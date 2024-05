Thọc sâu chiếm Arkhanhel's'ke, “nhát dao chí mạng” ở tây bắc Avdiivka

Sau khi bất ngờ chiếm làng Ocheretine, trung tâm phòng ngự của Quân đội Ukraine tại phía tây bắc thành phố Avdiivka, quân Ukraine đã buộc phải rút lui về làng Arkhanhel's'ke, nằm ở phía đông bắc cách làng Ocheretine 4 km. Quân Nga sau đó đã mở rộng đầu cầu Ocheretine bằng cách đánh chiếm các làng xung quanh như Novobakhmutivka, Soloviove. Sau đó quân Nga tập trung tiến công vào làng Novokalynove từ hướng tây nam và đông nam. Việc quân Nga chiếm các làng xung quanh Ocheretine được dự báo từ trước, do Ocheretine nằm trên địa hình cao so với các khu vực xung quanh, do vậy rất có giá trị chiến thuật. Tuy nhiên quân Ukraine cũng không bao giờ tự nhiên rút lui. Khi chiếm các làng xung quanh Ocheretine, Quân đội Nga đã sử dụng một chiến thuật rất tuyệt vời. Đầu tiên, họ tổ chức đột phá từ Ocheretine về phía tây bắc và tấn công với lực lượng áp đảo vào làng Novokalynove Đánh giá từ tình báo của Ukraine, họ tin rằng quân Nga đang tiến thẳng vào ngôi làng Novokalynove. Sau khi tràn ngập gần hết làng Novokalynove, quân Nga bất ngờ đổi hướng, tiến về phía đông bắc và dường như không tiếp tục tiến về phía làng Keramik nằm ngay kề bên cạnh, nên tình hình khu vực một thời gian trở thành bí ẩn. Nhưng trên thực tế, một chiến thuật đã được chỉ huy Quân đội Nga lên kế hoạch kỹ lưỡng. Mục tiêu thực sự của họ là ngôi làng Arkhanhel's'ke; kế hoạch hành quân của họ là bao vây Arkhanhel's'ke và cắt đứt đường rút lui của quân Ukraine tại Keramik. Khi quân Nga bắt đầu tiến vào từ phía tây nam và đông nam ngôi làng Arkhanhel's'ke, quân Ukraine có thể sẽ buộc phải rút lui khỏi khu vực đông dân cư giữa làng, để ngăn chặn hai cánh bị bao vây và cắt đứt hậu cần. Nhưng theo cách triển khai của Ukraine, họ có thể chọn rút lui về Novooleksandrivka nằm ở phía tây bắc và nếu họ chọn con đường rút lui như vậy, thì sẽ rơi vào vòng vây của quân Nga. Bởi vì tất cả các con đường giữa hai ngôi làng đều nằm trong tầm hỏa lực khống chế của quân Nga. Kênh Military Summary trên mạng xã hội Telegram cho biết, giao tranh dữ dội đang diễn ra xung quanh làng Arkhanhel's'ke, nơi quân Nga đã kiểm soát khoảng 60%. Các cuộc phản công của Ukraine cho đến nay vẫn không thành công. Để có được thành công này, nhiều đánh giá cho rằng, quân Nga đã tung đòn hiểm hóc, thần tốc đánh sập Ocheretine, bất chấp rủi ro có thể bị đối phương phản công vào hai bên sườn của mũi xung kích thọc sâu. Quân Ukraine đã kiệt sức, không thể chống đỡ khi quân Nga tận dụng lợi thế về độ cao vượt trội từ Ocheretine để phát triển nhanh, mở rộng vùng kiểm soát ra hai cánh, đánh chiếm các ngôi làng liền kề. Binh sĩ Ukraine vội vàng rút lui để tránh bị bao vây. Theo kênh Readovka cũng trên mạng xã hội Telegram, Quân đội Ukraine bất lực trước bước tiến của đối phương ở Arkhanhel's'ke, giao tranh đang diễn ra ở trung tâm ngôi làng. Nga hiện đã kiểm soát hơn 60% diện tích và có thể xử lý dứt điểm các ổ đề kháng trong vài ngày tới. Việc chiếm lĩnh hoàn toàn làng Arkhanhel's'ke sẽ làm cho cuộc tấn công tiếp theo vào Novoaleksandrovka trở nên ít rủi ro hơn đối với quân Nga, vì nó sẽ tước đi cơ hội phản kích của đối phương từ bên sườn. Trong điều kiện ngặt nghèo như vậy, quân Ukraine chỉ có một cơ hội sống sót duy nhất là tháo chạy vào các khu rừng nhỏ gần 2 làng Sokol và Solovyevo, sau đó lợi dụng địa hình địa vật để quấy rối. Tuy nhiên, không may cho họ là pháo binh và không quân Nga đang làm rất tốt việc tiêu diệt tàn binh đang ẩn náu. Kênh Rybar đưa tin, ở sườn bắc Avdiivka, lực lượng Moscow đang dọn sạch Keramik và Novokalynove, bắt đầu các hoạt động tấn công ở ngoại ô Arkhanhelske, nơi đối phương vẫn chưa thể ổn định được phòng ngự. Về phía nam, Quân đội Nga đã tiến 1km về phía Sokol từ hướng Solovyovo. (Nguồn ảnh: Topwar, CNN, Reuters, Rybar).

