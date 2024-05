Vỡ trận! 6.000 quân Ukraine bị quân Nga truy đuổi suốt 9 km

Quân đội Nga đã giành được nhiều chiến thắng quan trọng khi tăng cường triển khai lực lượng tấn công ở khu vực trung tâm Donetsk. Cuộc tiến công của Quân đội Nga về hướng Ocheretny đã giành được thắng lợi to lớn. Ảnh: The Moscow Times. Ngay sau khi dọn sạch tàn dư của Quân đội Ukraine trong thành phố, quân tiền phương của Nga đã tiếp tục tiến quân dọc theo sườn núi cao nguyên Ocheretny, để tiếp tục mở một cuộc tấn công trên chiến tuyền dài gần 2,2 km vào khu vực do Quân đội Ukraine kiểm soát. Ảnh: Overclockers. Mục tiêu của cuộc tấn công là nhằm kiểm soát cao nguyên 245 nằm ở phía tây bắc Ocheretny. Vị trí này sẽ là bước đệm quan trọng để Quân đội Nga triển khai lực lượng đánh chiếm tuyến đường tiếp tế bắc nam của Quân đội Ukraine cách đó 8 km. Ảnh: RG. Từ những trận chiến diễn ra trong thời gian gần đây, có thể thấy rõ rằng cuộc xung đột Nga - Ukraine hiện nay đang có những thay đổi to lớn. Chỉ riêng trên hướng Donetsk, Quân đội Nga đã có sáu nhóm tấn công khác nhau tiến về các khu vực do Ukraine kiểm soát cùng một lúc. Ảnh: Tehnowar. Trong thời gian gần đây, Quân đội Nga đã áp dụng chiến thuật tấn công tập trung để phá tuyến phòng thủ của Ukraine. Khi chọc thủng một điểm trên tuyến phòng thủ, Quân đội Nga sẽ tập trung lực lượng khoét sâu vào điểm yếu đó, từ đó phát triển lực lượng vào sâu bên trong và “xé nát” đội hình phòng ngự của quân Ukraine. Trên thực tế, chiến thuật này có từ thời Liên Xô cũ. “Học thuyết tấn công” của Quân đội Liên Xô cho rằng, trong các chiến dịch tấn công cần tập trung lực lượng vượt trội tấn công vào những điểm yếu trên tuyến phòng thủ của địch. Tập trung vào các điểm đột phá, tận dụng lợi thế cơ động của thiết giáp để nhanh chóng thọc sâu vào trận địa của đối phương. Hiện tại, cuộc đột phá của Quân đội Nga theo hướng Ocheretny về cơ bản tuân theo học thuyết này, nhưng Quân đội Nga đã có sự sáng tạo hơn khi sử dụng các tiểu đoàn tổng hợp làm lực lượng chính trong việc đột phá vào trận địa của Quân đội Ukraine. Điều này sẽ giúp giảm được thiệt hại thay vì chỉ sử dụng các đơn vị thiết giáp tấn công vào trận địa của Ukraine. Bên cạnh đó, các lực lượng phía sau sẽ sử dụng UAV để trinh sát và hỗ trợ chiến đấu cho lực lượng đột phá, nhờ vậy giảm thiểu được thương vong cho binh sĩ mà vẫn đạt được hiệu quả chiến đấu. Chỉ huy trưởng Sư đoàn súng trường cơ giới cận vệ 27 thuộc Tập đoàn quân số 41 của Nga trên hướng Ocheretny kể lại, vào ngày 22/4, Lữ đoàn bộ binh cơ giới 115 của Nga bất ngờ tấn công vào đúng thời điểm Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 47 và Lữ đoàn dù số 25 của Ukraine đang bàn giao trận địa phòng thủ. Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 47 Ukraine bị bất ngờ nên đã lập tức rút lui vào thành phố. Lúc này, khu vực phòng thủ của Quân đội Ukraine đã sụp đổ một phần, Quân đội Nga chớp thời cơ tiến lên, điều thêm Lữ đoàn súng trường cơ giới cận vệ 35 và Lữ đoàn súng trường số 30 đến điểm đột phá. Cuộc tấn công bất ngờ này khiến toàn tuyến phòng thủ của Ukraine sụp đổ, gần 6.000 quân thuộc các đơn vị gồm Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 47, Lữ đoàn súng trường số 100, Lữ đoàn dù 25 và Lữ đoàn phòng thủ nội địa số 129 phải rút chạy và bị Quân đội Nga truy đuổi suốt 9 km. Trong khi quân tiền phương tiếp tục tiến lên và gây áp lực liên tục lên quân phòng thủ Ukraine, thì các lực lượng khác của Nga cũng nhân cơ hội mở rộng vùng kiểm soát xung quanh thị trấn Ocheretny. Chỉ trong một tuần, quân Nga đã giành được 7 ngôi làng và thị trấn ở hướng này, mở rộng vùng kiểm soát lên khoảng 30 km2. Trong ngày 27/4 theo giờ địa phương, sau khi kiểm soát hoàn toàn thị trấn Ocheretny, Quân đội Nga tìm cách tấn công làng Arkhangelsk ở phía đông bắc thị trấn. Sau khi vấp phải sự kháng cự ngoan cường của quân phòng thủ Ukraine, quân Nga ngay lập tức chuyển hướng về phía tây bắc. Một cuộc tấn công ác liệt đã được phát động vào làng Novo Oleksandrivka và đã kiểm soát điểm cao 245 dọc theo đường cao tốc T-0511. Đến sáng sớm ngày 30/4 theo giờ địa phương, Quân đội Nga đã tăng gấp ba diện tích kiểm soát ở phía Tây Bắc, tạo thành một khu vực nhô ra rộng 2 km và sâu 3 km. Đồng thời, ở bên ngoài nhô ra, quân Nga tiếp tục đột phá sâu về phía tây bắc. Mục tiêu của cuộc tấn công ở giai đoạn này là đánh chiếm Novo Oleksandrivka. Với chiến thuật tấn công hiệu quả, Quân đội Nga đang tiến rất chắc, từng bước đẩy lùi các lực lượng phòng thủ của Ukraine. Quân đội Ukraine gần như không còn sức để chống lại các đợt tấn công của Quân đội Nga, mà họ chỉ có thể kéo dài thời gian phòng thủ càng lâu càng tốt.

