Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Sắp xét xử đối tượng đốt quán cafe, khiến 11 người tử vong tại Hà Nội

Bực tức vì bị đánh, Hùng một can rỗng 15 lít rồi bắt taxi đến cây xăng mua 150.000 đồng tiền xăng rồi ra quán cafe phóng hỏa khiến 11 người tử vong.

Gia Đạt

Theo dự kiến, ngày 17/11 TAND TP Hà Nội sẽ đưa ra xét xử Cao Văn Hùng (SN 1973, Hà Nội) về các tội "Giết người" và "Hủy hoại tài sản". Theo cáo trạng, tháng 11/2024, Hùng đến quán cafe tại số 258 Phạm Văn Đồng (TP Hà Nội) gọi một lon bia 333 và một bao thuốc lá. Khi thanh toán, nhân viên nói hết 55.000 đồng nhưng Hùng nói không có tiền.

1648ba6cd2253b7b6234jpg.jpg
Đối tượng Cao Văn Hùng.

Một khách hàng (hiện không xác định được ai) liền tới tát Hùng vài cái, nói: “Vì sao ăn uống không trả tiền? Lần sau đi ăn, đi uống nhớ đàng hoàng, trả tiền cho người ta”. Khoảng một tháng sau sự việc trên, tối 18/12/2024, Hùng quay lại quán 258, gọi bia uống. Sau khi uống bia, bị cáo hỏi nhân viên lần trước ai đánh mình nhưng nhân viên không biết. Sau đó bị cáo lại gây sự quát tháo. Một khách hàng tên N. đánh Hùng, nhưng được mọi người can ngăn.

Bực tức vì bị đánh, Hùng ra chợ mua một can rỗng 15 lít rồi bắt taxi đến cây xăng Cầu Noi, mua 150.000 đồng tiền xăng. Người bán có hỏi Hùng mua làm gì thì bị cáo nói mua đổ vào xe ô tô. Sau đó, Hùng mang xăng quay lại quán 258, đổ xăng vào lối ra vào rồi châm lửa.

Ngọn lửa bùng lên, cháy quán 258 và còn lan sang các nhà xung quanh. Hậu quả khiến 11 người tử vong, 4 người bị thương; thiệt hại về tài sản ước tính 2,6 tỷ đồng. Sau khi gây án, Hùng thản nhiên đi bộ về nhà người em họ gần đó thay quần áo, rồi đến trụ sở Bộ Công an ở Phạm Văn Đồng đầu thú.

>>> Xem thêm video: Bắt chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Nguồn: ĐTHĐT.
#đốt quán cafe #Hà Nội #giết người #Hùng Cao Văn #xét xử vụ án #bạo lực

Bài liên quan

Xã hội

Cháy nhà ở Gia Lai khiến 4 người thương vong, nghi do ghen tuông phóng hỏa

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 4h30 ngày 19/10 tại một căn nhà trên đường Đỗ Trạc, phường An Khê, tỉnh Gia Lai

Sáng 19/10, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đang điều tra làm rõ vụ cháy khiến 1 người chết, 3 người bị thương.

Vào thời điểm trên, nhận được tin báo hỏa hoạn, Công an phường An Khê cùng Đội Cảnh sát chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn khu vực An Khê đã nhanh chóng cử hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tham gia dập tắt đám cháy và cứu nạn những người có trong ngôi nhà đang cháy.

Xem chi tiết

Xã hội

Khống chế đối tượng mang hung khí cố thủ sau khi gây án ở Lai Châu

Nguyễn Văn Bắc đã châm lửa đốt xe điện, xe máy, phóng hỏa đốt đồ đạc, đồng thời cầm theo hung khí cố thủ trong nhà.

Ngày 2/10, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, Công an xã Mường Kim đã kịp thời khống chế Nguyễn Văn Bắc sau khi đối tượng gây án rồi châm lửa đốt xe điện, xe máy, đồ đạc, đồng thời cầm theo hung khí cố thủ trong nhà.

image-47.png
Đối tượng Nguyễn Văn Bắc và hiện trường nơi xảy ra sự việc.
Xem chi tiết

Xã hội

Quyết tâm bắt trộm, người phụ nữ chết thảm trong đám cháy

Chui vào nhà hàng xóm để trộm cắp thì bị phát hiện và chủ nhà quyết bắt cho bằng được, Tạ Văn Chiến đã giằng lấy chiếc chày gỗ đập liên tiếp khiến nạn nhân tử vong rồi phóng hỏa đốt nhà.

chay-lon-crop-1742447816097.jpg
Theo hồ sơ vụ án, đêm muộn 10/11/2016, căn nhà của bà Bùi Thị L (SN 1960, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, Hà Nội - cũ) bất ngờ bốc cháy. Nhiều người dân xung quanh đã lao đến giúp dập lửa. Khi lửa tắt, mọi người tìm thấy thi thể người đàn bà xấu số trong đám tro tàn. Lúc đầu, ai cũng nghĩ bà L chết vì không kịp thoát ra khi ngọn lửa bùng lên. (Ảnh minh họa, nguồn internet)
anh-4-1437620936489.jpg
Có mặt tại hiện trường, lực lượng Công an tỉ mỉ lật từng góc nhà để xem xét. Bà L được xác định tử vong, cơ thể bị đốt cháy gần như hoàn toàn. Tuy vậy, khi khám nghiệm tử thi, các điều tra viên phát hiện trên cơ thể bà L xuất hiện nhiều vết thương có tác động của ngoại lực. (Ảnh minh họa, nguồn internet)
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới