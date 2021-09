Trả đũa Washington, Trung Quốc đưa tàu khu trục tới sát lãnh hải Mỹ

Hải quân Trung Quốc đã triển khai hai tàu khu trục hiện đại nhất của họ, đó là tàu khu trục Type 055 Nam Xương và tàu khu trục Type 052D Quý Dương để hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế của Mỹ, gần lãnh hải của nước này. Các tàu khu trục Type 055 Nam Xương và Type 052D Quý Dương đã được hộ tống bởi một tàu tiếp tế Type 903A; đây cũng là con tàu bảo đảm duy nhất khi thực hiện nhiệm vụ xa căn cứ của Hải quân Trung Quốc. Việc hải quân Trung Quốc triển khai các tàu khu trục gần lãnh hải Mỹ, được coi là một phản ứng đối với sự hiện diện quân sự lớn của Mỹ ở Tây Thái Bình Dương, với việc tàu chiến Mỹ thường xuyên xâm phạm vùng biển mà Trung Quốc “tuyên bố” là lãnh thổ của mình, như khu vực Biển Đông. Trong thời gian qua, Quân đội Mỹ thường xuyên sử dụng máy bay và tàu chiến để tiến hành tuần tra tự do hàng hải tại khu vực Biển Đông và các vùng biển mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền từ giữa những năm 2010. Hành động này của Mỹ và đồng minh đã bị Bắc Kinh chỉ trích gay gắt và rộng rãi, được xem là hành động khiêu khích, làm “căng thẳng” tình hình. Đặc biệt là tàu chiến Mỹ đã tiếp cận gần các đảo nhân tạo, mà Trung Quốc bồi đắp trái phép trên vùng biển thuộc quần đảo Trường Sa, thuộc chủ quyền của Việt Nam. Mỹ có lợi thế đáng kể về khả năng tiến hành các hoạt động như vậy, mặc dù các tàu khu trục và máy bay của họ cũ hơn; nhưng họ được hưởng lợi từ việc tiếp cận mạng lưới các căn cứ quân sự gần lãnh thổ Trung Quốc. Trong khi Trung Quốc không có căn cứ nào như vậy ở bất kỳ đâu gần Đông Thái Bình Dương. Các tàu chiến của Trung Quốc đã không thể đi ra ngoài vùng biển quốc tế trong vùng đặc quyền kinh tế của Mỹ, để tiếp cận vào gần lãnh hải của Mỹ, và mọi hoạt động tương tác giữa Lực lượng Tuần duyên Mỹ với Hải quân Trung Quốc, đều phù hợp với luật pháp quốc tế. Khu trục hạm Type 055 được một số nhà phân tích quân sự Trung Quốc cho là tàu chiến tác chiến mặt nước “mạnh nhất thế giới”, chiếc Nam Xương là chiếc đầu tiên thuộc lớp này và được đưa vào biên chế từ tháng 1/2020 vào Hạm đội Bắc Hải, có căn cứ chính tại Thanh Đảo. Cũng trong thời gian qua, với việc đầu tư “không tiếc tay”, Hải quân Trung Quốc có những bước phát triển quá nóng, do vậy số lượng tàu khu trục của Hải quân Trung Quốc đã phát triển nhanh nhất. Hiện đã có 3 tàu khu trục thuộc lớp Type 055 đã được biên chế và 5 chiếc nữa đã được hạ thủy, nhưng chưa được đưa vào hoạt động, Tàu khu trục lớp Type 055 và Type 052D nhỏ hơn, với thiết kế hệ thống phóng thẳng đứng linh hoạt, được coi là một bước tiến lớn trong thiết kế tàu khu trục của Trung Quốc, để cạnh tranh với các tàu khu trục trang bị hệ thống chiến đấu AEGIS của Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc. Type 055 đặc biệt được đánh giá cao về hỏa lực với Hệ thống phóng thẳng đứng (VLS); toàn tàu có 112 giếng phóng, có khả năng phóng 10 loại tên lửa hiện đã có trong biên chế, dùng cho các nhiệm vụ chống hạm, chống tàu ngầm, tấn công mục tiêu trên bộ và phòng không. Tàu khu trục Type 055 cũng là tàu chiến đấu đầu tiên trên thế giới sử dụng radar quét mạng pha điện tử băng tần kép, mang lại lợi thế nếu so với các lớp tàu khu trục, trong biên chế của Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc. Tàu khu trục Type 055 và 052D được xếp vào một trọng những con tàu có khả năng được bảo vệ tốt nhất trên thế giới, với hệ thống phòng không nhiều lớp, được hình thành bởi bốn loại tên lửa đất đối không bổ sung là HQ-10, HQ-26, HHQ-9B và DK-10A và nhiều hệ thống vũ khí tầm gần. Việc triển khai tàu Type 055 và Type 052D để tuần tra gần Mỹ dự kiến sẽ là hoạt động đầu tiên trong số nhiều hoạt động tương tự; mặc dù vẫn chưa chắc chắn liệu chúng có thể tác động đến hành vi của Washington trong việc thực hiện các cuộc tuần tra mà chính Trung Quốc cho là có tính khiêu khích cao hay không? Sức mạnh của khu trục hạm Type 055 giúp Hải quân Trung Quốc có khả năng hoạt động ở những vùng biển xa xôi như Mỹ. Nguồn: QPVN.

