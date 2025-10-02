Khống chế đối tượng mang hung khí cố thủ sau khi gây án ở Lai Châu

Nguyễn Văn Bắc đã châm lửa đốt xe điện, xe máy, phóng hỏa đốt đồ đạc, đồng thời cầm theo hung khí cố thủ trong nhà.

Ngày 2/10, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, Công an xã Mường Kim đã kịp thời khống chế Nguyễn Văn Bắc sau khi đối tượng gây án rồi châm lửa đốt xe điện, xe máy, đồ đạc, đồng thời cầm theo hung khí cố thủ trong nhà.

Đối tượng Nguyễn Văn Bắc và hiện trường nơi xảy ra sự việc.



Trước đó, khoảng 23h ngày 28/9/2025, Công an xã Mường Kim nhận được tin báo về một vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại bản Nà Đình. Với tinh thần hết sức khẩn trương, tổ công tác Công an xã Mường Kim đã có mặt tại hiện trường. Tại hiện trường là một cảnh tượng hỗn loạn, Nguyễn Văn Bắc (SN 1990, trú tại Hà Nội) đã châm lửa đốt xe điện, xe máy, phóng hỏa đốt đồ đạc, đồng thời cầm theo hung khí cố thủ trong nhà.

Xác định đối tượng rất manh động, có vũ khí nguy hiểm, lực lượng Công an xã một mặt tổ chức chữa cháy, đưa người bị nạn đi cấp cứu; mặt khác siết chặt vòng vây, kiên trì vận động, thuyết phục. Tuy nhiên, đối tượng không hợp tác mà còn có những hành động thách thức.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ mưu trí, chính xác, nhanh gọn, tổ công tác đã bắt giữ thành công đối tượng Nguyễn Văn Bắc vào lúc 0h20 ngày 29/9. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ các tang vật đối tượng sử dụng để gây án gồm 1 thanh kiếm, 1 roi điện, xe máy và xe điện đã bị đối tượng đốt cháy hoàn toàn.

Công an xã Mường Kim đã bàn giao hồ sơ, đối tượng cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

