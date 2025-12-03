Hà Nội

Xã hội

Tạm giữ 11 đối tượng mang theo hung khí đuổi đánh người ở Hà Nội

Ngày 3/12, Công an TP Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự 11 đối tượng để điều tra hành vi tượng gây rối trật tự công cộng trên địa bàn xã Quang Minh.

Gia Đạt

Theo điều tra, tối ngày 23/11/2025, nhóm thanh thiếu niên (Sinh năm 2008 đến 2009; đa phần thường trú tại xã Mê Linh, TP. Hà Nội) đến quán cà phê ở khu đô thị Hà Phong, xã Mê Linh uống nước. Sau đó, cả nhóm rủ nhau “lượn đường”, mang theo kiếm và gậy gỗ. Lúc này, có 2 nam thanh niên đi xe Honda Vision màu trắng qua chửi, cả nhóm đuổi theo nhưng không đuổi kịp nên đi ra đường 48 hướng về xã Mê Linh.

download.jpg
Các đối tượng trong vụ việc.

Khi đang chờ đèn đỏ ở ngã tư đường 48 giao với đường 100, các đối tượng gặp lại 2 nam thanh niên lúc trước cầm gạch ném nên cả nhóm lại tiếp tục đuổi theo. Khi đến cổng Bệnh viện dã chiến thuộc địa phận xã Tiến Thắng, 2 nam thanh niên đi xe Vision tự ngã, rồi bỏ chạy. Thấy vậy, các đối tượng đi về nhà.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Quang Minh đã tiến hành xác minh, triệu tập 13 đối tượng liên quan về trụ sở làm việc. Tại cơ quan Công an, các đối tượng đều khai nhận hành vi vi phạm. Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố đã tạm giữ hình sự 11 đối tượng để điều tra hành vi tượng Gây rối trật tự công cộng. Đối với 2 đối tượng chưa đủ 16 tuổi, cơ quan Công an bàn giao cho gia đình và địa phương quản lý.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an Thành phố đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.

Nguồn: ĐTHĐT.
#Hà Nội #bảo vệ an ninh #đối tượng gây rối #hung khí #Công an

