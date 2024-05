Nga tăng tốc sản xuất vũ khí, “giáng đòn nặng nề” vào Ukraine

Daily Express dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu phát biểu ngày 1/5 tại cuộc họp ở Quân khu phía Bắc: “Để duy trì nhịp độ tiến công cần thiết và bảo đảm tăng cường sức mạnh chiến đấu của các cụm quân cho các hoạt động tiếp theo, cần tăng số lượng và chất lượng vũ khí, trang thiết bị quân sự cung cấp cho quân đội, trước hết là vũ khí hủy diệt”.

Daily Express bày tỏ lo sợ cho số phận của Ukraine sau lời phát biểu của ông Shoigu. Bài viết cũng nhắc lại những thành công của lực lượng Nga trên hướng Donetsk và khu vực Kharkov trong những ngày qua. Bên cạnh đó, Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine, Tướng Syrsky, cũng thừa nhận những khó khăn trong việc tổ chức phòng thủ, chống lại các cuộc tấn công của Nga, thừa nhận Ukraine đã để mất một số khu định cư ở phía tây thành phố Avdiivka.



Nhật báo Anh cũng cho rằng, một lý do dẫn đến thất bại của quân Ukraine trong những ngày qua được cho là do thiếu sự hỗ trợ quân sự phù hợp cho Kiev từ phương Tây. Trong khi đó, Quân đội Nga ở chiến trường không hề gặp bất cứ trở ngại nào về nguồn cung cấp vũ khí.



Hơn nữa, các công ty quốc phòng Nga sản xuất nhiều đạn dược đến mức không chỉ đủ cho quân tham chiến, mà còn để bổ sung vào kho dự trữ. Nói một cách dễ hiểu, đối với Kiev, theo nghĩa đen là “mọi thứ sẽ mất đi” nếu các đồng minh phương Tây không thực hiện các biện pháp khẩn cấp để khắc phục tình hình.



Trước đó, vào cuối tháng 4, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cũng thừa nhận, chính sự chậm trễ của liên minh trong việc cung cấp hỗ trợ quân sự như đã hứa đã cho phép Nga giành được lợi thế trên chiến trường.



Bài báo cũng cho rằng, các đối tác phương Tây hứa sẽ hỗ trợ Ukraine “miễn là cần thiết”, nhưng sự chậm trễ trong hỗ trợ quân sự đã ảnh hưởng đến khả năng tự vệ của Kyiv.



Theo Hãng thông tấn TASS của Nga, các yêu cầu về tăng tốc sản xuất vũ khí chính xác được Bộ trưởng Shoigu nêu ra trong cuộc họp với các tướng lĩnh Nga ngày 2/5. Ông Shoigu thừa nhận những biện pháp "cần thiết" đã được áp dụng để khẩn trương sản xuất vũ khí cho các đơn vị tham chiến tại Ukraine, khẳng định 'họ có đủ vũ khí để chiến thắng'.

Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Nga cũng nêu ra một vài số liệu, trong đó có nhu cầu vũ khí của quân đội và yêu cầu cải thiện hơn nữa tốc độ sửa chữa vũ khí. Ông xác nhận "các biện pháp cần thiết" đã được thực hiện để tăng tốc độ và số lượng sản xuất vũ khí cho quân đội "trong thời gian ngắn".



Theo ông Shoigu, Nga đang giáng "những đòn nặng nề" vào Ukraine trên toàn bộ chiến tuyến, rằng Nga đang chiến đấu không chỉ với Ukraine mà còn với "sự hỗ trợ quân sự chưa từng có từ phương Tây".



Đáng chú ý, ông Shoigu cũng yêu cầu Tập đoàn Tên lửa chiến thuật (TRTV) tăng gấp đôi các nỗ lực sản xuất vũ khí chính xác cao "trong thời gian ngắn nhất có thể". TRTV chuyên sản xuất hệ thống tên lửa chống hạm, chống radar và một số tên lửa loại khác. Số lượng vũ khí cơ bản được mua, tính đến thời điểm hiện tại, đã tăng gấp 2,7 lần so với đầu năm 2022, thời điểm Nga chưa phát động "chiến dịch quân sự đặc biệt".



Người đứng đầu tập đoàn quốc phòng Rostec Sergey Chemezov cũng cho biết, Moscow đang sản xuất hoặc tân trang số xe tăng nhiều hơn 350% so với năm 2022. Ngoài ra, ông Chemezov cho hay, hoạt động sản xuất vũ khí và đạn dược ở Nga đã tăng gấp nhiều lần kể từ khi nổ ra xung đột giữa Moscow và Kiev vào năm 2022.



Ông Chemezov nói với Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin trong cuộc họp hôm 3/5 rằng khoảng 80% vũ khí mà Quân đội Nga sử dụng trong cuộc xung đột đều do Rostec cung cấp.



Sản lượng đạn cho xe tăng và xe chiến đấu bộ binh tăng 900%, đạn pháo tăng 600% và đạn cho MLRS tăng 800%. Ông Chemezov cho biết số lượng rocket không dẫn đường dành cho hệ thống súng phun lửa hạng nặng đang được sản xuất nhiều gấp 3 lần.



Theo người đứng đầu Rostec, các loại thiết bị mới cũng đã được đưa tới chiến sự "thử lửa", ví dụ như hệ thống súng phun lửa hạng nặng TOS-2, có khả năng khai hỏa bằng đầu đạn nhiệt áp và "được sử dụng rộng rãi trong tác chiến". Các hệ thống rải mìn từ xa Zemledeliye cũng đang được sản xuất, cũng như đạn dẫn đường Krasnopol, UAV Kub và tên lửa dẫn đường cho máy bay không người lái.



Ông cho biết, Rostec cũng đang hợp tác với Tổng công ty Tên lửa Chiến thuật (KTRV) để trang bị bom hàng không tiêu chuẩn với các mô-đun lượn và hệ thống dẫn đường. (Nguồn ảnh: Reuters, Sputnik, Topwar).

