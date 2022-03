Đoàn xe 64 km của Nga vẫn dừng, Kiev xây rào chống tăng chờ sẵn

Chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine đã bước sang ngày thứ 12. Theo các thông tin mới nhất, quân đội Nga đã ngừng bắn tại những thành phố lớn, để thiết lập hành lang sơ tán cho dân thường. Một thông tin rất được quan tâm hiện nay đó là đoàn xe dài 64 km của Quân đội Nga đang áp sát Kiev. Theo thông tin được tờ India Today đăng tải, đoàn xe khổng lồ của Nga vẫn đang dừng, nhiều khả năng do vướng địa hình bùn lầy hoặc hết nhiên liệu. Trong khi đó, bên trong thành phố Kiev của Ukraine, hàng loạt các chướng ngại vật chống tăng, cùng lô cốt chiến đấu, đã được bố trí tại những nút giao thông huyết mạch. Điều này đồng nghĩa với việc, phía Ukraine sẵn sàng tham chiến với quân đội Nga ngay bên trong nội đô Kiev. Giới phân tích đánh giá, nếu xảy ra giao tranh bên trong thành phố Kiev, tổn thất sẽ là rất lớn, do đây là thủ đô của Ukraine, với nhiều công trình kiến trúc lâu đời, có giá trị. Truyền thông Mỹ trích lời quân đội nước này cho biết, các thông tin tình báo cho thấy Nga sẽ có kế hoạch dồn 95% trang thiết bị quân sự hiện đại của nước này, để bổ sung cho mặt trận Ukraine. Tuy nhiên giới quan sát lại cho rằng, Nga là một quốc gia rất rộng lớn, Moscow cần nhiều quân để phòng thủ trong nội địa - hơn là đưa sang tham chiến ở Ukraine. Phương Tây ước tính Nga đưa khoảng 30.000 tới 60.000 quân tới Ukraine tham chiến, nhiều tài liệu cho thấy con số này có thể lên tới 200.000, tuy nhiên trong những ngày vừa qua, bước tiến của quân Nga có vẻ khá chậm chạp. Chiến thuật cực kỳ khó chịu của Ukraine dường như đã phát huy tác dụng, Kiev tuyên bố đã hạ 280 thiết giáp Nga bằng các tên lửa chống tăng, sử dụng các tổ chống tăng theo kiểu du kích. Phía Nga không nêu chính xác thiệt hại nhân mạng của lực lượng này kể từ khi mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, tuy nhiên Moscow khẳng định thiệt hại của Kiev "cao hơn nhiều lần so với Nga". Trong một bài phát biểu vào đêm qua theo giờ địa phương, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định rằng, hôm nay sẽ là "ngày phán xét" đối với Nga và "chúng tôi sẽ không tha thứ". Tại nhiều thành phố lớn của Ukraine, người dân tiếp tục được trang bị vũ khí và huấn luyện quân sự cấp tốc, để có thể tham chiến bất cứ khi nào cần. Các nỗ lực sơ tán người dân vẫn đang diễn ra tại Kharkov, Kiev, Mariupol và nhiều thành phố khác ở Ukraine. Liên Hiệp Quốc tính toán, đã có khoảng 1,5 triệu người Ukraine rời bỏ đất nước. Nguồn ảnh: Pinterest.

Chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine đã bước sang ngày thứ 12. Theo các thông tin mới nhất, quân đội Nga đã ngừng bắn tại những thành phố lớn, để thiết lập hành lang sơ tán cho dân thường. Một thông tin rất được quan tâm hiện nay đó là đoàn xe dài 64 km của Quân đội Nga đang áp sát Kiev. Theo thông tin được tờ India Today đăng tải, đoàn xe khổng lồ của Nga vẫn đang dừng, nhiều khả năng do vướng địa hình bùn lầy hoặc hết nhiên liệu. Trong khi đó, bên trong thành phố Kiev của Ukraine , hàng loạt các chướng ngại vật chống tăng, cùng lô cốt chiến đấu, đã được bố trí tại những nút giao thông huyết mạch. Điều này đồng nghĩa với việc, phía Ukraine sẵn sàng tham chiến với quân đội Nga ngay bên trong nội đô Kiev. Giới phân tích đánh giá, nếu xảy ra giao tranh bên trong thành phố Kiev, tổn thất sẽ là rất lớn, do đây là thủ đô của Ukraine, với nhiều công trình kiến trúc lâu đời, có giá trị. Truyền thông Mỹ trích lời quân đội nước này cho biết, các thông tin tình báo cho thấy Nga sẽ có kế hoạch dồn 95% trang thiết bị quân sự hiện đại của nước này, để bổ sung cho mặt trận Ukraine. Tuy nhiên giới quan sát lại cho rằng, Nga là một quốc gia rất rộng lớn, Moscow cần nhiều quân để phòng thủ trong nội địa - hơn là đưa sang tham chiến ở Ukraine. Phương Tây ước tính Nga đưa khoảng 30.000 tới 60.000 quân tới Ukraine tham chiến, nhiều tài liệu cho thấy con số này có thể lên tới 200.000, tuy nhiên trong những ngày vừa qua, bước tiến của quân Nga có vẻ khá chậm chạp. Chiến thuật cực kỳ khó chịu của Ukraine dường như đã phát huy tác dụng, Kiev tuyên bố đã hạ 280 thiết giáp Nga bằng các tên lửa chống tăng, sử dụng các tổ chống tăng theo kiểu du kích. Phía Nga không nêu chính xác thiệt hại nhân mạng của lực lượng này kể từ khi mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, tuy nhiên Moscow khẳng định thiệt hại của Kiev "cao hơn nhiều lần so với Nga". Trong một bài phát biểu vào đêm qua theo giờ địa phương, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định rằng, hôm nay sẽ là "ngày phán xét" đối với Nga và "chúng tôi sẽ không tha thứ". Tại nhiều thành phố lớn của Ukraine, người dân tiếp tục được trang bị vũ khí và huấn luyện quân sự cấp tốc, để có thể tham chiến bất cứ khi nào cần. Các nỗ lực sơ tán người dân vẫn đang diễn ra tại Kharkov, Kiev, Mariupol và nhiều thành phố khác ở Ukraine. Liên Hiệp Quốc tính toán, đã có khoảng 1,5 triệu người Ukraine rời bỏ đất nước. Nguồn ảnh: Pinterest.