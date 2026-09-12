Nguyên nhân hầm chui An Phú ngập nặng sau mưa lớn

Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM có báo cáo về ngập nước tại hầm chui HC1-02 thuộc dự án Xây dựng nút giao thông An Phú sau mưa lớn.

Tối 11/9, Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM có báo cáo về ngập nước tại hầm chui HC1-02 thuộc dự án Xây dựng nút giao thông An Phú sau mưa lớn.

Theo báo cáo, hầm chui HC1-02 được hoàn thành phần hầm và thông xe (khối lượng thực hiện đạt hơn 90% giá trị gói thầu) từ tháng 2/2026.

Thời điểm thông xe đến nay, việc bơm thoát nước được sử dụng bằng hệ thống bơm tạm, công suất đáp ứng 70% công suất thiết kế của hệ thống bơm chính.

Hầm chui lớn ở TP.HCM ngập nước sau trận mưa lớn tối 10/9. Ảnh: Hoài Bảo.

Trạm bơm cho hầm hiện nay đã thi công hoàn thành 80% phần xây lắp trạm, toàn bộ thiết bị được nhập về công trường.

Chiều và tối 10/9, cơn mưa lớn xuất hiện trên địa bàn thành phố. Theo số liệu của Trung tâm Khí tượng thủy văn, lượng mưa ghi nhận tại Cát Lái là 123,2 mm.

Đến 18h cùng ngày, nước dâng trong hầm chui và phần đường trong phạm vi mặt bằng nút giao.

Nhận thấy nguy cơ ngập sâu, Đội Cảnh sát Giao thông Cát Lái và các đơn vị tư vấn, nhà thầu có mặt tại hiện trường đã đóng hầm, điều tiết phương tiện đi lên phần đường phía nút giao để lưu thông.

Lý giải nguyên nhân, Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM cho rằng do lượng mưa ngày 10/9 tương đối lớn so với đầu mùa mưa đến nay, có thể xem là mưa lớn bất thường và kéo dài do ảnh hưởng của thời tiết.

Cơn mưa kéo dài và lượng mưa lớn dẫn đến hệ thống thoát nước hiện hữu không thoát kịp. Nước dâng lên mặt đường, tràn vào trạm bơm. Hệ thống bơm không thể đáp ứng đồng thời lượng nước trong hầm và lượng nước tràn thêm vào trạm bơm dẫn đến tình trạng thoát chậm và ngập nước trong hầm.

Trước tình hình đó, đêm 10/9 và sáng 11/9, đơn vị thi công bơm liên tục, đồng thời với sự hỗ trợ của lực lượng PCCC và Công ty thoát nước đô thị, bố trí thêm 2 xe hút trong hầm và 1 máy bơm 260 m3/h, đến 13h45 ngày 11/9 đã hút cạn nước trong hầm, thực hiện vệ sinh và thông xe.

Hiện nay, Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM chỉ đạo đơn vị thi công lắp thêm 1 máy bơm 270 m3/h và 1 máy bơm 200 m3/h. Sáng 12/9, thêm 1 máy bơm 360 m3/h được huy động về công trường tăng cường cho trạm bơm.

Bên cạnh đó, đơn vị thi công đắp bao tải quanh khu vực trạm bơm để không xảy ra tình trạng tràn nước vào bên trong, đảm bảo việc vận hành máy bơm đáp ứng đúng lưu lượng của phần hầm.

Về biện pháp căn cơ để giải quyết triệt để tình trạng ngập nước, Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM sẽ chỉ đạo đơn vị thi công tập trung, tích cực thi công để sớm hoàn thành, vận hành bơm và hệ thống bơm chính ngày 22/9.

Đồng thời, yêu cầu các đơn vị thi công tổ chức nâng cao độ mặt đường, cải tạo hệ thống thoát nước, đảm bảo khả năng thoát nước khu vực nút giao trong tháng 10/2026.