Khu trục hạm Type 055 ra sao sau nâng cấp?

Khu trục hạm Type 055 đã nâng sức mạnh của Hải quân Trung Quốc lên cao vài bậc. Truyền thông nước này thậm chí còn cho rằng, các tàu chiến Arleigh Burke không thể so sánh được với lớp tàu chiến do Bắc Kinh tự phát triển này. Và người Trung Quốc - với tầm nhìn xa của mình, đã bắt đầu tự đặt câu hỏi rằng phải nâng cấp như thế nào, để tàu khu trục Type 055 giữ vững được vị thế "độc cô cầu bại" của mình trên mặt biển. Tờ QQ của Trung Quốc nhận định, hiện tại Type 055 đang sở hữu hệ thống radar rất hiện đại, tuy nhiên về mặt hỏa lực, tàu Type 055 dường như lại đang thua kém người Nga. Cụ thể, dù được thiết kế với khung thân rất lớn, cho phép chứa được những loại tên lửa có kích thước khổng lồ trong giếng phóng, tuy nhiên Type 055 lại chưa tương thích với những loại tên lửa siêu siêu âm hiện đại mà Trung Quốc đang sở hữu. Truyền thông nước này cho rằng, nâng cấp đáng kể nhất mà các khu trục hạm Type 055 của Trung Quốc có thể nhận được trong tương lai, sẽ là việc trang bị cho chúng khả năng tương thích, với tên lửa Đông Phong 17. Dù kích thước của loại tên lửa siêu siêu âm do Trung Quốc tự phát triển này là khá lớn, tuy nhiên việc "nhét" được tên lửa DF-17 hay một phiên bản hải quân, có kích thước nhỏ hơn vào bên trong lòng tàu Type 055, rõ ràng là nhiệm vụ rất khả thi. Việc đưa được tên lửa DF-17 lên trên tàu khu trục Type 055, sẽ nâng sức mạnh của khu trục hạm này lên một tầm cao mới, tương đương với các loại khu trục hạm hiện đại nhất của Nga ngày nay - khi chúng đã có khả năng mang theo tên lửa Zircon. Một điểm nhấn rất đáng chú ý của Type 055 hiện nay đó là nó có hệ thống radar cực kỳ hiện đại và tiên tiến. Theo những thông tin đã được tiết lộ, Type 055 hiện đang sử dụng radar phòng không băng tần S loại 346A. Ngoài ra, tàu còn sở hữu một hệ thống radar tìm kiếm và chỉ thị mục tiêu theo băng tần X. Trong khi radar băng tần S có khả năng tìm kiếm mục tiêu trong khoảng cách 300 km, thông số về radar băng tần X vẫn chưa được hé lộ nhiều. Tuy nhiên, nhiều học giả của Trung Quốc khẳng định, radar băng tần X (được dùng để điều khiển hỏa lực) trên Type 055 có tầm hiệu quả lên tới 200 km. Nghĩa là, tàu Type 055 sẽ phát hiện và bắt bám mục tiêu ở khoảng cách 300 km (với radar băng tần S) và khai hỏa tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách 200 km (với radar băng tần X). Ngoài ra, nhiều nguồn thạo tin cũng khẳng định rằng, tàu khu trục Type 055 của Trung Quốc có khả năng theo dõi cùng lúc ít nhất 50 mục tiêu, tấn công tiếp cận cùng lúc 50 mục tiêu và đặc biệt, có thể cùng lúc dùng nhiều loại vũ khí khác nhau cho cùng một mục tiêu. So sánh nhanh với khu trục hạm Arleigh Burke của Mỹ hiện tại, hệ thống radar trên lớp tàu khu trục Mỹ chỉ điều khiển được tối đa 24 tên lửa, nhắm vào 12 mục tiêu bay. So với Type 055 của Trung Quốc, thì chỉ bằng một nửa. Để có thể theo dõi được nhiều mục tiêu, tấn công được nhiều mục tiêu cùng lúc như tàu Type 055, việc nâng cấp radar không thôi là chưa đủ, các tàu Arleigh Burke của Mỹ về cơ bản là không đủ năng lượng để "nuôi" hệ thống radar công suất quá lớn, vậy nên cần phải nâng cấp cả động cơ, hệ thống phát điện, hệ thống truyền tin và nhiều thứ khác nữa, thì tàu Arleigh Burke mới có thể sánh ngang được với khu trục hạm Trung Quốc này. Điều may mắn nhất cho Hải quân Mỹ hiện tại, đó là Trung Quốc mới chỉ có hai khu trục hạm loại này. Bắc Kinh dự kiến sẽ đóng 16 khu trục hạm Type 055, và với tốc độ "đẻ" tàu chiến hiện tại của Trung Quốc, sẽ không tốn quá nhiều thời gian cho tới khi toàn bộ 16 tàu khu trục Type 055 được ra lò. Khi đó, Hải quân Mỹ chắc chắn sẽ phải đau đầu hơn nữa để tìm cách đối phó. Nguồn ảnh: QQ. Khu trục hạm Type 055 của Hải quân Trung Quốc có sức mạnh lớn tới nhường nào? Nguồn: QPVN.

