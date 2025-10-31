Thi thể người phụ nữ mắc trên cành cây giữa ruộng

Sau khi nước lũ rút, người dân phường Hóa Châu (TP Huế) phát hiện thi thể một người phụ nữ mắc trên cành cây ở giữa đồng.

Chiều 31/10, thông tin từ UBND phường Hóa Châu (TP Huế) cho biết, người dân địa phương vừa phát hiện thi thể một người phụ nữ mắc trên cành cây ở giữa ruộng.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 8h ngày 31/10, tại ruộng Hồ Cạn, TDP An Thành (phường Hóa Châu), người dân phát hiện có một thi thể mắc trên cành cây, nên đã cấp báo chính quyền địa phương.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Quang Nhât.

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định nạn nhân là chị Ng. H. Th. (SN 2008; trú phường Kim Trà, TP Huế).

Trước đó, vào tối 28/10, chị Th. cùng Ng.V.Nh.Q. (SN 2011) chèo ghe để đi lùa vịt về thì gặp nạn tại khu vực Đài Liệt sĩ Hương Toàn cũ, nay là phường Kim Trà. Q. bơi được vào bờ, còn Th. bị nước lũ cuốn trôi mất tích.

Được biết, đợt lũ từ ngày 25 đến 30/10 tại TP Huế đã làm 11 người chết, 1 người đang mất tích. Hiện còn 26/40 xã phường, với 13.272 ngôi nhà còn bị ngập sâu 0,5-1,2 m.

