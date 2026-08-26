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Kinh doanh - Địa ốc

Thị trường điện máy xả kho hàng trưng bày, nhiều thiết bị giảm nửa giá

Thị trường điện máy sôi động với đợt xả hàng trưng bày giảm nửa giá, mang lại cơ hội mua sắm tiết kiệm nhưng cần tỉnh táo chọn lọc sản phẩm.

Bảo Châu

Thị trường điện máy đang ghi nhận đợt xả hàng lớn đối với các nhóm thiết bị gia dụng như nồi cơm điện, bếp từ, máy lọc không khí hay bình nóng lạnh. Nhờ thuộc diện hàng trưng bày, hàng mẫu đổi dòng hoặc tồn kho bỏ mẫu, các sản phẩm này đang được các hệ thống bán lẻ chào bán rẻ hơn 30-40%, thậm chí giảm tới 50% so với giá niêm yết của hàng mới nguyên hộp.

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Ảnh minh hoạ.

Mức điều chỉnh giá ghi nhận thực tế trên thị trường cho thấy mức chênh lệch tương đối lớn. Các dòng nồi cơm điện tử dung tích 1,08 lít giảm gần 40%, hạ từ 1,57 triệu đồng xuống 949.000 đồng, hoặc từ 1,47 triệu đồng còn 890.000 đồng. Ở nhóm thiết bị nhà bếp cao cấp hơn, một số mẫu bếp từ đôi giảm từ 18,96 triệu đồng xuống còn 11,49 triệu đồng; trong khi các loại bếp từ đơn và bếp hồng ngoại thanh lý dao động từ 999.000 đồng đến 1,599 triệu đồng.

Tương tự, thị trường thiết bị làm sạch không khí và nước sinh hoạt cũng ghi nhận mức giảm sâu. Máy lọc không khí giảm từ 31% đến 42%, kéo mức giá về khoảng 2,29 triệu đồng cho phân khúc phổ thông và 16,89 triệu đồng cho dòng cao cấp (giảm từ 24,49 triệu đồng).

Với các dòng máy lọc nước từ 9 đến 11 lõi của các thương hiệu như Kangaroo, Karofi hay Mutosi, giá thanh lý hiện dao động từ 2,89 đến 4,99 triệu đồng (giảm 29-40%). Nhóm bình nóng lạnh cũng ghi nhận mức hạ giá từ vài trăm nghìn đến hơn 2 triệu đồng mỗi sản phẩm, về khoảng 1,89-3,49 triệu đồng.

Lý giải về nguồn cung sản phẩm, anh Hoàng Sơn, một nhân viên bán hàng điện máy, cho biết việc thanh lý hàng mẫu diễn ra thường xuyên do các cửa hàng phải liên tục cập nhật mẫu mã mới. Dù đây là giải pháp tối ưu chi phí hiệu quả cho người tiêu dùng, người mua bắt buộc phải đánh đổi về ngoại quan và điều kiện bảo hành. Do đặc thù từng hoạt động hoặc trưng bày tại showroom, các thiết bị này có thể bị trầy xước, hao mòn linh kiện hoặc thiếu phụ kiện đi kèm.

Để đảm bảo quyền lợi, các chuyên gia bán lẻ khuyến cáo người tiêu dùng cần kiểm tra kỹ lưỡng bảng điều khiển, hệ thống dây dẫn và các tính năng an toàn trước khi xuống tiền. Riêng đối với các thiết bị sử dụng linh kiện tiêu hao như máy lọc nước hay máy lọc không khí, khách hàng nên chủ động làm rõ tình trạng màng lọc, lõi lọc và dự tính chi phí thay thế nếu cần.

Ngoài ra, việc xác nhận chính xác thời hạn bảo hành còn lại, chính sách đổi trả và danh mục phụ kiện bàn giao cũng là yếu tố then chốt trước khi quyết định giao dịch.

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