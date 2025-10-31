Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Thi thể người phụ nữ mắc trên cành cây giữa ruộng

Sau khi nước lũ rút, người dân phường Hóa Châu (TP Huế) phát hiện thi thể một người phụ nữ mắc trên cành cây ở giữa đồng.

Hạo Nhiên

Chiều 31/10, thông tin từ UBND phường Hóa Châu (TP Huế) cho biết, người dân địa phương vừa phát hiện thi thể một người phụ nữ mắc trên cành cây ở giữa ruộng.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 8h ngày 31/10, tại ruộng Hồ Cạn, TDP An Thành (phường Hóa Châu), người dân phát hiện có một thi thể mắc trên cành cây, nên đã cấp báo chính quyền địa phương.

base64-17618946391552071251102.jpg
Hiện trường vụ việc. Ảnh: Quang Nhât.

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định nạn nhân là chị Ng. H. Th. (SN 2008; trú phường Kim Trà, TP Huế).

Trước đó, vào tối 28/10, chị Th. cùng Ng.V.Nh.Q. (SN 2011) chèo ghe để đi lùa vịt về thì gặp nạn tại khu vực Đài Liệt sĩ Hương Toàn cũ, nay là phường Kim Trà. Q. bơi được vào bờ, còn Th. bị nước lũ cuốn trôi mất tích.

Được biết, đợt lũ từ ngày 25 đến 30/10 tại TP Huế đã làm 11 người chết, 1 người đang mất tích. Hiện còn 26/40 xã phường, với 13.272 ngôi nhà còn bị ngập sâu 0,5-1,2 m.

>>> Mời độc giả xem thêm video nước lũ tràn qua cao tốc La Sơn - Túy Loan:

(Nguồn: MXH)
#TP Huế #thi thể #người phụ nữ #mất tích #nước lũ #cuốn trôi

Bài liên quan

Xã hội

Tìm thấy thi thể người phụ nữ bị nước lũ cuốn trôi ở Quảng Trị

Sau nhiều ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã tìm thấy thi thể người phụ nữ bị nước lũ cuốn trôi trên sông Sê Pôn.

Ngày 31/10, thông tin từ UBND xã Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị) cho biết, lực lượng chức năng và người dân đã tìm thấy thi thể người phụ nữ mất tích trong mưa lũ do lật đò trên sông Sê Pôn.

Trước đó, chị H.T.H. (SN 2000, quê ở thôn Thuận 5, xã Lìa) sinh sống cùng chồng tại bản Ma Hạt, cụm bản Ka Túp-Ma Hạt, huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet (Lào) về thăm bố mẹ ở thôn Thuận 5, xã Lìa (Quảng Trị).

Xem chi tiết

Xã hội

Đường sắt Bắc - Nam qua TP Huế thông tuyến trở lại

Sau 3 ngày bị ách tắc do mưa lũ, tuyến đường sắt Bắc – Nam qua TP Huế cơ bản đã thông suốt.

Ngày 31/10, thông tin từ Công ty Cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên cho biết, đơn vị đã khôi phục và thông tuyến đường sắt Bắc - Nam qua địa bàn TP Huế. Tàu được khai thác trở lại với tốc độ hạn chế 5 km/h, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các đoàn tàu qua khu vực.

Theo đó, nhiều đoạn đường sắt qua địa bàn TP Huế bị nước lũ cuốn trôi đá, làm trơ ray, mất ổn định nền đường. Trong đêm 30/10, hàng trăm cán bộ, công nhân ngành đường sắt đã được huy động tăng ca xuyên đêm, khẩn trương gia cố, bổ sung vật liệu, kiểm tra độ ổn định nền ray, để kịp thời thông tuyến sớm nhất.

Xem chi tiết

Xã hội

Tìm thấy thi thể hai cha con bị nước lũ cuốn trôi ở TP Huế

Lực lượng chức năng TP Huế vừa tìm thấy thi thể hai cha con bị nước lũ cuốn trôi khi chèo ghe qua khu vực cầu Diên Trường, phường Thuận An.

Ngày 30/10, thông tin từ Công an phường Thuận An (TP Huế) cho biết, sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng và người dân địa phương đã tìm thấy thi thể hai cha con bị lật ghe dẫn đến mất tích trong lũ.

Trước đó, khoảng 18h ngày 29/10, 4 người gồm: anh Nguyễn C.B (SN 1988), cháu Nguyễn H.N (SN 2018, con trai anh B) và chị Nguyễn T.T.T (SN 1986), Nguyễn T.M.C (SN 2001, tất cả cùng trú ở phường Thuận An, TP Huế) đi ghe qua khu vực gần cầu Diên Trường (Tổ dân phố Diên Trường, phường Thuận An).

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới