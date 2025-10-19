Hà Nội

Xã hội

Cháy nhà ở Gia Lai khiến 4 người thương vong, nghi do ghen tuông phóng hỏa

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 4h30 ngày 19/10 tại một căn nhà trên đường Đỗ Trạc, phường An Khê, tỉnh Gia Lai

Hà Ngọc Chính- H. Đại

Sáng 19/10, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đang điều tra làm rõ vụ cháy khiến 1 người chết, 3 người bị thương.

Vào thời điểm trên, nhận được tin báo hỏa hoạn, Công an phường An Khê cùng Đội Cảnh sát chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn khu vực An Khê đã nhanh chóng cử hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tham gia dập tắt đám cháy và cứu nạn những người có trong ngôi nhà đang cháy.

1.jpg
Lực lượng Công an đã nhanh chóng dập tắt đám cháy sau hơn 1 giờ. Ảnh: D. T

Hơn 1 giờ, vụ cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ hỏa hoạn đã khiến chị T.T.T.N. (SN 1994) là chủ căn nhà tử vong. Ba người bị thương là anh N.B.C. (SN 1992), anh N.A.D. (SN 2001) và cháu N.B.T. (SN 2020).

2.jpg
Căn nhà nơi chị N. đã tử vong trong vụ cháy. Ảnh: D.T
﻿

Theo lãnh đạo UBND Phường An khê, cơ quan Công an đang nghi vấn đây là một vụ phóng hỏa đốt nhà xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm ghen tuông.

Trong 3 nạn nhân bị thương, có 2 cha con bị thương rất nặng được đưa cấp cứu tại Bệnh viện Quy Nhơn. Nạn nhân còn lại nhẹ hơn đang được điều trị tại Bệnh viện khu vực An Khê.

tin sản xuất
#Phường An khê #Công an tỉnh Gia Lai #người chết #3 người bị thương #vụ cháy #Sáng 19/10