Hải quân Trung Quốc đã triển khai hai tàu khu trục hiện đại nhất của họ, đó là tàu khu trục Type 055 Nam Xương và tàu khu trục Type 052D Quý Dương để hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế của Mỹ, gần lãnh hải của nước này. Các tàu khu trục Type 055 Nam Xương và Type 052D Quý Dương đã được hộ tống bởi một tàu tiếp tế Type 903A; đây cũng là con tàu bảo đảm duy nhất khi thực hiện nhiệm vụ xa căn cứ của Hải quân Trung Quốc. Việc hải quân Trung Quốc triển khai các tàu khu trục gần lãnh hải Mỹ, được coi là một phản ứng đối với sự hiện diện quân sự lớn của Mỹ ở Tây Thái Bình Dương, với việc tàu chiến Mỹ thường xuyên xâm phạm vùng biển mà Trung Quốc “tuyên bố” là lãnh thổ của mình, như khu vực Biển Đông . Trong thời gian qua, Quân đội Mỹ thường xuyên sử dụng máy bay và tàu chiến để tiến hành tuần tra tự do hàng hải tại khu vực Biển Đông và các vùng biển mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền từ giữa những năm 2010. Hành động này của Mỹ và đồng minh đã bị Bắc Kinh chỉ trích gay gắt và rộng rãi, được xem là hành động khiêu khích, làm “căng thẳng” tình hình. Đặc biệt là tàu chiến Mỹ đã tiếp cận gần các đảo nhân tạo, mà Trung Quốc bồi đắp trái phép trên vùng biển thuộc quần đảo Trường Sa, thuộc chủ quyền của Việt Nam. Mỹ có lợi thế đáng kể về khả năng tiến hành các hoạt động như vậy, mặc dù các tàu khu trục và máy bay của họ cũ hơn; nhưng họ được hưởng lợi từ việc tiếp cận mạng lưới các căn cứ quân sự gần lãnh thổ Trung Quốc. Trong khi Trung Quốc không có căn cứ nào như vậy ở bất kỳ đâu gần Đông Thái Bình Dương. Các tàu chiến của Trung Quốc đã không thể đi ra ngoài vùng biển quốc tế trong vùng đặc quyền kinh tế của Mỹ, để tiếp cận vào gần lãnh hải của Mỹ, và mọi hoạt động tương tác giữa Lực lượng Tuần duyên Mỹ với Hải quân Trung Quốc, đều phù hợp với luật pháp quốc tế. Khu trục hạm Type 055 được một số nhà phân tích quân sự Trung Quốc cho là tàu chiến tác chiến mặt nước “mạnh nhất thế giới”, chiếc Nam Xương là chiếc đầu tiên thuộc lớp này và được đưa vào biên chế từ tháng 1/2020 vào Hạm đội Bắc Hải, có căn cứ chính tại Thanh Đảo. Cũng trong thời gian qua, với việc đầu tư “không tiếc tay”, Hải quân Trung Quốc có những bước phát triển quá nóng, do vậy số lượng tàu khu trục của Hải quân Trung Quốc đã phát triển nhanh nhất. Hiện đã có 3 tàu khu trục thuộc lớp Type 055 đã được biên chế và 5 chiếc nữa đã được hạ thủy, nhưng chưa được đưa vào hoạt động, Tàu khu trục lớp Type 055 và Type 052D nhỏ hơn, với thiết kế hệ thống phóng thẳng đứng linh hoạt, được coi là một bước tiến lớn trong thiết kế tàu khu trục của Trung Quốc, để cạnh tranh với các tàu khu trục trang bị hệ thống chiến đấu AEGIS của Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc. Type 055 đặc biệt được đánh giá cao về hỏa lực với Hệ thống phóng thẳng đứng (VLS); toàn tàu có 112 giếng phóng, có khả năng phóng 10 loại tên lửa hiện đã có trong biên chế, dùng cho các nhiệm vụ chống hạm, chống tàu ngầm, tấn công mục tiêu trên bộ và phòng không. Tàu khu trục Type 055 cũng là tàu chiến đấu đầu tiên trên thế giới sử dụng radar quét mạng pha điện tử băng tần kép, mang lại lợi thế nếu so với các lớp tàu khu trục, trong biên chế của Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc. Tàu khu trục Type 055 và 052D được xếp vào một trọng những con tàu có khả năng được bảo vệ tốt nhất trên thế giới, với hệ thống phòng không nhiều lớp, được hình thành bởi bốn loại tên lửa đất đối không bổ sung là HQ-10, HQ-26, HHQ-9B và DK-10A và nhiều hệ thống vũ khí tầm gần. Việc triển khai tàu Type 055 và Type 052D để tuần tra gần Mỹ dự kiến sẽ là hoạt động đầu tiên trong số nhiều hoạt động tương tự; mặc dù vẫn chưa chắc chắn liệu chúng có thể tác động đến hành vi của Washington trong việc thực hiện các cuộc tuần tra mà chính Trung Quốc cho là có tính khiêu khích cao hay không? Sức mạnh của khu trục hạm Type 055 giúp Hải quân Trung Quốc có khả năng hoạt động ở những vùng biển xa xôi như Mỹ. Nguồn: QPVN.