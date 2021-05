Sẵn sàng đi bầu cử

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước; là dịp để nhân dân Việt Nam thực hiện quyền làm chủ của mình thông qua việc lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, thật sự có đức, có tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Triển lãm "Bầu cử Quốc hội - Ngày hội non sông". Ảnh TTXVN Cho đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn tất.



Trên khắp mọi miền của Tổ quốc, từ phố phường đến làng xóm, từ miền xuôi đến miền ngược, từ điểm cực Bắc - Lũng Cú (Hà Giang) cho đến điểm cực Nam - Cà Mau, không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử trọng đại đều rộn ràng, náo nức, tin tưởng và đoàn kết.

Theo thông tin từ Website của Hội đồng Bầu cử quốc gia, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Vương Đình Huệ cho biết, trong cuộc bầu cử lần này, công tác nhân sự đã được chuẩn bị đúng quy trình và tiến hành chặt chẽ theo từng bước, bảo đảm dân chủ, đúng quy định của pháp luật nhằm lựa chọn ra những ứng cử viên phù hợp, có năng lực và đủ phẩm chất để đảm đương những công việc và trọng trách được giao.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Vương Đình Huệ. Ảnh: Hội đồng bầu cử quốc gia

Công tác tổ chức để các ứng cử viên tiếp xúc cử tri, thực hiện vận động bầu cử trực tuyến được thực hiện một cách sáng tạo, hiệu quả, đúng quy định pháp luật và cho thấy, đây không chỉ là sáng kiến áp dụng trong giai đoạn phòng, chống dịch COVID-19 mà có thể áp dụng cả trong điều kiện bình thường, giúp số lượng cử tri được tiếp xúc nhiều hơn.

Công tác tập huấn, thông tin tuyên truyền về cuộc bầu cử được tiến hành bài bản, khoa học, có hiệu quả. Công tác bảo đảm trật tự, an toàn, an ninh được tiến hành từ xa, chặt chẽ, có sự tham gia chủ động, tích cực của quân đội và công an trên phạm vi cả nước, tập trung vào những địa bàn trọng điểm. Mới đây, Bộ Công an đã tổ chức hội nghị toàn quốc quán triệt, giao nhiệm vụ và phát lệnh ra quân bảo đảm an ninh, trật tự ngày bầu cử.

Các đoàn kiểm tra, giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia khi đi kiểm tra, giám sát đều yêu cầu các địa phương có phương án tổ chức phân luồng giao thông hợp lý, tránh ùn tắc tại các điểm bỏ phiếu; kê bàn ghế, bố trí quạt mát, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cử tri bỏ phiếu; bảo đảm sự kín đáo khi cử tri gạch tên người ứng cử không được chọn.

Ngoài ra, cần thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống dịch COVID-19, không để các điểm bỏ phiếu trở thành nơi lây lan dịch trong cộng đồng và không vì dịch bệnh mà không tổ chức được bầu cử; có phương án bảo đảm cử tri đang cách ly tập trung, cách ly tại nhà và cử tri không có điều kiện đến điểm bỏ phiếu (cử tri khuyết tật nặng, cử tri đang điều trị bệnh…), cử tri đang bị tạm giam hoặc tạm giữ chưa bị truất quyền bầu cử đều được thực hiện quyền công dân; các địa phương sẵn sàng các kịch bản tổ chức bầu cử trong tình huống xảy ra thiên tai, dịch bệnh…

Tất cả vì mục tiêu cao nhất là tổ chức thành công tốt đẹp cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV, đại biểu HĐND các cấp.

Trong không khí náo nức, tinh tưởng, đoàn kết và sẵn sàng cho Ngày hội non sông, Ngày hội toàn dân, nhà thơ Trần Minh đã sáng tác bài thơ “Sẵn sàng đi bầu cử”.

“Sẵn sàng đi bầu cử” là những lời tâm sự chân thành của nhà thơ đại diện cho mọi trái tim Việt Nam sẵn sàng cho sự kiện đặc biệt của cả nước. Đặc biệt, cuộc bầu cử diễn ra trong tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Vì thế, tác giả Trần Minh có những lời khuyên chân thành đến cử tri cả nước: Hãy đeo khẩu trang, tuân thủ 5K và sáng suốt lựa chọn những đại biểu ưu tú.

Báo Tri thức và Đời sống xin gửi đến bạn đọc bài thơ “Sẵn sàng đi bầu cử” nhà thơ Trần Minh vừa sáng tác lúc 6h43’ ngày 22/5/2021:

SẴN SÀNG ĐI BẦU CỬ

Hôm nay trời nắng gay gắt

Thời tiết nóng nực gió tắt không vờn

Mọi người phải chú ý hơn

Ra ngoài phải đội mũ, nón trên người

Khẩu trang phải đeo đúng nơi

Chủ động chống dịch không ngơi nghỉ gì

Làm gì cũng phải chú ý

Giữ đúng khoảng cách, cách ly an toàn

Không để lây nhiễm bình an

Mọi người khoẻ mạnh không làm khổ ai

Sẵn sàng để đến ngày mai

Đi bầu cử chọn những ai xứng tầm

Quốc hội, Hội đồng nhân nhân dân

Đại diện cho nước, cho Dân nước nhà

Nhiệm kỳ tới quyết bay xa