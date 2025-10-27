Sắp xét xử đối tượng đốt quán cafe, khiến 11 người tử vong tại Hà Nội

Bực tức vì bị đánh, Hùng một can rỗng 15 lít rồi bắt taxi đến cây xăng mua 150.000 đồng tiền xăng rồi ra quán cafe phóng hỏa khiến 11 người tử vong.

Theo dự kiến, ngày 17/11 TAND TP Hà Nội sẽ đưa ra xét xử Cao Văn Hùng (SN 1973, Hà Nội) về các tội "Giết người" và "Hủy hoại tài sản". Theo cáo trạng, tháng 11/2024, Hùng đến quán cafe tại số 258 Phạm Văn Đồng (TP Hà Nội) gọi một lon bia 333 và một bao thuốc lá. Khi thanh toán, nhân viên nói hết 55.000 đồng nhưng Hùng nói không có tiền.

Đối tượng Cao Văn Hùng.

Một khách hàng (hiện không xác định được ai) liền tới tát Hùng vài cái, nói: “Vì sao ăn uống không trả tiền? Lần sau đi ăn, đi uống nhớ đàng hoàng, trả tiền cho người ta”. Khoảng một tháng sau sự việc trên, tối 18/12/2024, Hùng quay lại quán 258, gọi bia uống. Sau khi uống bia, bị cáo hỏi nhân viên lần trước ai đánh mình nhưng nhân viên không biết. Sau đó bị cáo lại gây sự quát tháo. Một khách hàng tên N. đánh Hùng, nhưng được mọi người can ngăn.

Bực tức vì bị đánh, Hùng ra chợ mua một can rỗng 15 lít rồi bắt taxi đến cây xăng Cầu Noi, mua 150.000 đồng tiền xăng. Người bán có hỏi Hùng mua làm gì thì bị cáo nói mua đổ vào xe ô tô. Sau đó, Hùng mang xăng quay lại quán 258, đổ xăng vào lối ra vào rồi châm lửa.

Ngọn lửa bùng lên, cháy quán 258 và còn lan sang các nhà xung quanh. Hậu quả khiến 11 người tử vong, 4 người bị thương; thiệt hại về tài sản ước tính 2,6 tỷ đồng. Sau khi gây án, Hùng thản nhiên đi bộ về nhà người em họ gần đó thay quần áo, rồi đến trụ sở Bộ Công an ở Phạm Văn Đồng đầu thú.

