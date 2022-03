Tên lửa vác vai Stinger của Ukraine khiến máy bay Nga gặp nguy

Cách đây vài giờ, một máy bay chiến đấu “chưa rõ danh tính”, đã bị lực lượng phòng không Ukraine bắn hạ gần khu vực Ochakov của Ukraine. Hiện vẫn chưa rõ số phận của phi hành đoàn chiếc máy bay bị bắn rơi. Đánh giá về thiết kế và các yếu tố còn lại của chiếc máy bay bị bắn rơi, có thể phán đoán đó là loại máy bay chiến đấu Su-27 hoặc Su-30 hay Su-34. Do ngọn lửa bùng phát sau khi máy bay rơi, nên đã thiêu rụi hoàn toàn thân máy bay, do đó không thể xác định chính xác được loại máy bay. Nhưng nhìn đuôi và kích thước, có thể khẳng định đây là máy bay chiến đấu dòng Su-27. Từ vị trí của máy bay chiến đấu bị rơi trên mặt đất, rất có thể máy bay đã bị hư hỏng và phi công đã cố gắng hạ cánh phương tiện chiến đấu xuống mặt đất; nhưng có thể do điều khiển bị hỏng hoặc các vấn đề kỹ thuật khác nên phi công không thể thực hiện được. Theo thông báo chính thức của Bộ Quốc phòng Nga, vào ngày 5/3 đã có 4 máy bay chiến đấu Su-27 của Ukraine đã bị phá hủy; điều này lại xảy ra ở vùng Zhytomyr. Còn trong thông tin đăng tải trên Facebook ngày 5/3, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine tuyên bố: Lực lượng phòng không nước này đã bắn rơi 2 máy bay chiến đấu, 5 trực thăng và một máy bay không người lái (UAV) của Nga. Trong số các máy bay Nga bị bắn rơi có một chiếc Su-25, một chiếc Su-34, một trực thăng Mi-8 và một UAV Orlan-10. “Ba phi công đối phương cũng bị bắt làm tù binh hôm thứ Bảy”, trang tin American Military News dẫn thông báo của phía Quân đội Ukraine cho biết thêm. “Một loạt hình ảnh được tung ra cho thấy bằng chứng về chiếc Su-34 đã bị bắn hạ. Một trong những hình ảnh khá khủng khiếp, sẽ không được chia sẻ”, tài khoản mạng xã hội Twitter Intel Doge cho biết. Đồng thời, trước đó người ta đã biết về số phận phi công chiếc máy bay bị bắn rơi ở Chernihiv. Thông tin ban đầu hai phi công bị thiệt mạng được xác định là sai; trong hai phi công nhảy dù, một phi công đã sống sót. Người ta cũng không thể xác định được loại máy bay rơi. Còn cách đây vài giờ, truyền thông Ukraine đã đăng tải lên mạng xã hội một đoạn video ghi lại khoảnh khắc một chiếc trực thăng chiến đấu không rõ loại, bị tấn công bằng tên lửa phòng không vác vai Stinger và phi hành đoàn đã thiệt mạng. Trong đoạn video, người xem có thể thấy tên lửa được cho là loại Stinger, đã bắn trúng chiếc trực thăng. Kết quả là chiếc trực thăng sau khi mất kiểm soát và bắt đầu mất độ cao, lật nhào và rơi vào một bụi cây và đã gây ra vụ nổ, khiến phi hành đoàn trực thăng không thể rời máy bay. Hiện tại vẫn chưa rõ chiếc trực thăng trên bị rơi là phiên bản Mi-24 hay Mi-35? Đồng thời do chiếc trực thăng bị hư hỏng nặng, nên vẫn chưa biết danh tính thuộc về Ukraine hay của Nga. Theo một thông tin khác, một trực thăng Mi-8 cũng bị bắn rơi bởi tên lửa vác vai từ mặt đất ở Ukraine, không có dấu hiệu quốc tịch trên máy bay, nên vẫn chưa thể xác định chiếc trực thăng thuộc bên nào. Tính đến 15 giờ chiều ngày 6/3, cả hai bên vẫn chưa thông báo về việc mất máy bay. Trong khi đó, chuyên mục The War Zone của trang The Drive cho rằng, mặc dù vẫn còn rất khó khăn để xác minh một cách độc lập về những tổn thất, vật chất hay tính mạng, của bất kỳ bên tham chiến nào ở Ukraine; nhưng rõ ràng Quân đội Nga đã mất nhiều máy bay chiến đấu, trực thăng và ít nhất UAV từ hôm qua. Dựa trên các nguồn thông tin mở đáng tin cậy, nhóm các nhà nghiên cứu tại Blog Oryx cho rằng, những ngày qua Nga đã thiệt hại đáng kể về máy bay chiến đấu, bao gồm một Su-30SM, hai Su-34, hai Su-25, hai trực thăng Mi-24/Mi-35, hai chiếc Mi-8 Hip và một UAV Orlan. Còn theo The War Zone, con số thực tế có thể sẽ còn dao động nhưng ngay cả khi những số liệu thống kê này có sai lệch một chút theo cách này hay cách khác, thì rõ ràng Nga đang bắt đầu đẩy nhanh việc đưa lực lượng không quân của mình vào tham chiến trên lãnh thổ Ukraine. Video về một trực thăng Nga bị tên lửa phòng không vác vai bắn hạ ở Ukraine.

