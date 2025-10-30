Hà Nội

Xã hội

Tìm thấy thi thể hai cha con bị nước lũ cuốn trôi ở TP Huế

Lực lượng chức năng TP Huế vừa tìm thấy thi thể hai cha con bị nước lũ cuốn trôi khi chèo ghe qua khu vực cầu Diên Trường, phường Thuận An.

Hạo Nhiên

Ngày 30/10, thông tin từ Công an phường Thuận An (TP Huế) cho biết, sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng và người dân địa phương đã tìm thấy thi thể hai cha con bị lật ghe dẫn đến mất tích trong lũ.

Trước đó, khoảng 18h ngày 29/10, 4 người gồm: anh Nguyễn C.B (SN 1988), cháu Nguyễn H.N (SN 2018, con trai anh B) và chị Nguyễn T.T.T (SN 1986), Nguyễn T.M.C (SN 2001, tất cả cùng trú ở phường Thuận An, TP Huế) đi ghe qua khu vực gần cầu Diên Trường (Tổ dân phố Diên Trường, phường Thuận An).

tim-kiem-2-cha-con-o-thuan-an-1761797351790.jpg
Lực lượng chức năng tìm kiếm 2 cha con anh N.C.B.

Do dòng nước chảy xiết khiến ghe bị lật làm 4 người rơi xuống dòng lũ dữ. Lúc này, chị Nguyễn T.T.T và Nguyễn T.M.C bám được vào gốc cây và được cứu sống, còn hai cha con anh B. bị nước cuốn mất tích.

Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, đến sáng nay, lực lượng chức năng và người dân địa phương đã tìm thấy thi thể hai cha con anh B. và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Như vậy, tính đến trưa 30/10, đợt mưa lũ lớn tại TP Huế đã làm 4 người chết, 4 người mất tích và 1 người bị thương.

>>> Mời độc giả xem thêm video nước lũ tràn qua cao tốc La Sơn - Túy Loan:

(Nguồn: MXH)
