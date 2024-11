Pháp sản xuất bom dẫn đường “siêu thông minh” cho Ukraine

Bộ Quốc phòng Pháp dự kiến sẽ chuyển giao 600 quả bom AASM sắp hết hạn sử dụng cho Ukraine vào cuối năm 2024 và sản xuất số lượng bom AASM mới để bổ sung cho kho dự trữ. Lực lượng Vũ trang Pháp hiện đang đặt mục tiêu sản xuất 1.200 quả bom vào năm 2025. Ảnh: Army Recognition. Bom dẫn đường thông minh AASM, còn được gọi là Hammer, là một vũ khí không đối đất đa năng của Pháp do Công ty Safran Electronics & Defense phát triển, vũ khí được thiết kế cho cả nhiệm vụ yểm trợ hỏa lực đường không và tấn công chiều sâu. Ảnh: The War Zone .Vũ khí thông minh này có dạng mô-đun, cho phép nó có thể kết nối với nhiều hệ thống dẫn đường khác nhau tùy theo nhu cầu tác chiến. Phiên bản phổ biến nhất được tích hợp với hệ thống dẫn đường quán tính INS và sử dụng GPS để dẫn đường, đạt độ chính xác cao với xác suất sai số trong khoảng 10 mét. Ảnh: mil.in.ua. Để tăng độ chính xác, các biến thể của AASM được trang bị hệ thống dẫn đường hồng ngoại hoặc laser, có thể tấn công mục tiêu với độ chính xác cao trong phạm vi một mét, ngay cả với mục tiêu di chuyển. Ảnh: Army Recognition . Bom AASM có thể được phóng từ nhiều loại máy bay khác nhau, bao gồm 2 hai máy bay chiến đấu hiện đại nhất của Không quân Pháp là Dassault Rafale và Mirage 2000D. Thiết kế mô-đun của AASM hỗ trợ nhiều loại bom có trọng lượng khác nhau, từ 125 kg đến 1.000 kg. Ảnh: mil.in.ua. Quyết định ưu tiên sản xuất các loại đạn dược này của Pháp đã phản ánh nhu cầu ngày càng tăng về khả năng tấn công có độ chính xác cao trong lực lượng đồng minh và khẳng định vai trò quan trọng của AASM trong các cuộc xung đột đương đại. Phiên bản sản xuất đầu tiên của AASM dựa trên loại bom không điều khiển Mk 82 do Mỹ thiết kế. Ban đầu nó là một sản phẩm có chiều dài 2,2 m và đường kính 273 mm với trọng lượng là 241 kg. Sau khi lắp đặt các mô-đun AASM, chiều dài của quả bom là 3,1 m và trọng lượng là 340 kg. Kể từ khi ra mắt vào năm 2007, AASM đã được triển khai trong nhiều hoạt động, tham gia chiến đấu lần đầu tiên ở Afghanistan vào năm 2008. Sau đó, nó đã được sử dụng rộng rãi ở Libya vào năm 2011, nơi Quân đội Pháp sử dụng vũ khí này để tấn công cả mục tiêu trên bộ và trên không. Sau thông báo vào tháng 1/2024, Pháp đã cung cấp cho Ukraine các đơn vị AASM với số lượng 50 quả mỗi tháng. Cam kết này đã cho phép các lực lượng Ukraine sử dụng AASM trong cuộc xung đột đang diễn ra với Nga, với lần sử dụng đầu tiên được ghi nhận vào ngày 05/3/2024. Những quả bom này được thiết kế để trang bị cho các máy bay chiến đấu như Rafale và Mirage 2000. Tuy nhiên, các kỹ sư Pháp và Ukraine đã thành công trong việc điều chỉnh AASM để tương thích với máy bay MiG-29 và Su-27 của Ukraine. Kể từ tháng 3/2024, Ukraine đã đưa bom AASM vào các hoạt động quân sự của mình. Những loại đạn dược này cho phép lực lượng Không quân Ukraine thực hiện các cuộc tấn công chính xác tầm xa, trong khi giảm thiểu rủi ro cho phi công. Các video đã cho thấy máy bay MiG-29 và Su-27 của Ukraine thả AASM vào các mục tiêu của Nga, đặc biệt là ở các khu vực Kherson và Belgorod. Việc sử dụng những quả bom này đã cho phép Ukraine nhắm mục tiêu hiệu quả vào các vị trí của kẻ thù, bao gồm cơ sở hạ tầng quân sự và trung tâm chỉ huy, đồng thời giảm thiểu thiệt hại tài sản.

