Uy lực khẩu pháo M777 Mỹ vừa khai hỏa sát Biển Đông

Như thường lệ, Thuỷ quân Lục chiến Mỹ đã xuất hiện với khẩu pháo M777. Đây là khẩu lựu pháo cỡ nòng 155mm của Quân đội Mỹ và được coi là khẩu pháo kéo "xương sống" của lực lượng này trong thời điểm hiện tại. Nguồn ảnh: USAM. Lựu pháo M777 được ra đời để thay thế cho khẩu M198 trước đây. M777 có ưu điểm là cực kỳ nhẹ, chỉ nặng 4,2 tấn và có thể được vận chuyển trên chiến trường bằng trực thăng cực kỳ tiện lợi. Nguồn ảnh: USAM. Khẩu pháo với cỡ nòng 155mm này có tốc độ bắn khá cao, tối đa lên tới 5 viên mỗi phút và thông thường là 2 viên mỗi phút ở độ chính xác cao nhất. Tuy nhiên do nạp đạn hoàn toàn bằng tay, kíp chiến đấu sẽ có tốc độ bắn giảm dần do thể lực giảm khi thời gian chiến đấu kéo dài. Nguồn ảnh: USAM. Lựu pháo M777 có tầm bắn tối đa khi sử dụng đạn thông thường là 24km, khi bắn với đạn tăng tầm, tầm bắn tối đa của khẩu pháo nào lên tới 30 km. Tuy nhiên nếu sử dụng đạn có dẫn đường, tầm bắn có thể lên tới 40 km. Nguồn ảnh: USAM. Kíp chiến đấu của M777 chỉ là 5 người, khẩu pháo này có thời gian trineer khai chuyển trạng thái chiến đấu chỉ hơn 2 phút và mỗi chiếc vận tải cơ C-130 có thể mang theo được tối đa 2 khẩu M777A2. Nguồn ảnh: USAM. Trong khi Thuỷ quân Lục chiến Mỹ mang tới cuộc tập trận này khẩu pháo M777 hiện đại thì Thuỷ quân Lục chiến Philippines lại sử dụng khẩu pháo mang đậm màu sắc cổ điển. Đó là khẩu M101 - một khẩu lựu pháo ra đời từ năm 1941. Nguồn ảnh: USAM. Khẩu pháo sử dụng cỡ nòng 105mm này có trọng lượng tổng cộng chỉ 2,2 tấn, từng được sử dụng rất rộng rãi trong Chiến tranh Thế giới thứ hai và có độ cơ động rất cao, có thể kéo được chỉ bằng xe jeep hoặc bằng sức người. Nguồn ảnh: USAM.Lựu pháo M101 có tầm bắn tối đa 11.000 mét - tầm bắn này so với các loại pháo cỡ lớn hiện tại là quá kém nhưng cũng đủ và phù hợp với lối tác chiến trên chiến trường hẹp hoặc trong không gian bị chia cắt mạnh bởi đồi, núi. Nguồn ảnh: USAM. Lực lượng Thuỷ quân Lục chiến Mỹ cùng Thuỷ quân Lục chiến Philippines chụp ảnh lưu niệm cùng khẩu lựu pháo M777. Nguồn ảnh: USAM. Mời độc giả xem Video: Thuỷ quân Lục chiến Mỹ bắn thử lựu pháo M777.

Như thường lệ, Thuỷ quân Lục chiến Mỹ đã xuất hiện với khẩu pháo M777. Đây là khẩu lựu pháo cỡ nòng 155mm của Quân đội Mỹ và được coi là khẩu pháo kéo "xương sống" của lực lượng này trong thời điểm hiện tại. Nguồn ảnh: USAM. Lựu pháo M777 được ra đời để thay thế cho khẩu M198 trước đây. M777 có ưu điểm là cực kỳ nhẹ, chỉ nặng 4,2 tấn và có thể được vận chuyển trên chiến trường bằng trực thăng cực kỳ tiện lợi. Nguồn ảnh: USAM. Khẩu pháo với cỡ nòng 155mm này có tốc độ bắn khá cao, tối đa lên tới 5 viên mỗi phút và thông thường là 2 viên mỗi phút ở độ chính xác cao nhất. Tuy nhiên do nạp đạn hoàn toàn bằng tay, kíp chiến đấu sẽ có tốc độ bắn giảm dần do thể lực giảm khi thời gian chiến đấu kéo dài. Nguồn ảnh: USAM. Lựu pháo M777 có tầm bắn tối đa khi sử dụng đạn thông thường là 24km, khi bắn với đạn tăng tầm, tầm bắn tối đa của khẩu pháo nào lên tới 30 km. Tuy nhiên nếu sử dụng đạn có dẫn đường, tầm bắn có thể lên tới 40 km. Nguồn ảnh: USAM. Kíp chiến đấu của M777 chỉ là 5 người, khẩu pháo này có thời gian trineer khai chuyển trạng thái chiến đấu chỉ hơn 2 phút và mỗi chiếc vận tải cơ C-130 có thể mang theo được tối đa 2 khẩu M777A2. Nguồn ảnh: USAM. Trong khi Thuỷ quân Lục chiến Mỹ mang tới cuộc tập trận này khẩu pháo M777 hiện đại thì Thuỷ quân Lục chiến Philippines lại sử dụng khẩu pháo mang đậm màu sắc cổ điển. Đó là khẩu M101 - một khẩu lựu pháo ra đời từ năm 1941. Nguồn ảnh: USAM. Khẩu pháo sử dụng cỡ nòng 105mm này có trọng lượng tổng cộng chỉ 2,2 tấn, từng được sử dụng rất rộng rãi trong Chiến tranh Thế giới thứ hai và có độ cơ động rất cao, có thể kéo được chỉ bằng xe jeep hoặc bằng sức người. Nguồn ảnh: USAM. Lựu pháo M101 có tầm bắn tối đa 11.000 mét - tầm bắn này so với các loại pháo cỡ lớn hiện tại là quá kém nhưng cũng đủ và phù hợp với lối tác chiến trên chiến trường hẹp hoặc trong không gian bị chia cắt mạnh bởi đồi, núi. Nguồn ảnh: USAM. Lực lượng Thuỷ quân Lục chiến Mỹ cùng Thuỷ quân Lục chiến Philippines chụp ảnh lưu niệm cùng khẩu lựu pháo M777. Nguồn ảnh: USAM. Mời độc giả xem Video: Thuỷ quân Lục chiến Mỹ bắn thử lựu pháo M777.