nhờ phần thịt màu trắng kem mọng nước, cấu trúc dẻo mềm cùng hương vị chua thanh ngọt dịu đặc trưng. Khi chín, quả tỏa mùi thơm rõ rệt, thích hợp để ăn trực tiếp hoặc chế biến thành các thức uống giải nhiệt như sinh tố, kem và trà.

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Ảnh minh hoạ.

Bên cạnh tiêu thụ tươi, việc ứng dụng công nghệ chế biến sâu đã giúp kéo dài thời gian bảo quản và nâng cao giá trị cho nông sản này. Đáng chú ý, sản phẩm mãng cầu gai sấy dẻo đang trở thành món ăn vặt được thị trường ưa chuộng. Thịt quả sau khi tách hạt được sấy ở nhiệt độ thích hợp, giữ trọn độ dẻo dai cùng vị chua ngọt đậm đà hơn so với quả tươi.

Sự xuất hiện của các mặt hàng chế biến như mứt, trà và mãng cầu sấy dẻo giúp giảm áp lực tiêu thụ quả tươi trong chính vụ, đồng thời mở ra đầu ra đa dạng cho người trồng.

Mặc dù mãng cầu gai tương đối dễ chăm sóc nhưng, loại cây này yêu cầu nền đất cao, thoát nước tốt và phải bao trái kỹ để tránh ruồi đục quả. Sau khoảng 18 tháng trồng, cây bắt đầu cho thu hoạch. Ở năm đầu tiên, mỗi cây đạt sản lượng khoảng 30-40 kg và có thể tăng gấp đôi từ năm thứ hai trở đi nếu được đầu tư kỹ thuật bài bản. Để thu hoạch trúng mùa thuận, nông dân thường chủ động thụ phấn vào khoảng tháng 6-7 hàng năm.

Đặc biệt, nhờ nhu cầu thị trường duy trì ở mức cao, thương lái thường đến tận vườn thu mua toàn bộ sản lượng. Trên các sàn thương mại điện tử và chợ mạng, quả tươi hiện có giá dao động từ 40.000-70.000 đồng/kg. Trong khi đó, dòng sản phẩm mãng cầu gai sấy dẻo mang lại giá trị gia tăng vượt trội, ghi nhận mức giá bán từ 250.000-350.000 đồng/kg.

Việc chuyển dịch từ bán thô sang phát triển các sản phẩm chế biến sẵn đang giúp trái mãng cầu gai miền Tây khẳng định chỗ đứng vững chắc trên thị trường nông sản nội địa.

Mời quý độc giả xem video: Mãng cầu xiêm ghép gốc bình bát thích ứng biến đổi khí hậu/ Nguồn: VTV5
#Mãng cầu gai #Chế biến sâu #sản phẩm nông nghiệp #Miền Tây #thương mại điện tử #Mãng cầu gai

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