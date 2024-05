Kia Seltos GT-Line 2024 gần 800 triệu tại Việt Nam, đắt hơn Hyundai Creta

Kia Seltos phiên bản nâng cấp giữa vòng đời đã chính thức ra mắt thị trường Việt Nam vào hồi tháng 4/2024 với 4 phiên bản, bao gồm 1.5 AT, 1.5 Luxury, 1.5 Premium và 1.5 Turbo GT-Line. Tuy nhiên, mãi đến nay, giá bán của bản Kia Seltos 1.5 Turbo GT-Line 2024 cao cấp nhất mới được công bố, lên đến 799 triệu đồng. Như vậy, giá bán của Kia Seltos 2024 hiện dao động từ 599 - 799 triệu đồng. So với phiên bản cũ, mẫu SUV cỡ B này giảm giá ở bản tiêu chuẩn nhưng bản cao cấp nhất lại tăng đáng kể. Với mức giá xe Kia Seltos 1.5 Turbo GT-Line 2024 mới được công bố, nó đắt hơn so với bản cao cấp nhất của những đối thủ như Hyundai Creta (699 triệu) và Toyota Yaris Cross (765 triệu đồng). Ở bản cao cấp nhất, Kia Seltos 2024 có nhiều trang bị vượt trội so với các bản còn lại. Theo đó, bản 1.5 Turbo GT-Line sở hữu hệ thống đèn LED từ trước ra sau, gương chiếu hậu gập điện/chỉnh điện/tích hợp đèn báo rẽ, vành hợp kim 17 inch, gạt mưa tự động và cửa cốp đóng/mở chỉnh điện. Bên trong mẫu xe SUV Kia Seltos 2024 bản GT-Line cao cấp nhất của mẫu SUV cỡ B này xuất hiện ghế/vô lăng bọc da, lẫy chuyển số thể thao sau vô lăng, ghế lái chỉnh điện 8 hướng, ghế trước có tính năng làm mát,... Bảng đồng hồ xe vẫn là dạng analog với màn hình 4,2 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 10,25 inch, hỗ trợ kết nối Apple Carplay & Android Auto không dây, hệ thống âm thanh 6 loa, điều hòa tự động 2 vùng độc lập, sạc điện thoại không dây, màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD và khởi động từ xa. Tuy nhiên, trang bị an toàn mới thực sự là điểm nhấn của bản cao cấp nhất. Cụ thể, Kia Seltos GT-Line 2024 sở hữu 6 túi khí, phanh tay điện tử, tự động giữ phanh tạm thời, camera lùi, cảm biến áp suất lốp,... Ngoài ra, xe còn có hệ thống điều khiển hành trình thích ứng, hỗ trợ giới hạn tốc độ, hỗ trợ tránh va chạm điểm mù phía sau, hỗ trợ tránh va chạm phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo/hỗ trợ giữ làn đường,... Các trang bị khác bao gồm; cảnh báo/hỗ trợ theo làn, cảnh báo/hỗ trợ tránh va chạm phía trước, cảnh báo nguy hiểm khi mở cửa xe và cảnh báo người lái mất tập trung. Phần lớn những tính năng an toàn này chỉ dành riêng cho bản 1.5 Turbo GT-Line. Ngay cả động cơ của bản 1.5 Turbo GT-Line cũng mạnh hơn 3 bản còn lại. Xe dùng động cơ xăng Smartstream 1.5L, tăng áp, tạo ra công suất tối đa 158 mã lực tại tua máy 5.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 253 Nm tại tua máy 1.500 - 3.500 vòng/phút dành cho bản cao cấp nhất. Động cơ đi kèm hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp và hệ dẫn động cầu trước FWD. Ở phiên bản mới, Kia Seltos đã thay đổi đáng kể về mặt thiết kế, trang bị tiện nghi và an toàn. Tuy nhiên, với cái giá gần 800 triệu đồng, Kia Seltos 1.5 Turbo GT-Line có thể sẽ khiến người dùng phải đắn đo trước khi "xuống tiền". Video: Xem nhanh Kia Seltos Luxury 2024 tại Việt Nam.

