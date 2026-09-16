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Kinh doanh - Địa ốc

Táo hồng miền Tây đắt khách nhờ kết hợp du lịch sinh thái

Mô hình canh tác cải tiến kết hợp khai thác du lịch miệt vườn giúp giá bán táo hồng miền Tây duy trì ở mức cao ổn định.

Bảo Châu

Táo hồng miền Tây đang trở thành sản phẩm nông sản có giá trị thương mại cao tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Với ưu điểm thịt quả giòn cứng, mọng nước và hương vị chua ngọt đặc trưng, loại trái cây này không chỉ phục vụ nhu cầu ăn tươi mà còn gắn liền với phát triển du lịch trải nghiệm.

Hiện nay, táo hồng được bán cho du khách tham quan tại vườn với giá trung bình khoảng 70.000 đồng/kg. Lớp vỏ chắc chắn cùng độ dẻo dai của quả cũng tạo lợi thế lớn cho quá trình đóng gói và vận chuyển đi xa.

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Ảnh minh hoạ.

Táo hồng thuộc nhóm táo ta nhưng đạt chất lượng vượt trội nhờ điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng phù hợp. Khi đạt độ chín già, quả chuyển sang màu vàng tươi, thịt quả nhiều nước nhưng giữ được độ chắc giòn và không bị chát.

Thời gian thu hoạch táo hồng tập trung trong khoảng 3 đến 4 tháng, bắt đầu từ tháng 7 và kéo dài đến hết tháng Giêng năm sau. Thời điểm này trùng với mùa cao điểm du lịch trải nghiệm, giúp nhà vườn tiêu thụ nông sản trực tiếp tại chỗ và giảm sự phụ thuộc vào trung gian thương lái.

Để đảm bảo chất lượng trái đồng đều, người trồng áp dụng phương pháp canh tác đặc thù là cưa loại bỏ phần thân sau mỗi vụ thu hoạch. Nhà vườn chỉ giữ lại gốc và tập trung chăm sóc để cây bật chồi mới, giúp cây cho lứa quả tiếp theo sau khoảng 6 tháng. Trong quá trình phát triển, việc tỉa bớt quả non được thực hiện nghiêm ngặt nhằm tập trung dinh dưỡng nâng cao kích thước và độ ngọt cho số trái còn lại.

Về mặt hiệu quả kinh tế, cây táo trưởng thành từ 4 năm tuổi đạt năng suất trung bình 40-50 kg mỗi vụ, trong khi cây nhỏ hơn đạt từ 10-20 kg. Sự kết hợp giữa kỹ thuật trẻ hóa cây trồng và việc đa dạng hóa kênh tiêu thụ thông qua du lịch sinh thái đang tạo nên mô hình phát triển bền vững cho các vùng chuyên canh cây ăn trái tại miền Tây.

Mời quý độc giả xem video: Chuyển đổi số thúc đẩy nông nghiệp bền vững/ Nguồn: VTV24
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Ảnh minh hoạ.
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