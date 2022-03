Vòng vây Mariupol bắt đầu thu hẹp; dân quân thu nhiều vũ khí

Bộ Quốc phòng Nga thông báo, vòng vây xung quanh thành phố Mariupol bắt đầu thu hẹp. Điều này cho thấy, tất cả các phương pháp tiếp cận thành phố đã bị chặn hoàn toàn và một hoạt động để kiểm soát thành phố dự kiến sẽ diễn ra trong tương lai gần. Hiện Quân đội Ukraine và lực lượng dân quân cực hữu phòng ngự trong thành phố Mariupol, đang lâm vào tình thế vô vọng, khi liên lạc với trên bị cắt đứt, không có lực lượng tiếp viện; do vậy có thể Mariupol có thể bị dân quân chiếm trong vài ngày tới. Trong sáng 5/3, Bộ Quốc phòng Nga đã ra lệnh ngừng bắn vào lúc 10 giờ (giờ địa phương), để mở hành lang nhân đạo cho người dân rời khỏi khu vực chiến sự tại Mariupol. Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm, các hành lang nhân đạo và lối thoát nạn đã được thỏa thuận với phía Ukraine. Vào chiều ngày 5/3, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết: “Lực lượng dân quân của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (tự xưng), tiếp tục thắt chặt vòng vây xung quanh thành phố Mariupol”. Hiện tại tình hình ở Mariupol vẫn vô cùng khó khăn. Điều này trước hết là do cơ sở hạ tầng bị phá hủy, thiếu nước, sưởi ấm và điện. Theo một số thông tin, Quân đội Ukraine và các phần tử cực đoan không cho phép dân thường rời khỏi thành phố. Như vậy thành phố Mariupol đã hoàn toàn bị bao vây và theo các thông tin có được, Quân đội Ukraine và các phần tử cực đoan sẽ hoàn toàn bị đè bẹp. Nếu lực lượng chiến đấu trong thành phố tự nguyện đầu hàng, điều đó sẽ loại bỏ mọi tổn thất. Hiện vẫn chưa rõ các đơn vị Quân đội Ukraine và các lực lượng cực hữu có thể chống đỡ sức mạnh tấn công của Nga và dân quân hay không? Tuy nhiên, trước sự chuẩn bị sẵn sàng lực lượng dân quân Donetsk, có khả năng lực lượng phòng ngự ở đây sẽ bị tổn thất nặng. Cũng trên hướng tiến công Donbass, các lực lượng dân quân của Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng, đã thu được một lượng đáng kể trang thiết bị và vũ khí, mà quân đội Ukraine bỏ lại trong cuộc rút lui. Theo những thống tin được công bố, lực lượng dân quân Lugansk đã thu được số lượng lớn xe bọc thép và vũ khí của Quân đội Ukraine, giúp tăng cường sức mạnh cho lực lượng dân quân, trong giai đoạn sắp tới. Theo thông tin được cung cấp bởi dân quân Luhansk, họ đã chiếm được 2 hệ thống tên lửa chống tăng Javelin của Mỹ; 15 tên lửa chống tăng có điều khiển khác; 3 khẩu pháo lựu 122mm D-20, 1 xe tăng T-64B; 3 xe chiến đấu bộ binh BMP-1; 1 xe phóng tên lửa phòng không Strela-10 và nhiề ô tô các loại. Hiện Quân đội Ukraine đang tích cực đưa vũ khí hạng nặng vào chiến đấu, bao gồm xe tăng, pháo và những loại vũ khí do phương Tây viện trợ. Bằng chứng là các tổ hợp chống tăng NLAW của Anh và Javelin của Mỹ, được dân quân thu giữ làm chiến lợi phẩm. Trước đó có thông tin cho rằng, tại một số khu vực của mặt trận, Quân đội Ukraine đang từ bỏ trang bị và rút lui, do sự tấn công dữ dội của Quân đội Nga và lực lượng dân quân Luhansk và Donetsk. Theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng dân quân Luhansk đã tiến hành một cuộc tấn công vào ban đêm 3/3, tiến sâu đáng kể và vào buổi sáng đã đến tiếp cận “ranh giới mới” (nhiều khả năng là ranh giới giữa Luhansk và Kharkov). Theo thông tin, với sự hỗ trợ hỏa lực của Quân đội Nga, lực lượng dân quân Lugansk đã tiếp cận phòng tuyến Boguslavka-Telmahovka-Kalinovka trong đêm và phối hợp với dân quân Donetsk để vượt qua phòng tuyến này. Như vậy lực lượng dân quân ly khai đã tiến sâu 27 km và kiểm soát một loạt khu dân cư bao gồm Novogrigorovka, Novonikolaevka, Vishnevatoe, Volnoye, Listvyanka và Antonovka. Hôm 4/3, phát ngôn viên BQP Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov cho biết, Quân đội Nga hoạt động ở hai bên sườn, để bảo vệ các đơn vị dân quân DPR và LPR tiến công; chiến thuật này cho phép dân quân ly khai, tránh các cuộc phản kích tạt sườn của đối phương.

