Máy bay chiến đấu liên tiếp bị bắn hạ trên bầu trời Ukraine

Hôm qua ngày 6/3, một máy bay chiến đấu ném bom (có khả năng là cường kích Su-24), không rõ danh tính đã bị bắn hạ trên bầu trời Chernigov, do trúng một tên lửa phòng không dưới mặt đất. Quả tên lửa phòng không (chưa rõ chủng loại), đã xé toạc chiếc máy bay thành nhiều phần. Tuy phi hành đoàn đã kịp nhảy dù thoát ra, nhưng do hỏa lực từ mặt đất bắn lên, nên cả hai phi công đều tử vong. Trong các bức ảnh và video được phía Ukraine đăng tải, người xem có thể thấy khoảnh khắc máy bay bị phá hủy. Không có dấu hiệu nhận dạng nào trên thân máy bay, và do đó vẫn chưa xác định được lực lượng nào sở hữu chính xác chiếc máy bay bị bắn rơi. Được biết có hai phi công đã nhảy dù khỏi máy bay, điều này cho thấy, việc sử dụng phiên bản huấn luyện chiến đấu hoặc là máy bay chiến đấu hai chỗ ngồi; tuy nhiên vẫn chưa có tuyên bố chính thức nào của cả Nga và Ukraine về vấn đề này. Theo một số nguồn thông tin, chiếc máy bay bị bắn rơi bằng hệ thống tên lửa phòng không di động Stinger; tuy nhiên cho đến giờ, vẫn chưa có bằng chứng xác thực và chính thức về điều này. Người xem có thể thấy trong bức ảnh, phi công của máy bay đã nhảy dù thành công, nhưng do đạn từ dưới mặt đất bắn lên, nên làm cả hai phi công đều thiệt mạng. Còn cách đây vài giờ, mảnh vỡ của một chiếc máy bay chiến đấu “chưa xác định” đã được phát hiện gần làng Makarov ở khu vực Kiev. Đánh giá về mảnh vỡ của thân máy bay, có thể đây là chiếc máy bay cường kích mặt đất Su-25; chiếc máy bay gặp nạn, đã bị đạn phòng không xé nát thành nhiều mảnh ngay trên không. Trên đọan video được trình bày, người xem có thể thấy chiếc máy bay Su-25 đã bị thiệt hại nghiêm trọng và thực sự đã bị vỡ thành nhiều phần. Các chuyên gia xác định đây là xác chiếc máy bay cường kích Su-25 không rõ danh tính, vì nó không có bất kỳ dấu hiệu nhận dạng nào và thiệt hại đến mức không thể phát hiện được. Được biết chiếc máy bay cường kích Su-25 này đã bị bắn rơi gần làng Makarov vài ngày trước. Đồng thời, mọi chi tiết về những gì đã xảy ra vẫn chưa được biết. Hiện nguồn tin cũng không nói chính xác, chiếc máy bay chiến đấu Su-25 này bị bắn rơi bằng loại vũ khí gì? Nhưng nhìn sự phá hủy của chiếc Su-25, có thể khẳng định nó bị bắn hạ bằng tên lửa phòng không, nhưng chưa rõ chủng loại. Hiện tại Quân đội Ukraine chưa đưa ra bình luận nào về thông tin chiếc máy bay cường kích Su-25 bị rơi; tương tự phía Nga cũng như vậy. Hiện Su-25 vẫn còn phục vụ trong không quân hàng chục quốc gia trên thế giới. Kể từ khi tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine, theo Bộ Quốc phòng Nga, hiện các sân bay của Ukraine đã bị hỏa lực của Quân đội Nga chế áp hoàn toàn và lực lượng Không quân Ukraine đã bị phá hủy hoàn toàn. Tuy nhiên, Nga cũng chưa sử dụng nhiều lực lượng không quân tham gia chiến dịch; số máy bay tham gia chiến dịch chủ yếu là trực thăng vũ trang và một ít cường kích mặt đất Su-25 và cường kích Su-24. Video về những chiếc máy bay chiến đấu bị bắn rơi trên bầu trời Ukraine.

