Vũ khí chính xác của Nga dùng ở Ukraine có phải tên lửa Iskander?

Nga có một vũ khí "độc nhất vô nhị", đó là tên lửa đạn đạo Iskander mà Mỹ đã nhiều lần đề nghị phá hủy, nhưng Nga không đồng ý; Mỹ cho rằng, tầm bắn của nó trên 480 km và giữa Nga và Mỹ không có thỏa thuận nào vượt quá tầm bắn 500 km. Nếu bình thường, bạn có thể khó hiểu về tên lửa chiến thuật, tại sao lại giới hạn loại tên lửa ở tầm bắn 500 km đến 5.000 km? Những bức ảnh về tên lửa Iskander, giúp bạn hiểu được sức mạnh của loại vũ khí độc quyền của Nga. Từ Iskander trong tiếng Ả Rập có nghĩa là “kẻ bảo vệ loài người” và từ này cũng có nguồn gốc từ Hy Lạp. Iskander là tên lửa đạn đạo tầm ngắn, tốc độ cao và quỹ đạo bay có thể thay đổi. Trong chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine hiện nay, Quân đội Nga đã sử dụng nhiều vũ khí chính xác cao, nhằm phá hủy các mục tiêu của lực lượng vũ trang Ukraine, ngay trong những ngày đầu diễn ra chiến tranh. Các mục tiêu chủ yếu tập trung vào các kho vũ khí, sở chỉ huy, trung tâm thông tin, đơn vị phòng không; ngoài ra các Trung tâm phát thanh, truyền hình và chiến tranh tâm lý của Ukraine, là nơi tiến hành tuyên truyền với Nga, cũng bị phá hủy. Người dùng mạng xã hội đã đã chia sẻ những thước phim ngoạn mục về việc sử dụng tên lửa Iskander hiện đại của lực lượng vũ trang Nga, tấn công vào các mục tiêu trọng yếu của Ukraine trong chiến dịch quân sự đặc biệt đang diễn ra. Trước đó, Nga đã cho xem kết quả vụ tấn công bằng tên lửa hành trình Calibre vào căn cứ không quân Ivano-Frankivsk, trong đó phá hủy ít nhất 7 chiếc MiG-29 của Ukraine, cũng như vụ tấn công bằng tên lửa hành trình vào căn cứ Ochakiv trong tương lai của NATO. Quân đội Nga cũng công bố một đoạn video về ba vụ phóng tên lửa Iskander, với cuộc tấn công chính xác phá hủy sở chỉ huy tác chiến “phía Bắc” của Quân đội Ukraine, sở chỉ huy của trung đoàn thông tin liên lạc và kho nhiên liệu ở vùng Chernihiv. Để đẩy nhanh cuộc hành quân, Quân đội Nga bắt đầu sử dụng máy bay cường kích, máy bay ném bom chiến thuật Su-34, chủ động tấn công vào các lực lượng cơ động của Quân đội Ukraine, qua đó làm giảm nhuệ khí của quân đội Ukraine. Vậy tên lửa Iskander mạnh đến mức nào? Đây là một trong những vũ khí mạnh nhất thuộc loại này trên thế giới. Ngay từ vài năm trước, Mỹ đã liên tục gây sức ép với Nga thông qua các con đường ngoại giao, yêu cầu Nga phá hủy tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M càng sớm càng tốt. Sở dĩ Mỹ e ngại là do tên lửa Iskander có độ cao bay thấp 50 km, với khả năng cơ động cao và có khả năng thay đổi quỹ đạo; khi tiếp cận mục tiêu có thể thực hiện các thao tác cơ động kiểu chữ S cực kỳ phức tạp với hành trình bay quá tải lên đến 30G. Chính vì có khả năng cơ động phức tạp, nên tên lửa Iskander cực kỳ khó đánh chặn. Hiện Quân đội Mỹ thiếu các tên lửa tương tự như tên lửa Iskander, và con “át chủ bài” về tên lửa chiến thuật của quân đội Mỹ, chủ yếu dựa vào tên lửa hành trình Tomahawk. Vậy tại sao tên lửa Iskander được gọi là con “át chủ bài” của Nga, do tên lửa có 3 đặc điểm hết sức độc đáo: Thứ nhất, hệ thống có thời gian phản ứng nhanh và có thể được phóng đi mà không cần bất kỳ sự hỗ trợ nào. Thứ hai là sự thay đổi quỹ đạo cơ động ngoằn ngoèo như vừa đề cập, đặc biệt ở giai đoạn cuối chuyến bay có thể cơ động quá tải 20-30G. Chính vì tính năng này, sẽ rất khó có thể đánh chặn được Iskander bằng các phương pháp phòng thủ truyền thống. Thứ ba là độ chính xác, có thể so sánh với tên lửa hành trình, với sai số dưới 2 mét. Đánh giá về các bức ảnh ngắm bắn lần này của Quân đội Nga, nó tương đương với độ chính xác của tên lửa hành trình. Vậy tại sao tên lửa Iskander lại có độ chính xác cao như vậy, bởi vì nó sử dụng một máy bay không người lái đặc biệt, để thu thập dữ liệu mục tiêu; sau đó hiển thị hình ảnh mục tiêu tấn công trên màn hình lớn, và người bắn trực tiếp ngắm và bắn, giống như tên lửa hành trình. Đầu đạn của tên lửa Iskander cũng rất mạnh, bao gồm đầu đạn thông thường, đầu đạn nổ cao và các đầu đạn đặc biệt như đầu đạn chùm, bom xuyên đất, bom xung điện từ. Đặc biệt là đầu đạn chùm và xung điện từ, nên tên lửa chiến thuật Iskander có thể đảm nhiệm vai trò chiến thuật khác nhau trên chiến trường. Từ tiêu diệt sinh lực tập trung, đến các sở chỉ huy, trung tâm phòng không, trận địa tên lửa. Tên lửa Iskander được đưa vào sử dụng từ năm 2006, với đầu đạn đặc biệt, sức phá hủy có thể bao phủ hai sân bóng đá (25.000m2) chỉ với một đòn tấn công và nếu được trang bị đầu đạn hạt nhân, sức công phá của nó có thể tương đương từ 500-5.000 tấn thuốc nổ TNT. Tên lửa Iskander có thể tấn công bằng đầu đạn thông minh, quét sạch sinh lực trên mặt đất và phá hủy các phương tiện quân sự bọc thép. Nó cũng có thể tấn công bằng đầu đạn xung điện từ, phá hủy mọi thiết bị điện tử trong một khu vực. Nguồn ảnh: Pinterest.

